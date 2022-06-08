سعياً لاستشراف مستقبل قطاع التكنولوجيا المالية من دبي

· توسع الشركة في دولة الإمارات يتوج إنجازاً رئيسياً في قصة نجاحها العالمية

· "رابيد" تقدم نموذجاً يحتذى به في قطاع التكنولوجيا المالية وتصبح أول شركة إسرائيلية للخدمات المالية تتلقى الموافقة المبدئية من سلطة دبي للخدمات المالية بما يشجع الشركات الأخرى على تأسيس حضورها في الدولة

· سلطة دبي للخدمات المالية أول جهة في المنطقة تطرح أنظمة خدمات المدفوعات الأكثر شمولاً من نوعها

· افتتاح مقر الشركة الجديد يخلق أكثر من 120 فرص عمل خلال الثمانية عشرة شهراً المقبلة

دبي: أعلنت "رابيد" Rapyd، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم التكنولوجيا المالية كخدمة، اليوم عن تحقيق إنجاز تاريخي طموح تمثل في افتتاح مقرها الجديد بإمارة دبي، في خطوة تجعلها أول شركة إسرائيلية تبدأ بمزاولة أعمالها وفقاً للوائح والقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي هذا الإطار، منح مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ، تصريح بدء الأعمال لشركة "رابيد". كما منحت سلطة دبـي للخدمات المالية، المنظم المستقل للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبـي المالي العالمي، الموافقة المبدئية لشركة "رابيد" بموجب نظام الخدمات المالية. وتتوقع الشركة تلقي التفويض الكامل لتقديم الخدمات المالية عند تلبيتها لكافة متطلبات الموافقة المبدئية.

ويمثل افتتاح مكتب دبي أحد نشاطات شركة "رابيد"، عقب استكمالها سلسلة من عمليات الاستحواذ العالمية وتنظيم جولة تمويل قادت إلى جمع 300 مليون دولار، الأمر الذي سيعزز مكانة الشركة الرائدة ليس فقط في قطاع التكنولوجيا المالية، وإنما ضمن المشهد التقني عموماً. ويؤكد استثمار شركة "رابيد" في دولة الإمارات على ثقتها العالية في جاذبية الدولة التي تضمن استقطاب ألمع المواهب العالمية إلى إمارة دبي. كما تؤمن الشركة بأن تأسيس حضورها في الدولة يمنحها قدرة عالية لاغتنام الفرص السانحة في أسواق المنطقة.

وستحرص "رابيد" على استشراف مستقبل التكنولوجيا المالية من دبي من خلال رفد التجار المحليين بحلول سباقة لإرسال وتلقي وتبسيط المدفوعات في المنطقة والعالم بأسره. وستعود هذه الخطوة الطموحة بفوائد جمة على التجار، إذ ستعزز قدرتهم على إجراء معاملات المدفوعات من الدول الأخرى بما يقود إلى نمو أعمالهم على مستوى العالم. كما ستتمكن "رابيد" مع دخولها الأسواق الإقليمية من تحقيق رؤيتها الرامية لتمكين الشركات بمختلف أحجامها من إجراء المدفوعات المحلية في أي مكان حول العالم.

وتهدف "رابيد" لدعم مساعي دبي لتكون مركزاً تنموياً حيوياً يدعم تطلعات مختلف الشركات لتحقيق التوسع والنمو. وافتتحت الشركة رسمياً أبواب مكتبها في قلب مركز دبي المالي العالمي يوم 11 مايو 2022. وتضع نصب أعينها خططاً طموحة لتعيين 120 موظف في دبي ضمن أقسام البحث والتطوير، والمنتج، والعمليات، والموارد البشرية خلال الشهور الثمانية عشرة المقبلة.

وتستهدف دولة الإمارات احتضان 20 شركة مليارية (برأس مال مليار دولار وأكثر) بحلول عام 2031، وفقاً لمبادرة مبادرة "موطن ريادة الأعمال". وبما يدعم المرحلة المقبلة من توسع شركة "رابيد" باعتبارها شركة يتخطى رأس مالها عشرة مليارات دولار، تؤكد هذه الخطوة على التزام الشركة نحو المنطقة، حيث تفتتح مركز التطوير الجديد في دبي دعماً لتوسعها الشامل في دولة الإمارات وخارجها.

وفي هذا السياق، قال أريك شيلتمان ، الرئيس التنفيذي لشركة "رابيد": "تحرص ’رابيد‘ على الدفع بتحول جذري في سبل مزاولة شركات التكنولوجيا المالية لأعمالها من خلال الشروع بتنفيذ خطوة طموحة تجعلنا أول شركة إسرائيلية تزاول أعمالها في دبي وفقاً للوائح وأنظمة سلطة دبي للخدمات المالية، الأمر الذي يتيح لنا ترسيخ حضور قوي في الإمارة يضعنا على مشارف مستقبل حافل بالنمو والنجاح في دولة الإمارات وخارجها".

