أبوظبي: في إطار حرصها على تعزيز التعاون الدولي وتطوير قطاع الامتياز التجاري، قامت سعادة نور التميمي، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، ورئيسة مجلس إدارة رابطة الإمارات للفرانشايز، بزيارة إلى معرض إكسبو باريس للفرانشايز، خلال الفترة من15 إلى 17 مارس 2025، بمشاركة السيدة حمدة السويدي، المدير الفني للرابطة. ويعد المعرض أحد أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في الامتياز التجاري، والذي ويجمع رواد الأعمال، المستثمرين، والخبراء الدوليين لاستكشاف أحدث الفرص والتوجهات الريادية في هذا المجال.

وتأتي هذه الزيارة ضمن مساعي رابطة الإمارات للفرانشايز لدعم نمو قطاع الامتياز التجاري في دولة الإمارات وتوسيع آفاق التعاون الدولي، وبناء جسور التواصل والتعرف عن كثب على أفضل التجارب والممارسات الدولية في قطاع الامتياز التجاري بالتعاون مع شركات الفرنشايز العالمية، كما تهدف إلى استكشاف أحدث الاتجاهات العالمية، لتحسين بيئة الامتياز التجاري وتطوير القطاع على المستويين المحلي والدولي.

وبهذه المناسبة، قالت سعادة نور التميمي: "تعكس مشاركتنا في معرض إكسبو باريس للفرانشايز التزامنا المستمر بتطوير قطاع الامتياز التجاري في دولة الإمارات، والانفتاح على أفضل الممارسات العالمية، حيث يشكل المعرض منصة مهمة للتواصل مع كبرى العلامات التجارية والمستثمرين والخبراء، مما يتيح لنا تبادل المعرفة واستكشاف أحدث الاتجاهات التي تدعم نمو القطاع محلياً ودولياً".

وأضافت: نحرص في رابطة الإمارات للفرانشايز على دعم رواد الأعمال من خلال تسهيل وصولهم إلى فرص الامتياز، وتوفير بيئة أعمال تنافسية تساعدهم على التوسع عالمياً، كما نعمل على تعزيز الشراكات مع الجهات الدولية، بما يسهم في استقطاب العلامات التجارية العالمية إلى السوق الإماراتية وفتح آفاق جديدة للاستثمار.

وأكدت سعادتها، أن هذه المشاركة تمثل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي رائد للامتياز التجاري، حيث تركز الرابطة على تطوير بيئة الامتياز من خلال الاستشارات والتدريب ودعم الابتكار، مما يسهم في تعزيز حضور العلامات التجارية الإماراتية في الأسواق العالمية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة."

اجتماعات استراتيجية

وخلال الزيارة، عقدت سعادة نور التميمي سلسلة من الاجتماعات الاستراتيجية لتعزيز التعاون الدولي في قطاع الامتياز التجاري، حيث التقت مع السيد أوليفييه ميرمويس، رئيس اتحاد الامتياز، والسيدة فيرونيك ديسكورس-بوهوت، المندوبة العامة اتحاد الامتياز الفرنسي ، وتم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير قطاع الامتياز التجاري.

كما اجتمعت مع السيدة سيلفي جودي، مديرة معرض الامتياز في باريس، وتم مناقشة أفضل الممارسات في تنظيم المعارض، بالإضافة إلى اجتماعها مع البروفيسورة ليليانا، رئيسة رابطة الامتياز الكرواتية وعضو مجلس إدارة الاتحاد الأوروبي للامتيازات التجارية، لبحث التطورات في قطاع الامتياز التجاري.

وشملت الزيارة جولة ميدانية في المعرض، حيث تم الاطلاع على آليات تنظيم الفعاليات ودور الشركات الاستشارية والقانونية في دعم قطاع الامتياز. كما حضرت القمة الخاصة بالامتياز الرئيسي.

وفي سياق تعزيز العلاقات الثنائية، التقت سعادة نور التميمي مع سعادة فهد سعيد الرقباني، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في فرنسا، حيث رحب بمشاركة الرابطة، وأكد دعمه لمشاركتها في إكسبو باريس للعام 2026.

واختُتمت الزيارة بلقاء مع السيدة غوينيل بوفارد، ممثلة بيزنس فرانس، حيث تم بحث فرص التعاون لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاستثمارات الإماراتية في السوق الفرنسي.

وشهد معرض إكسبو باريس للفرانشايز لعام 2025 استقطب ما يقارب 596 علامة تجارية، مما يعكس مكانته كمنصة عالمية رائدة في قطاع الامتياز التجاري. وبفضل أكثر من 40 عاماً من الخبرة، يُعد المعرض مرجعاً دولياً لتطوير العلامات التجارية وتعزيز فرص التوسع في الأسواق العالمية.

ومن الجدير بالذكر، أن رابطة الإمارات للفرانشايز التي أسستها غرفة أبوظبي في عام 2014 تعد مؤسسة مستقلة، حققت منذ تأسيسها العديد من الإنجازات، وشاركت في مؤتمرات ومعارض محلية ودولية، ونظمت منتديات وورش عمل تهدف إلى تعزيز وعي المجتمع بقطاع الامتياز، وقدمت استشارات للمشاريع الناشئة وأصحاب الأعمال، وعززت من روابط التعاون مع مؤسسات الفرانشايز العالمية، مما ساعد في نقل المعرفة وتوسيع آفاق الأعمال التجارية في الدولة.

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