الإطلاق جزء من الخطة التطويرية التي تبلغ 5 مليارات درهم إماراتي

يلي الإعلان عن مشروع "ميراسول" الذي شهد إقبالًا واسعًا مع بيع الوحدات السكنية بالكامل وشراكة مع فنادق فور سيزونز

الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية، سامح مهتدي: "نفخر برؤية هذا الزخم القوي في عام 2025. ويبقى تركيزنا منصبًا على تقديم مشاريع تطوير استثنائية تلبي الاحتياجات المتطورة للسكان العصريين"

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت رأس الخيمة العقارية، الرائدة في مجال التطوير العقاري والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن إطلاق مشروعها السكني الجديد "سكاي" الذي يقع في جزيرة الراحة، ضمن وجهة "ميناء"، الوجهة الفاخرة المطلة على الساحل البكر لإمارة رأس الخيمة.

يحظى "سكاي" بطلب مرتفع في السوق، خاصة بعد بيع الوحدات السكنية بالكامل في ميراسول، حيث تجاوب المشترون بشكل إيجابي مع رؤية رأس الخيمة العقارية لتقديم مفهوم عصري للحياة في وجهة "ميناء". يقع المشروع ضمن منطقة "هاربور دستريكت"، ويوفر تجربة سكنية فريدة على الواجهة المائية، تمزج بين الهدوء وسهولة الوصول إلى المرافق الحيوية في آن واحد. وسيضم المشروع 272 وحدة سكنية، تتراوح بين الاستوديوهات والشاليهات، إلى الشقق المكونة من غرفة أو غرفتين أو ثلاث غرف للنوم، بالإضافة إلى وحدات البنتهاوس الفاخرة. وتبدأ مساحات الوحدات من حوالي 33 مترًا مربعًا وتصل حتى 265 مترًا مربعًا، موزعة على برجين مميزين – الأول بارتفاع 19 طابقًا سكنيًا والثاني يضم خمسة طوابق فقط، ويربط بينهما منصة متكاملة تحتوي على " نادي سكاي ".

تم تصميم " نادي سكاي بعناية حيث يجمع مجموعة من وسائل الراحة لتعزيز تجربة المعيشة للسكان، وسيتكون من ناديًا مجهزًا بالكامل، ومسبح، وملاعب بادل لعشاق الرياضة. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر صالة ألعاب رياضية ومرافق صحية حديثة، لدعم نمط حياة متوازن وصحي ونشط.

ويقع مشروع "سكاي" في موقع استراتيجي في قلب جزيرة الراحة ضمن واجهة "ميناء"، ويوفر للسكان موقعًا متميزًا في واحدة من أكثر المناطق الجديدة إثارة في رأس الخيمة، حيث سيكون لمنتجع "فور سيزونز" رأس الخيمة المرتقب دورًا رئيسيًا في إثراء المنطقة، وتعزيز مكانة "ميناء" كوجهة رائدة للحياة الفاخرة. وضمن منطقة "هاربور دستريكت" النابضة بالحياة، سيستمتع السكان بسهولة الوصول إلى شارع حيوي ومرسى ومطاعم ومقاهي وبوتيكات ومساحات عامة واسعة

وقال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: "يسعدنا الكشف عن مشروع "سكاي"، الذي يعكس التزامنا بتوفير مجتمعات استثنائية ومستدامة. وانطلاقاً من رؤية وجهة "ميناء" الشاملة، يُمثل "سكاي" نقلة نوعية في مفهوم السكن برأس الخيمة، حيث يجمع بين التصميم العصري، والتوظيف الذكي لعناصر المشروع الأساسية، والتي نهدف من خلالها لإثراء تجربة ونمط حياة السكان".

وأضاف: "مع استمرارنا في تشكيل مستقبل قطاع العقارات في رأس الخيمة، نفخر برؤية هذا الزخم القوي في عام 2025. ويبقى تركيزنا منصبًا على تقديم مشاريع تطوير استثنائية تلبي الاحتياجات المتطورة للسكان العصريين، التي توفر الاتصال والراحة والشعور الحقيقي بالمجتمع".

ويعد "سكاي" ثاني مشروع سكني تطلقه شركة رأس الخيمة العقارية في عام 2025، بعد إطلاق "ميراسول" في يناير، وهو جزء أساسي من خطة التطوير الطموحة للشركة بقيمة 5 مليارات درهم إماراتي.

تدعو شركة رأس الخيمة العقارية المهتمين لتقديم طلبات إبداء الاهتمام اعتبارًا من اليوم، على أن تبدأ المبيعات في 11 مارس. تبدأ الأسعار من 762,000 درهم إماراتي مع خطة سداد 30/70 متاحة لفترة محدودة خلال فترة الإطلاق.

نبذة عن شركة رأس الخيمة العقارية

تأسست شركة رأس الخيمة العقارية عام 2005 تحت قيادة سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حاكم رأس الخيمة. تعد رأس الخيمة العقارية من الشركات الرائدة في مجال تطوير العقارات، حيث تلتزم بإنتاج وجهات استثنائية ومستدامة. متخصصة في إنشاء مجتمعات عصرية ومُصممة بعناية، تدمج رأس الخيمة العقارية التميز والابتكار والطبيعة لخلق أساليب حياة ثرية تتماشى مع تطلعات الأجيال القادمة.

تتماشى شركة رأس الخيمة العقارية مع رؤية رأس الخيمة 2030، من خلال رفع القيمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بهدف تحسين الحياة والأماكن، والمساهمة في زيادة ازدهار رأس الخيمة.

الجوائز وشهادات التقدير:

حازت الشركة على جائزة "أفضل مطور للعام" لعام 2023 من مجلة كونستركشن ويك الشرق الأوسط.

حاز مشروع "باي فيوز" بجائزة "أفضل مشروع سكني" في حفل توزيع جوائز ديزاين الشرق الأوسط 2023، حيث تم تكريم المشروع بجائزة أفضل تصميم وهندسة معمارية في المنطقة.

حاز مشروع "كواترو ديل مار" على جائزة أفضل مشروع متعدد الاستخدامات في حفل توزيع جوائز Pillars of Real Estate المرموقة لعام 2024.

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