دبي، الإمارات العربية المتحدة: رحّبت أكاديمية أمباسادور الدولية (AIA) اليوم برائد الفضاء في وكالة ناسا الدكتور دون توماس، الذي شارك في افتتاح أربع مهمات فضائية، وافتتح مختبر "سكاي لاب" الجديد في المدرسة — وهو مساحة تعليمية مبتكرة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، تهدف إلى إلهام الجيل القادم من الطيارين والعلماء والمهندسين والمبتكرين.

خلال زيارته، شارك الدكتور دون توماس في جلسات تفاعلية ونقاشات ملهمة مع طلاب من مختلف الصفوف الدراسية. كذلك، شارك الطلاب في جلسة مركّزة تناولت مسارات الجامعات وخيارات التخصصات والاتجاهات الناشئة في قطاع الفضاء العالمي، مما أتاح لهم فرصة التعرف على الفرص الواعدة والمستقبل المشرق لصناعة الفضاء في عام 2025 وما بعده.

يمثل هذا الافتتاح محطة جديدة في مسيرة أكاديمية أمباسادور الدولية نحو تحقيق رؤيتها الرامية إلى سدّ الفجوة بين التعلّم داخل الصف والتطبيق العملي على أرض الواقع. وتُعرف الأكاديمية بنهجها المستقبلي القائم على التعلّم التجريبي، إذ تواصل تطوير التعليم من خلال بيئات تعلّم متقدمة مثل مختبر الروبوتات والذكاء الاصطناعي، واستوديو تصميم المنتجات، ومختبر التصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة، ومختبر النماذج الأولية السريعة، وأخيرًا مختبر "سكاي لاب" المبتكر.

وباعتبارها مدرسة تضع الابتكار الرقمي في صميم فلسفتها التعليمية، تعمل أكاديمية أمباسادور الدولية على دمج التقنيات المتقدمة وتجارب التعلم الشخصية لإعداد الطلاب للنجاح في عالم يقوده التطور التكنولوجي. ويرتكز منهج "سكاي لاب" على تعليم STEM Pilot، بما في ذلك الطيران وتصميم الطائرات المسيّرة (الدرون)، وتطوير الصواريخ والأقمار الصناعية المصغّرة (CubeSat)، إلى جانب استكشاف عالم الميتافيرس وتطبيقات الواقعين الافتراضي والمعزّز (VR/XR).

تتواجد في قلب مختبر "سكاي لاب" أداة محاكاة الطيران التعليمي "STEMPILOT Edustation Simulator"، التي تحوّل الصفوف الدراسية إلى قمرة قيادة تفاعلية. يتيح هذا النظام للطلاب تجربة مفاهيم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) مباشرة من خلال محاكاة مستوحاة من عالم الطيران. خلال هذه التجربة، يستكشف الطلاب مجالات مثل محاكاة الطيران، والطيران بالأجهزة، والملاحة الجوية عبر المسافات الطويلة، والأرصاد الجوية، والاتصالات اللاسلكية للطيران (RT)، وعمليات مراقبة الحركة الجوية (ATC). ويعد هذا المحاكي أداة تعليمية غامرة تدعم معايير العلوم للجيل القادم (NGSS)، وتساعد الطلاب على تطوير التفكير النقدي، والعمل الجماعي، وإشعال شغفهم بمجالات STEM وهي مجالات تركز على العلوم، التكنولوجيا، الهندسة، والرياضيات بطريقة ممتعة وملهمة.

بهذه المناسبة، قال جيمس لينش، مدير المدرسة: "يُعدّ مختبر "سكاي لاب" خطوة جريئة نحو تحقيق مهمتنا في إلهام المبتكرين المستقبليين. من خلال دمج الطيران وعلوم الفضاء والتقنيات الحديثة في منهجنا الدراسي، نزوّد الطلاب بالمهارات العقلية اللازمة للنجاح في عالم سريع التغير. وتعكس هذه المبادرة التزامنا بالتعلم التجريبي والتعليم المستقبلي الموجه نحو الإبداع والابتكار".

من جانبه، أكّد إيان كوليدج، المدير التنفيذي لشركة Bridge Education، على التوافق بين رحلة الابتكار في المدرسة ورؤية دولة الإمارات الوطنية للتعليم، قائلاً: "تواصل القيادة المستقبلية للإمارات إضاءة الطريق نحو التحول التعليمي. ومن خلال مبادرة "التعليم 33"، قمنا في أكاديمية أمباسادور الدولية باستثمارات استراتيجية لضمان جاهزية بيئات التعلم لمستقبل الطلاب. وبصفتنا واحدة من المدارس الرائدة في دبي التي تتبع منهج البكالوريا الدولية، نحن ملتزمون تمامًا بتنشئة متعلمين ذوي عقلية عالمية من خلال تجارب مبتكرة قائمة على الاستفسار، تؤدي إلى حصولهم على تعليم ممتاز في البكالوريا الدولية وتفتح أمامهم أبواب الفرص الجامعية المتميزة عالميًا. يمثل مختبر "سكاي لاب" تجسيدًا حيًا لهذه الرؤية — فهو مساحة متقدمة تعزز الفضول والإبداع وتزوّد الطلاب بالمهارات الأساسية التي يحتاجونها للنجاح في عالم الغد".

وقال الدكتور دون توماس: "يشرفني أن أكون جزءًا من هذه اللحظة المميزة في أكاديمية أمباسادور الدولية. يمثل مختبر "سكاي لاب" نوع من المبادرات الذي يلهم العقول الشابة لتتجرأ على الحلم الكبير. أُشجع كل طالب على الدراسة بجد، ومتابعة شغفه، وعدم الاستسلام أبدًا، والحفاظ دائمًا على النظر نحو النجوم. فمستقبل استكشاف الفضاء يعتمد على فضول وعزيمة المتعلمين اليوم — وأرى هذه الحماس هنا في أكاديمية أمباسادور الدولية."

يحمل الدكتور توماس شهادة الدكتوراة في علوم المواد من جامعة كورنيل، وقد أمضى أكثر من 1,040 ساعة في الفضاء عبر أربع مهمات على متن مكوكات الفضاء كولومبيا وديسكفري. تمتد مسيرته المهنية لتشمل أدوارًا في مركز جونسون الفضائي التابع لوكالة ناسا، وكذلك مدير العمليات في مركز تدريب رواد الفضاء جاجارين في روسيا.

تُواصل أكاديمية أمباسادور الدولية ريادتها في تقديم تعليم مبتكر وشامل وذو صلة بالعالم، ويعد مختبر "سكاي لاب" أحدث مِثال على التزامها بإعداد الطلاب لمواجهة تحديات وفرص المستقبل.

لمزيد من المعلومات عن أكاديمية أمباسادور الدولية، يرجى زيارة www.aiadubai.com :

نبذة عن أكاديمية أمباسادور الدولية

تُعدّ أكاديمية أمباسادور الدولية، جزءًا من مجموعة بريدج التعليمية، وهي مؤسسة تعليمية مملوكة لعائلة تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتكرّس جهودها لتقديم تجارب تعليمية قائمة على القيم وتركّز على المستقبل. وبصفتها مدرسة معتمدة من منظمة البكالوريا الدولية وعضوًا معتمدًا من مجلس المدارس الدولية، تجسّد الأكاديمية التزام مجموعة بريدج التعليمية بمبادئ الفضول والنزاهة والشمولية، وتخدم مجتمعًا متنوعًا من المتعلمين.

للاستفسارات الإعلامية ولمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر:

البريد الإلكتروني homc@bridgeeducation.com :

الهاتف: 971545835970+

-انتهى-

#بياناتشركات