يمثل التحول من نظام التشغيل ويندوز 10 إلى ويندوز 11 فرصة للاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي

دبي، الإمارات العربية المتحدة - كشفت دِل تكنولوجيز في وقت سابق من هذا العام، خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) عن مجموعة رائعة من أجهزة الكمبيوتر الشخصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمصممة لإحداث نقلة نوعية في الحوسبة الشخصية والمهنية. وأصبحت مجموعة الأجهزة المتطورة هذه متوفرة الآن في الإمارات العربية المتحدة، وتشمل أجهزة كمبيوتر محمولة أنيقة، ومحطات عمل عالية الأداء، وأجهزة كمبيوتر مكتبية قابلة للتكيف، جميعها مصممة لتعزيز التعاون وزيادة الإنتاجية.

وقدمت دِل ثلاث فئات بسيطة للمنتجات الجديدة لتسهل على العملاء اختيار ما يناسبهم استناداً إلى الاحتياجات الأساسية لأعمالهم:

دِل: المصممة للألعاب والدراسة والعمل.

دِل برو: المصممة لتوفير إنتاجية احترافية.

دِل برو ماكس: المصممة لأقصى مستوى أداء.

كما سهّلت دِل أيضاً تمييز المنتجات ضمن كل فئة من فئات المنتجات الجديدة، وذلك باتباع نهج متسق في تحديدها، ما يتيح للعملاء تحديد الجهاز الذي يناسب احتياجاتهم المحددة. وإضافةً إلى المستوى الأساسي (Base) للأجهزة، هناك مستوى (Plus) الذي يوفر الأداء الأكثر قابلية للتطوير، ومستوى (Premium) الذي يوفر أقصى قدرات التنقل والتصميم الفذ.

وعلاوة على ذلك، ومع تطور سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية المزودة بالذكاء الاصطناعي واستعداد الشركات لنهاية دعم نظام التشغيل ويندوز 10 في أكتوبر 2025، تعكس الأجهزة الجديدة أهمية الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحديثة، الذي يتم تبنيه بوتيرة سريعة للغاية، حيث تقوم أكثر من 70% من الشركات حالياً بدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في سير عملها.

وفي تعليقٍ لها، هايدي نصير، مدير أول مجموعة حلول العملاء في دِل تكنولوجيز الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: "تتطور التكنولوجيا بوتيرة غير مسبوقة، ويُعد البقاء في الطليعة أمراً بالغ الأهمية للشركات التي تسعى إلى تعزيز تنافسيتها. ومع تحول الذكاء الاصطناعي التوليدي والوكيل إلى أولويات لمجالس إدارة الشركات، واقتراب استنباط البيانات عند الحافة، تؤكد أجهزة الكمبيوتر الشخصية مجدداً على دورها المحوري بالنسبة للإنتاجية والابتكار. ويمثل انتهاء دعم نظام التشغيل ويندوز 10 والانتقال إلى ويندوز 11 فرصةً محوريةً للمؤسسات لتحديث أماكن عملها بحلولٍ جاهزة للمستقبل. وفي هذا السياق فقد تم تصميم مجموعة دِل المتطورة من أجهزة الكمبيوتر الشخصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي خصيصاً لتحسين الأداء، وتعزيز الأمان، ومساعدة الشركات على اغتنام فرص المستقبل بكل ثقة".

دِل Dell: أجهزة كمبيوتر شخصية مثالية لتنفيذ المهام المتعددة

أطلقت دِل أربعة أجهزة Copilot+ جديدة من مستوى Plus))، تُمثل أجهزة الكمبيوتر الأكثر قابلية للتطوير من دِل، مع توازن مثالي بين التنوع والإنتاجية. وتم تزويد هذه الأجهزة التي تتمتع بتصميم جديد كلياً، بمعالجات قوية من نوع Intel® Core™ Ultra (Series 2, V SKUs)، كما أنها تتمتع بعمر بطارية أطول بنسبة تصل إلى 39%، وتصميماً عصرياً أنحف بنسبة تصل إلى 14%، بالإضافة إلى تقنية الذكاء الاصطناعي المدمجة لتعزيز الكفاءة.

وتم توسيع محفظة دِل لتشمل ليس فقط معالج Snapdragon® X Series بل أيضاً خيارات معالجات AMD. كما ستطرح دِل أجهزة جديدة في المستوى الأساسي (Base)، الذي يوفر أجهزة يومية سهلة الاستخدام وتصميماً عملياً، ومستوى (Premium)، الذي يُواصل إرث أجهزة XPS التي يعشقها المستهلكون والمحترفون على حد سواء.

دِل برو Dell Pro: تصميم عابر للزمن وإنتاجية هادئة

تُضفي مجموعة أجهزة دِل برو المحمولة الجديدة مظهراً عصرياً وأنيقاً وعصرياً على رجال الأعمال. وتُعد هذه الأجهزة من أصغر وأخف أجهزة الكمبيوتر المحمولة في فئتها، وهي تتميز بمواد متينة وموثوقة مصممة لتلبية متطلبات يوم العمل المزدحم. وفي الواقع، تتحمل هذه الأجهزة ثلاثة أضعاف دورات المفصّلات وحوادث السقوط والصدمات الناتجة عن الاستخدام الدائم مقارنةً بالأجهزة المنافسة، ما يضمن قدرتها على تحمل قسوة الاستخدام اليومي.

