الغابة الاستوائية الداخلية المطيرة الوحيدة في الشرق الأوسط تكشف النقاب عن المنطقة الخارجية المغطاة والزاخرة بالعديد من التجارب التعليمية والترفيهية وخيارات المطاعم المحسنة

الإمارات العربية المتحدة، دبي: كشفت "ذا جرين بلانيت دبي" الغابة الاستوائية الداخلية المطيرة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، عن افتتاحها اليوم "متنزه الطبيعة" الخارجي الأول من نوعه والذي يقدم لزوّاره الفرصة لاستكشاف 9 منصات مشاهدة تتوسط ممرات متعرّجة تزينها بيوت الأشجار بالإضافة إلى مسارات المشي المفتوحة والزلاقات المصممة خصيصاً لتناسب الأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين الـ 4 والـ 12 عاماً. يتيح المنتزه مشاهدة أكثر من 20 مجسماً ضخماً للعديد من الحشرات بأحجام تتجاوز حجمها الطبيعي. يقدّم المنتزه لزوّاره تجارب تعليمية ثرية للتعرف إلى أسرار العديد من الحشرات المتواجدة في "القبة البيولوجية" التابعة لــ "ذا جرين بلانيت دبي".

وستضم هذه المحمية الخارجية البديعة 9 حدائق نباتية فريدة من نوعها، والتي تجسد كل منها بيئة مميزة من مختلف أنحاء العالم. كما يزخر هذا المتنزه المظلل بمجموعة فريدة من عجائب الطبيعة، إذ يكتسي بأشجار النخيل المورقة وكائنات التلقيح الأساسية والنباتات الاستوائية ذات الأوراق الكبيرة وحدائق الزن وأزهار الأوركيد والأعشاب العطرية، إلى جانب الخضرة الكثيفة التي تحاكي أجواء منطقة البحر المتوسط، فضلاً عن الفواكه الوفيرة والمساحات المخصصة لزراعة الخضروات.

وبهذه المناسبة، قال فرناندو إروا، الرئيس التنفيذي لشركة دبي القابضة للترفيه: "إن التوسعة الخارجية التي تشهدها "ذا جرين بلانيت دبي"، ما هي إلا تجسيد لالتزامنا بتعريف زوار الوجهة بعجائب الطبيعة وأسرارها، وامتداداً لجهودنا في تعزيز الوعي بالبيئة والاستدامة."

وأضاف قائلا: "في الوقت الذي تستعد فيه دبي لاستضافة المشاركين بمؤتمر الأطراف COP28 من جميع أنحاء العالم خلال العام الجاري، فإن تعزيز الوعي بأهمية حماية التنوع البيولوجي أصبح أكثر أهمية من ذي قبل. نحن فخورون بالعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا لتوفير برامج وتجارب ثرية مثل متنزه الطبيعة الجديد، والذي يجمع بين روعة عجائب الطبيعة وإثارة الفضول بطرق جديدة وشيقة ما يسهم في تعزيز الوعي بالطبيعة التي نعيش في أحضانها ".

يضم "متنزه الطبيعة" ضمن مرافقه المتنوعة، منطقة للّعب مخصصة للأطفال من عمر 6 أعوام فما دون، ليستمتعوا فيها بأوقات من المرح والبهجة، إلى جانب مقهىً خارجي يوفر للضيوف والعائلات تشكيلة متنوعة من المشروبات والمرطبات المنعشة.

وكجزءٍ من توسعتها الخارجية، ستكشف "ذا جرين بلانيت دبي" عن روزنامة ترفيهية تفاعلية ستحتفل خلالها بالعديد من الفعاليات والمناسبات المميزة التي تشمل الهالووين وأعياد الشتاء وغيرها. كما ستكون الوجهة منصة لإثراء المعارف من خلال المخيمات الصيفية والبرامج المدرسية والفعاليات المختلفة التي تشمل حفلات أعياد الميلاد وغيرها، ضمن طابع تعليمي فريد من نوعه.

واحتفالاً بإطلاق "متنزه الطبيعة"، سيكون ضيوف "ذا جرين بلانيت دبي"، على موعد مع جلسات تعريفية خاصة مع متخصصي علوم الأحياء يومياً في تمام الساعة 3:00 مساءً اعتباراً من 10 حتى 15 أكتوبر الجاري، فيما يمكن للصغار خلال ذات الفترة الاستمتاع بباقة من الأنشطة المجانية التي تشمل غرس البذور والفنون المستوحاة من عوالم الطبيعة والكائنات الحية الصغيرة وورش العمل الفنية والحرفية، وذلك من الساعة 10:00 صباحاً حتى 6:00 مساءً.

تبلغ أسعار تذاكر الدخول إلى متنزه الطبيعة 69 درهماً للشخص، دخول ليوم واحد لطفل واحد (3 سنوات فأكثر) مع شخص بالغ. ويمكن كذلك اختيار باقة الدخول السنوية التي تبلغ 249 درهماً للشخص، والتي تتيح الدخول إلى المتنزه طوال العام بجانب العديد من المزايا الأخرى التي يمكن الاستفادة منها في "ذا جرين بلانيت دبي". وتبدأ أسعار تذاكر الدخول اليومية العادية لـ "ذا جرين بلانيت دبي"، من 175 درهماً للشخص، والتي تشمل الدخول إلى كل من "القبة البيولوجية " و"متنزه الطبيعة".

للمزيد من المعلومات حول "متنزه الطبيعة"، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.thegreenplanetdubai.comhttps://thegreenplanetdubai.com/، ومتابعة حسابات "ذا جرين بلانيت دبي" على منصات التواصل الاجتماعي والمشاركة في المسابقة الخاصة لزيارة متنزه الطبيعة الجديد:

انستاجرام: @TheGreenPlanetDubai

فيسبوك: @TheGreenPlanetDubai

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن ذا جرين بلانيت دبي

تعد ذا جرين بلانيت دبي من أشهر الوجهات الترفيهية التي تستقطب المقيمين والسياح، وهي عبارة عن قبة بيولوجية رائعة تتألف من أربعة طوابق تقع في سيتي ووك بدبي، وتعتبر من القبب البيولوجية الأكثر براعة في العالم، إذ تقف قبتها على ارتفاع مذهل يبلغ 45 متراً فوق سطح الأرض، مشكلة سقف الغابة المطيرة، مما يوفر رؤية بانورامية ساحرة عبر النظام البيئي للغابات المطيرة. جرى تصميم ذا جرين بلانيت لتجمع بين الطبيعة وعلومها، ولتكون وجهة ترفيهية وتثقيفية للزوار، تسهم في تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الأنظمة البيئية الأكثر تنوعاً في العالم. وتعد هذه الوجهة الترفيهية موطناً لنحو 3000 نوعاً من الحيوانات والنباتات اللطيفة والخطيرة من جميع أنحاء العالم. تشكل زيارة ذا جرين بلانيت تجربة تعليمية رائعة للكبار والصغار على حدٍ سواء، وتقدم لزوارها تجارب متعددة لمساعدتهم في تحقيق أقصى استفادة من الزيارة، بما في ذلك الرحلات المدرسية، والعواصف الرعدية الاستوائية، أو حتى تقمص دور حارس حديقة الحيوانات خلال اليوم، بمساعدة الخبراء في هذا المجال.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.thegreenplanetdubai.com