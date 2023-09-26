المكتب الجديد لفيزا يمثل امتداداً لثقافة التعاون والابتكار والشمولية

تلتزم فيزا بمواصلة دعم شركاءها المحليين لتحفيز منظومة رقمنة المدفوعات في مصر

القاهرة، مصر: افتتحت شركة فيزا، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، مكتبها الجديد في مصر رسمياً ليشمل منطقة شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان. ويُعد التوسع الذي تشهده الشركة بُرهاناً على التزامها بدعم المؤسسة المالية للشركة وعملاءها التجاريين وشركاءها الحكوميين المحليين، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات والمجتمعات المحلية في إطار جهودها المتواصلة الهادفة إلى الدفع قدماً بمنظومة رقمنة المدفوعات.

وتتطلع فيزا، من خلال مكتبها الجديد، إلى تعزيز استراتيجيتها المتواصلة الهادفة إلى استقطاب الكوادر البشرية وجذب المواهب الشابة والاستثمار فيها. ومن المُقرر أن يتولى الموظفون العاملون في مكتب الشركة بمصر مسؤولية دعم الأولويات المحلية والمحورية (المركزية)، مما يتيح للكوادر المحلية فرصة تطوير مسيرتهم المهنية واكتساب مهارات عالمية المستوى.

هذا وقد شهدت مكاتب فيزا في شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان نمواً بنسبة ١٥% في مجال تطور مستويات الكوادر البشرية مقارنة بالعام الماضي.1 علاوة على ذلك، فقد صُممت المساحة المكتبية الجديدة بشكل يلبي احتياجات الموظفين ويوفر لهم بيئة عمل هجينة، وهو الأمر الذي يمثل امتداداً لثقافة التعاون والابتكار والشمولية لدى شركة فيزا.

وتتوقع فيزا في ظل تسارع وتيرة الاستعانة ببدائل التعاملات النقدية في منطقة شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان تزايد اعتماد الدفع الرقمي بشكل أسرع خلال السنوات القليلة المقبلة، كما تلتزم بدعم مصر في مسيرتها نحو تحقيق اقتصاد غير نقدي. وتواصل الشركة من خلال حلولها المبتكرة المتعددة التي شهدت انتشاراً على مدى السنوات الماضية تشجيع هذا التحول إلى منظومة المدفوعات الرقمية في مصر. وكذلك تدرك فيزا التوجهات الناشئة في سلوكيات الدفع لدى المستخدمين إضافة إلى أنماط الدفع، وتظل ملتزمة بتعظيم الاستفادة من تلك الفرص الإقليمية.

وفي هذا الإطار؛ صرحت ليلى سرحان، المدير الإقليمي ونائب رئيس مجلس الإدارة لقيادة أعمال الشركة في شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان قائلة: "جاء توسعنا بافتتاح مكتبنا الرئيسي في مصر ليمثل لحظة فارقة في توسعاتنا الإقليمية. لقد كانت فيزا أول مؤسسة دولية متخصصة في مجال المدفوعات الرقمية تبدأ عملياتها في مصر، ولا يزال لدينا إيمان راسخ بالإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها هذا البلد العظيم. وسوف يمكننا مكتبنا الجديد، في إطار استراتيجيتنا الشاملة التي نضعها لمنطقة شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان، من مشاركة رؤيتنا للساحة العالمية بما يخدم تعاوننا مع الحكومات المحلية، وعملاءنا من المؤسسات المالية، والتجار، وشركات التكنولوجيا المالية، بهدف استحداث ونشر عمليات توفر عناصر الفعالية والراحة والأمان للمتعاملين في إطار التجارة الإلكترونية والتقليدية".

من جانبها، قالت ملاك البابا، المدير العام لشركة فيزا مصر: "تتمثل مهمتنا كشبكة متاحة للجميع في كل مكان، على الدفع قُدماً بمنظومة التجارة الرقمية بما يحقق مصالح المستهلكين والشركات والاقتصاد. ويسعدنا من خلال هذا التوسع خوض التجربة التي ستمكن موظفينا وعملاؤنا وشركاؤنا من التعاون بسلاسة لابتكار الحلول وتطوير تجارب المستخدمين وتبادل الأفكار- كل ذلك بهدف مساعدة الشركات والأفراد والاقتصادات على التطور والازدهار الرقمي. ويأتي افتتاح هذا المكتب في مصر تتويجاً لسلسلة من الشراكات المتميزة التي أُقيمت مع القطاعين العام والخاص لإطلاق منتجات دفع مبتكرة وكذلك للعمل على تصميم وتطبيق خيارات المدفوعات الرقمية التي يتطلع إليها عملاؤنا في مصر".

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نبذة عن شركة فيزا

فيزا هي شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية (مسجلة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز V) تعمل على تسهيل المعاملات والمدفوعات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة. وترتكز مهمتها على ربط العالم من خلال أفضل الشبكات المبتكرة والمريحة والموثوقة والآمنة، مما يساعد الأفراد والشركات والاقتصادات على تحقيق النمو والازدهار. تؤمن "فيزا" بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، ترتقي بالجميع في كل مكان، كما ترى إتاحة الوصول للنظام المالي كأساس لمستقبل حركة الأموال. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة المواقع التالية:

About Visa, visamiddleeast.com/blog, @Visacemea.

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