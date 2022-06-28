- أداء قوي في الربع الأول على خلفية الطلب المرتفع على مجموعة حلول التخزين المحددة بالبرمجيات من دِل تكنولوجيز

- يمثل هذا شهادة قوية على الابتكار الذي يتمحور حول العملاء في شركة دِل

جاء في المؤشر ربع السنوي لتتبع أنظمة التخزين للشركات من مؤسسة البيانات الدولية للربع الأول من عام 2022، أن شركة دِل تكنولوجيز سجلت نمواً قياسياً في مجال أنظمة تخزين البيانات للشركات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، إذ هيمنت الشركة على 45.6% من حصة السوق بزيادة قدرها 19.3% على أساس سنوي، وذلك بسبب زيادة الطلب على مجموعة حلول التخزين المحددة بالبرمجيات من دِل.

كما ذكر المؤشر بأن شركة دِل شهدت نمواً أسرع من متوسط نمو القطاع، على الرغم من تناقص إجمالي السوق المتاح، لتسجل مكاسب ربع سنوية عبر جميع فئات التخزين.

واستطاعت دِل المحافظة على مكانتها الريادية في قطاع أنظمة تخزين البيانات للشركات عبر منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا على النحو التالي:

o المرتبة الأولى في منطقة الخليج بحصة بلغت 64.4٪

o المرتبة الأولى في السعودية ومصر وليبيا وبلاد الشام بحصة بلغت 62.6٪

o المرتبة الأولى في الإمارات العربية المتحدة بحصة بلغت 49.1٪

o المرتبة الأولى في السوق الإفريقية الناشئة بحصة بلغت 39.9٪

o المرتبة الأولى في جنوب أفريقيا بحصة بلغت 30.3٪

o المرتبة الأولى في تركيا بحصة بلغت 29.5٪

هذا ويعكس أداء دِل في حلول التخزين للشركات تركيز الشركة على الابتكار لتمكين العملاء الإقليميين من تلبية المتطلبات الملحة لأعمالهم. وتتضمن مجموعة تخزين البيانات التي توفرها دِل حلول بنية تحتية شاملة تغطي قدرات التخزين الأساسي، وتخزين البيانات غير المهيكلة، وأعباء تخزين البيانات وحلول أخرى.

وفي تعليقه على هذا الأداء، قال محمد الزمر، مدير المبيعات الإقليمي لحلول منصة التخزين لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في دِل تكنولوجيز: "نعمل في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا على تنفيذ استراتيجيتنا لتوحيد وتحديث عروضنا التي تتيح لعملائنا التكيف مع بيئة الأعمال سريعة التغير، لا سيما مع استمرار تسارع التحول الرقمي في المنطقة. ونظراً لأن الشركات تكابد مشقة كبيرة مع نمو أحجام البيانات وارتفاع تكاليف إدارتها، فإن محفظة حلول ومنتجات التخزين الشاملة التي توفرها دِل تتميز بالقدرة على التوسع، والذكاء، والتكامل مع السحابة، وهذه هي الأشياء التي يحتاجها العملاء لاستغلال قيمة البيانات بالشكل الأمثل".

جدير بالذكر أن الشركة أعلنت في وقت سابق من العام خلال فعالية "عالم دِل تكنولوجيز"، عن إطلاق الجيل الرابع من PowerMax فضلاً عن أكثر من 500 تحديث وتطوير لأنظمة التخزين عبر حلول Dell PowerStore وPowerFlex وذلك لمساعدة العملاء على التحكم بشكل أفضل ببيانات السحابة المتعددة وزيادة المرونة الإلكترونية.

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