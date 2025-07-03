المنامة، البحرين: تعلن "ذا بيزنس يير" وغرفة التجارة البريطانية في البحرين (BCCB) بكل فخر عن توقيع مذكرة تفاهم، تعزز التزامهما المشترك بتسليط الضوء على المشهد الاستثماري الديناميكي في البحرين وروابطها الاقتصادية الاستراتيجية مع المملكة المتحدة.

وقد وقعت مذكرة التفاهم كل من السيدة كلارا كوروميناس روروب، المديرة العامة لمكتب "ذا بيزنس يير" في البحرين، والسيدة بولا بوست، نائبة رئيس غرفة التجارة البريطانية، وذلك كجزء من تطوير المحتوى التحريري لإصدار "ذا بيزنس يير": البحرين 2025/2026 – البوابة الاستراتيجية للأعمال العالمية.

تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى الترويج للبحرين كبوابة رئيسية للشركات البريطانية التي تسعى للتوسع في دول مجلس التعاون الخليجي، مع تعزيز مهمة الغرفة في تقوية العلاقات التجارية الثنائية، ودعم الشركات البريطانية في المنطقة، وإبراز مساهمات الشركات الأعضاء في الاقتصاد البحريني المتطور.

وقالت السيدة كلارا كوروميناس: "تلعب غرفة التجارة البريطانية في البحرين دوراً حيوياً في تشكيل بيئة الأعمال في البحرين وتعميق العلاقات بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. نحن فخورون بالانضمام إلى مهمتهم ومنح الرؤية الدولية لقصص النجاح والقطاعات التي تقود المرحلة التالية من نمو البحرين".

وأضافت السيدة بولا بوست قائلة: " يسعدنا تأكيد شراكتنا بشكل رسمي مع "ذا بيزنس يير" في البحرين. تمثل مذكرة التفاهم هذه فرصة قيمة لتسليط الضوء على قوة وتنوع الأعمال البريطانية في البحرين، وتعزيز العلاقة التجارية والاستثمارية الطويلة الأمد بين بلدينا. ومن خلال هذه الشراكة، نهدف إلى تضخيم صوت أعضائنا والترويج للفرص العديدة التي تقدمها البحرين كمركز استراتيجي للنمو والابتكار".

ومن خلال هذه الشراكة، ستقوم "ذا بيزنس يير" بنشر مقابلات حصرية مع قادة رئيسيين من شبكة غرفة التجارة البريطانية والمجتمع التجاري الأوسع، مع التركيز على التعاون الثنائي في مجالات متعددة مثل التمويل، والبنية التحتية، واللوجستيات، والتكنولوجيا، والتعليم، وغيرها.

من المقرر إصدار "ذا بيزنس يير": البحرين 2025/2026 في نهاية الربع الثالث من عام 2025، وسيكون بمثابة دليل شامل للمستثمرين والرؤساء التنفيذيين وصنّاع السياسات وأصحاب المصلحة الدوليين الراغبين في فهم الفرص التي تشكل دور البحرين في مشهد الأعمال العالمي

مزيد من المعلومات عن "ذا بيزنس يير":

ذا بيزنس يير هي مجموعة إعلامية عالمية مكرسة لتزويد المستثمرين والشركات والحكومات برؤى مباشرة حول الاقتصادات الناشئة وعالية النمو. وبفضل حضورها القوي في الأسواق الدولية الكبرى، تقدم TBY أبحاثًا اقتصادية معمقة، وتقارير صناعية، ومقابلات حصرية مع صناع القرار الرئيسيين، مما يسهم في تشكيل مشهد الأعمال العالمي.

نبذة عن غرفة التجارة البريطانية في البحرين

تحولت غرفة التجارة البريطانية في البحرين (BCCB) من منتدى الأعمال البريطاني البحريني (BBBF) في يوليو 2023. الغرفة هي منظمة غير ربحية قائمة على العضوية، مخصّصة للشركات التي تتاجر بين البحرين والمملكة المتحدة. وهي جزء من شبكة الأعمال العالمية لغرف التجارة البريطانية، التي توفر الاتصال بـ 76 غرفة معتمدة حول العالم، و53 غرفة مقرها المملكة المتحدة تتاجر عالمياً. تأسس BBBF في عام 1995 لتعزيز التجارة والاستثمار بين البحرين وبريطانيا بطريقة غير تمييزية، وغير سياسية، وغير ربحية. تعمل الغرفة على خلق بيئة أعمال مواتية والحفاظ عليها، وتسعى إلى دعم وتقديم فرص تجارية واستثمارية جديدة تعود بالنفع على المصالح الاقتصادية المشتركة لشركات أعضائها

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