وتتضمن مجموعة الأجهزة هذه معالجات Intel® Core™ Ultra (Series 2, V and U SKUs)، ومعالجات AMD Ryzen™، مع وحدة معالجة عصبية (NPU)، ووحدة معالجة مركزية (CPU)، ووحدة معالجة رسومية (GPU). وتوفر هذه المعالجات عمر بطارية استثنائياً، وذكاء اصطناعي قوي مدمج، وتجارب استخدام Copilot+، وإنتاجية موثوقة سواء في المكتب، أو المنزل، أو أي مكان آخر.

كما سيكون جهاز Dell Pro 14 Premium أول كمبيوتر محمول تجاري مزود بشاشة Tandem OLED. ويتميز هذا الجهاز بكفاءة استهلاك طاقة أفضل بنسبة 24%، ووزن أخف بنسبة 49% مقارنة بشاشات OLED التقليدية، مع ألوان زاهية وحيوية لتحرير العروض التقديمية أو إجراء مكالمات المؤتمرات. وهيكل هذا الجهاز مصنوع بنسبة 90% من مغنيسيوم معاد تدويره لتقديم تجربة أنيقة وخفيفة الوزن ومستدامة.

دِل برو ماكس Dell Pro Max: قمة الأداء في التنوع

تم تصميم مجموعة أجهزة دِل برو ماكس الجديدة للتطبيقات المتطلبة، وهي توفر مجموعة من أجهزة الكمبيوتر عالية الأداء. ويعد دِل برو ماكس المزود بذاكرة 10 جيجا بايت ودِل برو ماكس المزود بذاكرة 300 جيجا بايت، من أفضل أجهزة الكمبيوتر عالية الأداء، حيث أنها تقدم أداءٍ استثنائياً رغم حجمها الصغير، وكفاءة مذهلة في استهلاك الطاقة. وتتميز مجموعة الأجهزة الجديدة التي تمثل فئة يُعدّ فيها الأداء أمراً بالغ الأهمية، بأداء أفضل مقارنة بالجيل السابق وذلك بفضل التصميم الحراري الجديد من دِل الحاصل على براءة اختراع. وتتوفر هذه الأجهزة بخيارات متنوعة تضم معالجات Intel® Core™ Ultra (Series 2, U SKUs) وAMD Ryzen وAMD Threadripper، بالإضافة إلى بطاقات رسومات احترافية. ويمكن للمستخدمين تشغيل أحمال عمل مكثفة، من الرسوم المتحركة إلى عرض الفيديو، وتشغيل استدلالات الذكاء الاصطناعي، وضبط نماذج اللغات الكبيرة، مع الحفاظ على مستويات الأمان الرائدة وضبط التكاليف.

أجهزة تعكس مفهوم التصميم المستدام

واستناداً إلى ريادة شركة دِل في مجال الابتكار الدائري، تركز محفظة الأجهزة الجديدة على التصميم المعياري المبتكر والاستخدام المتزايد للمواد المعاد تدويرها، ومنخفضة الانبعاثات، والمتجددة في المنتجات والتعبئة والتغليف.

وتُعدّ أجهزة دِل برو ودِل برو ماكس أول أجهزة الكمبيوتر المحمولة التجارية في العالم المُزوّدة بمنفذ USB-C معياري. كما تتيح الابتكارات التكنولوجية الجديدة في كيمياء البطاريات في أجزة دِل برو ودِل برو بلس الجديدة استخدام ما يصل إلى 80% أقل من الكوبالت، وتقليل الاعتماد على المعادن الأساسية.

منظومة متماسكة مصممة لتقديم أعلى مستويات الأداء والرفاهية

تم تصميم منظومة منتجات دِل، بدءاً بأجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة وصولاً إلى الشاشات والملحقات، بما يتيح لها ربط الأدوات بسلاسة، وتعزيز الإنتاجية، وإثراء التجارب اليومية للمستخدمين في كل مكان. وتجسيداً لالتزام شركة دِل بالابتكار، ورفاهية المستخدم، والمسؤولية البيئية، تم تصميم شاشات هذه المنتجات بما يحسّن تجربة المستخدمين. وتساعد تقنية الضوء الأزرق الخافت المتقدمة المستخدمة في الشاشات، على تقليل إجهاد العين، ما يجعلها مثالية لأيام العمل الطويلة، والمشاريع الإبداعية، وجلسات الألعاب الغامرة.

ولتحسين تجربة المستخدم وإدارة الأجهزة بشكل أفضل، تم توحيد منظومة دِل عبر واجهة قوية وسهلة الاستخدام. ويمكن للمستخدمين من خلال تطبيق Dell Display Peripheral Manager (DDPM) وتطبيق Dell Client Device Management (DCDM)، التحكم بجميع الأجهزة المتصلة من منصة واحدة سهلة الاستخدام. ويتيح هذا التكامل السلس تعديل الإعدادات، ومراقبة الأداء، وتحسين سير العمل بسهولة.

نبذة عن "دِل تكنولوجيز"

تساعد دِل تكنولوجيز، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: (DELL)، الشركات والمؤسسات والأفراد على بناء المستقبل الرقمي وإحداث التحوّل في طرق المعيشة والعمل والتسلية. وتزود الشركة العملاء بمجموعة واسعة من التقنيات والخدمات الأوسع والأكثر ابتكارًا لعصر الذكاء الاصطناعي.

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