وأضاف: "في ضوء استمرار قطاع التكنولوجيا المالية بالنمو والتطور، تستعد ’رابيد‘ لوضع معايير جديدة كلياً في نموذج مزاولة شركات التكنولوجيا المالية لأعمالها، وتقديم تعريف جديد للنجاح في هذا القطاع الحيوي. وبفضل مكانة دبي كمركز تنموي استراتيجي، نؤمن بوجود فرص هائلة لنا في الإمارة، مع استمرارنا بتولي دور فاعل لقيادة الابتكار في القطاع والدفع به إلى آفاق أكثر رحابة في دولة الإمارات والعالم بأسره".

واحتفت الشركة بافتتاح مكتبها الجديد في يوم 11 مايو من العام الجاري، بحضور شخصيات مرموقة من صناع القرار ومسؤولين حكوميين في دبي.

من جانبه قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "تواصل دبي بدعم من مركز دبي المالي العالمي ترسيخ مكانتها كأحد أكثر مراكز التكنولوجيا والابتكار جاذبية للشركات، بفضل تقديم المركز لخدمات شاملة تساعد الشركات الناشئة واللاعبين العالميين في القطاع والشركات المليارية الصاعدة في تسريع وتيرة نموها ودخولها لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ويسعدنا انضمام شركة ’رابيد‘ إلى مجتمعنا الطموح، لتكون أول شركة إسرائيلية تختار مركز دبي المالي العالمي كمركز تنموي استراتيجي لعملياتها وتزاول أعمالها في دولة الإمارات وفقاً للوائح والتشريعات السارية فيها".

وأضاف: "كانت سلطة دبي للخدمات المالية، وهي المنظم المستقل للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، أول جهة في المنطقة تطرح خدمات المدفوعات الشاملة. ونحن على ثقة بأن هذه المنظومة ستمكن ’رابيد‘ وشركات المدفوعات الأخرى من تحقيق وتيرة توسع دولية لافتة وتحقيق تطلعاتها وتسجيل نمو بوتيرة أسرع من تلك المألوفة في أسواق المنطقة".

يشار إلى أن مكتب "رابيد" الجديد يقع في برج ICD Brookfield Place وسط مركز دبي المالي العالمي، وتعمل الشركة في الوقت الراهن على تأسيس كادر عملها عبر استقطاب ألمع المواهب وتوظيفهم. كما أطلقت الشركة مؤخراً أضخم حملة إعلانية من نوعها في المنطقة، تخللها عرض لوحة إعلانية ضخمة على شارع الشيخ زايد الشهير بدبي.

#بياناتشركات

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حول رابيد

تمثل "رابيد" أسرع مسارات دعم المدفوعات المحلية في أي مكان حول العالم، وتمكن الشركات في مختلف أرجاء العالم من الوصول إلى الأسواق بسهولة غير معهودة. وعبر الاستفادة من شبكة المدفوعات الواسعة لشركة "رابيد" ومنصتها لخدمات التكنولوجيا المالية، يتمكن كل من الشركات والمستهلكين من إجراء معاملات المدفوعات المحلية والعابرة للحدود ضمن أي سوق. وتعمل منصة الشركة على توحيد نظم المدفوعات حول العالم من خلال الدمج بين أكثر من 900 وسيلة دفع ضمن ما يزيد عن 100 دولة. ومن أبرز المستثمرين في "رابيد" شركة سترايب Stripe؛ وجينيرال كاتاليست General Catalyst؛ وأوك اتس سي/ اف تي Oak HC/FTP؛ وكواتيو Coatue؛ وتايغر جلوبال Tiger Global؛ وديورابل كابيتال Durable Capital؛ وتارغت جلوبال Target Global؛ وفيديلتي مانجمنت Fidelity Management؛ وريسيرتش كومباني Research Company؛ وألتيميتر كابيتال Altimeter Capital؛ وبالك روك فندز BlackRock Funds؛ وتال كابيتال Tal Capital. ولمعرفة المزيد حول الشركة التي تدفع بعجلة تطور تقديم التكنولوجيا المالية كخدمة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.rapyd.net أو الاطلاع على مدونة الشركة، أو متابعة حساباتها عبر لينكدإن وتوتير.

للمزيد من المعلومات: rapyd@clarity.global

حول مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم أكثر من 72 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3 مليارات نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 7.7 تريليون دولار أمريكي.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 18 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة المتسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأميركتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يبلغ تعداد القوى العاملة فيه قرابة 30,000 مهني لدى أكثر من 3600 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع التكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.