الخبراء السويسريون يقدمون عرضاً استثنائياً يرتقي بمفهوم المعيشة الفاخرة في قرية جميرا الدائرية بالاستفادة من خبرتهم الواسعة في تطوير مجموعة من أبرز المشاريع في أوروبا

التوقعات تشير إلى نمو قطاع البناء في دولة الإمارات بنسبة %3.9 بين عامي 2025 و2027

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دي إتش جي للعقارات، مجموعة التطوير العقاري الرائدة والتي تمتلك سجلاً حافلاً بالنجاحات على مدى العقود الثلاثة الماضية، عن استكمال %20 من أعمال بناء مشروع هيلفيتيا ريزيدنسز في قرية جميرا الدائرية بدبي، مع توقعات بأن تبدأ مرحلة التسليم في النصف الأول من عام 2026. كما كشفت الشركة عن وصول 10 خبراء سويسريين إلى دبي لاستكمال التصميم الداخلي لـ 10 شقق مخصصة للعرض. وعمل هؤلاء الخبراء في عدة مشاريع تطوير شهيرة للشركة في أنحاء أوروبا، ويقدمون الآن للمشترين الحاليين والمستثمرين المحتملين والمستهلكين النهائيين لمحة حول ما يقدمه مشروع شركة دي إتش جي الذي يقع في قرية جميرا الدائرية من تجارب فاخرة وأسلوب حياة استثنائي.

ويقدم فريق المختصين والحرفيين السويسريين خبرتهم الواسعة في حلول الأرضيات والجدران والأسقف والبلاط والنجارة والتنجيد وتصميم الإضاءة وأنظمة عزل الصوت، والتي تجمع بين الدقة السويسرية والتميز الأوروبي لضخ قيمة مضافة قي سوق العقارات التنافسي بدبي. وتساهم جهود دي إتش جي في تعزيز قطاع البناء في دولة الإمارات، حيث تشير التوقعات إلى تسجيل القطاع نمواً سنوياً بنسبة %3.9 بين عامي 2025 و2027[1]. ويسهم المعرض في إرساء معايير جديدة للحرفية العالية المستخدمة في المشروع الذي يضم 430 وحدة سكنية في قرية جميرا الدائرية، والتي ستُعرض بالكامل للشراء أو الإيجار بعد إطلاق المشروع.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت ميلينا ستيفوفيتش، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات لدى مجموعة دي إتش جي: "شكلت دولة الإمارات خياراً رئيسياً لمجموعتنا عند توسعها في الأسواق العالمية، ويعود ذلك إلى نهجها التقدمي في مختلف القطاعات، لا سيما قطاع العقارات. ولطالما كان هدفنا تعزيز حضور علامة دي إتش جي والعمل جنباً إلى جنب مع دولة الإمارات للارتقاء بمكانة قطاع العقارات فيها على الصعيدين الإقليمي والدولي. ويعمل الخبراء السويسريون في الشركة على ضمان تحقيق هذه الرؤية الطموحة. ويتمحور مشروع هيلفيتيا ريزيدنسز حول تقديم أسلوب حياة استثنائي يتسم بالراحة والعملية والقيمة والنوعية العالية، فضلاً عن الناحية الجمالية. ونهدف في الشركة إلى توفير قيمة مضافة إلى سوق العقارات التنافسية في دبي وإرساء معايير جديدة لنوعية الحياة الفاخرة فيها، من خلال الاستعانة بخبرات المختصين السويسريين واستخدام المواد الأوروبية عالية الجودة."

وأعلنت دي إتش جي تزويد شقق هيلفيتيا ريزيدنسز بأنظمة متطورة لعزل الصوت، مما يوفر أقصى درجات الخصوصية للمالكين المستقبليين من خلال التخلص مم الضوضاء الصادرة عن الشقق المجاورة والممرات. كما يتميز المشروع بشبكات تهوية مصممة بأسلوب أنيق ومتناسق، يجمع بين الناحيتين الجمالية والعملية، وهو ما يتم تجاهله غالباً في المشهد العقاري في المنطقة. ويضيف السيراميك الإسباني المستورد من فالنسيا لمسة من الرقي إلى حمامات الشقق، كما يتألق رخام المرمر الإيطالي في ردهة الاستقبال وبعض المساحات المختارة، بما في ذلك ألواح ترافرتين وتشطيبات أرماني البرونزية في الحمامات وحمامات الضيوف، بالإضافة إلى تجهيز المطابخ ذات الطابع الأوروبي بالكامل بتجهيزات من علامة بوش.

ويمثل المشروع التجريبي المؤلف من 10 وحدات معرضاً فعلياً للمقاولين المحليين، لضمان توفير أعلى معايير الجودة السويسرية في جميع أنحاء المشروع. ويمكن للمشترين المحتملين الاطلاع على الشقة المخصصة للعرض في مكاتب دي إتش جي للعقارات، والتي توفر دليلاً عملياً على الحرفية العالية والابتكار في مشروع هيلفيتيا ريزيدنسز. وتقوم شركة آروما، المقاول العام للمشروع، بأعمال التشطيب للشقق المتبقية تحت إشراف المتخصصين السويسريين. ويتوافق مشروع هيلفيتيا ريزيدنسز مع تطلعات المشترين المميزين الذين يقدرون الحرفية العالية والابتكار. وعملت مجموعة دي إتش جي على تطوير أكثر من 2.5 مليون متر مربع من المساحات السكنية مع أكثر من 1,500 مشروع قيد التنفيذ.

لمحة حول دي اتش جي: تمتلك دي اتش جي القابضة، شركة التطوير العقاري السويسرية، خبرة تزيد على 30 عاماً في السوق الأوروبية. الشركة أطلقت مشروعها الأول في دبي هذا العام تحت قيادة بلاجوي آنتيتش، مؤسس الشركة ومديرها. وتستعد الشركة لمواصلة سجلها الحافل بالنجاح من خلال توسعها إلى السوق الإمارات، حيث ستُثري السوق العقارية المزدهرة في الدولة ببصمتها المميزة والموثوقة.

-انتهى-

#بياناتشركات