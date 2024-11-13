الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "ذاخر للتطوير"، المطور الرئيسي والقائم بتطوير المخطط العام والبنية التحتية لمشروع "ذاخر مكة"، بالتعاون مع شركة “ملكية للاستثمار" وتحت رعاية وزارة البلديات و الإسكان، ل تأسيس صندوق عقاري بقيمة مليار ريال سعودي تقريبا لتطوير مشروع شقق فندقية فاخرة يبعد كيلومتر واحد تقريباً من الحرم المكي الشريف ضمن مشروع ذاخر مكة.

وجاء الإعلان ضمن فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي، الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض من فترة 11 إلى 14 نوفمبر 2024، ويشمل المشروع الذي سيُقام على قطعتي أرض بمساحة إجمالية تبلغ أكثر من 5000 متر مربع، على برجين وفق التصميم المعماري المكّي الحديث الذي يجسد التراث الثقافي للمنطقة، بمساحة بنائية تبلغ حوالي 80 ألف متر مربع، ويهدف إلى توفير بيئة سكنية متميزة تستوعب حوالي 1100 شقة فندقية سوف يتم ادارتها من قبل مشغل عالمي من فئة 4 نجوم، تلبي احتياجات الزوار والمعتمرين.

وقال المهندس عبد العزيز بن صالح العبودي، الرئيس التنفيذي لشركة "ذاخر للتطوير": "نعتز بشراكتنا مع شركة "ملكية للاستثمار"، حيث تتماشى هذه الشراكة مع أهدافنا في ذاخر للتطوير لدعم سوق العقار وقطاع الضيافة في مكة المكرمة، بما يحقق تطلعات المستثمرين، والزوار من حجاج ومعتمرين وقاصدي مكة عموماً. حيث تحرص ذاخر على توفير أفضل الخيارات والمنتجات في ظل الإهتمام بكامل التفاصيل لزيادة جودة الحياة ورفاهية السكان والزوار، تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ".

ويجدر بالذكر أن "ذاخر للتطوير" ستتولى مسؤولية التطوير والتسويق والبيع، في حين تقوم شركة "ملكية للاستثمار" بإنشاء وتأسيس الصندوق وطرحه للمستثمرين تحت مظلة هيئة السوق المالية.

وقال الأستاذ عمر بن عبدالكريم العثيم، الرئيس التنفيذي لشركة ملكية للاستثمار: "نحن فخورون بإطلاق هذا المشروع المتميز بالتعاون مع شركة "ذاخر للتطوير". يشهد قطاع العقارات في مكة المكرمة نمواً لافتاً، ونحن ملتزمون بتلبية تطلعات المستثمرين عبر تطوير مشاريع نوعية تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي. هذا المشروع يأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى استقبال أعداد متزايدة من الحجاج والمعتمرين، ونؤمن بأن هذه الشراكة ستساهم بفاعلية في تحقيق هذه الأهداف" .

ويدعم مشروع "ذاخر مكة" رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة لاستضافة 30 مليون معتمر بحلول عام 2030. ويمتد المشروع على مساحة 320 ألف متر مربع، ويتضمن نحو 100 برج متعدد الاستخدامات تشمل أبراجًا فندقية وسكنية بالإضافة إلى مركز تجاري. ويوفر المشروع وحدات سكنية وفندقية بمختلف الفئات مع خيار التملك الحر، ويضم فنادق عالمية مثل راديسون وهيلتون وبارك إن، إلى جانب فندق نوفوتيل الأكبر عالميًا من حيث عدد الغرف.

نبذة عن "ذاخر مكة":

مشروع "ذاخر مكة" هو أحد أضخم وأهم المشاريع في المملكة العربية السعودية، والذي تقوم بتطويره شركة ذاخر للتطوير التي تهدف لتغيير مشهد التطوير العقاري في مكة المكرمة. وتتمثل رؤية الشركة في المساهمة في التطوير والتنمية المستدامة لمكة المكرمة وأن تصبح الوجهة المفضلة لزوار المدينة المقدسة.

وسيوفر مشروع "ذاخر مكة" 15 ألف فرصة عمل مباشرة و18 ألف فرصة عمل غير مباشرة، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 26 مليار ريال سعودي. يشارك المشروع في تحقيق أهداف رؤية 2030 المتمثلة في تعزيز الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وإثراء تجربتهم، بالإضافة لتعزيز التنمية العقارية والاقتصادية للمدينة وتمكين الراغبين من تملك عقار متمّيز داخل مجتمع متكامل الخدمات وبيئة تنبض بالحياة والأمان وعلى مقربة من الحرم المكي الشريف

نبذة عن "ملكية للاستثمار" ":

شركة استثمارية سعودية رائدة في مجال الاستثمارات العقارية والاستثمارات البديلة في المملكة العربية السعودية، ويقارب حجم الأصول تحت الإدارة لدى الشركة 4 مليار ريال سعودي وتقدم منتجاتها وخدماتها في مجال الاستثمار بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030. وقد تأسست ملكية للاستثمار في عام 2013م وتعمل بترخيص من هيئة السوق المالية برقم (37 - 13170)، في أنشطة التعامل في الأوراق المالية، وإدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق، وترتيب الأوراق المالية، وتقدم المشورة، وحفظ الأوراق المالية.

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