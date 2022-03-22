بعد نجاح إطلاق الخدمة على الشحن البحري، بات بإمكان العملاء الآن حجز خدمة "جو جرين بلس" للشحن الجوي

يعتبر إطلاق هذه الخدمة خطوة تاريخية لخدمات لوجستية عالمية أكثر مراعاةً للبيئة

"جو جرين بلس" هي جزء من خارطة طريق الاستدامة على المدى المتوسط لمجموعة دويتش بوست دي إتش إل لعام 2030، وتسهم في الوصول إلى صفر من الانبعاثات الكربونية بحلول العام 2050

وعلق توماس ماك، الرئيس العالمي لعمليات الشحن الجوي في دي إتش إل جلوبال فورواردينغ: " خدمتنا الجديدة "جو جرين بلس" هي طريقة بسيطة وفعالة لخفض انبعاثات ثاني أوكسد الكربون في سلسلة الامداد"

دبي: وسعت دي إتش إل جلوبال فورواردينج، شركة الشحن الجوي والبحري والتابعة لمجموعة دوتش بوست دي إتش إل، نطاق خدمة "جو جرين بلس" لتقليل الانبعاثات الكربونية عبر تقنية استخلاص الكربون. فبعد إطلاق خدمة "جو جرين بلس" في عمليات الشحن البحري، أصبح بإمكان العملاء الآن الحد من أضرار انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في جميع المسارات التجارية للشحن الجوي. ومن خلال نهج المناخ الواحد، يتم الحد من الانبعاثات الكربونية واستبدال الوقود الأحفوري التقليدي بالوقودٍ المستدام. ويمكن للمتعاملين اختيار تطبيق هذه الخدمة على أي جزء من سلسة الإمداد للحد من الانبعاثات الكربونية.

يمكن إضافة خدمة "جو جرين بلس" بسهولة عند الحجز عبر الإنترنت، كالحجز مثلاً لعملية شحن جوي عبر منصة myDHLi. ويمثل إطلاق مجموعة دوتش بوست دي إتش إل لمجموعةٍ خدمات "جو جرين بلس" الخالية من من الكربون نقطة تحول بالغة الأهمية في جعل قطاع الخدمات اللوجستية العالمي أكثر استدامةً ومراعاةً للبيئة. وتعمل حالياً أقسامٌ أخرى على تطوير خدمة "جو جرين بلس"، كجزءٍ من استراتيجية الاستدامة في مجموعة دوتش بوست دي إتش إل والمصممة لتشمل كل الخدمات التي تقدمها المجموعة.

وقال أمادو ديالو، المدير التنفيذي في دي إتش إل جلوبال فورواردينج للشرق الأوسط وأفريقيا: "ستتيح خدمة "جو جرين بلس" للمتعاملين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تحقيق طموحاتهم في إجراء معاملات خالية من الكربون والتأكد من تحقيق ذلك بأسلوب واضح وملموس. وتمثل الخطط الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى صفر من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050 أمراً محورياً في أهداف المنطقة على المدى الطويل لتحقيق الحياد المناخي خلال العقود الثلاثة المقبلة. مما لا شك به بأن خدمة "جو جرين بلس" من دي إتش إل ستدعم دول مثل الإمارات كالإمارات العربية المتحدة لتحقيق أهدافها البيئية. كما أن مبادراتنا القائمة على حماية المناخ وبرامج تقليل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في مجال النقل تؤثر بصورةٍ إيجابية سلفاً على سلاسل توريد الخدمات اللوجستية حول العالم. وستعزز خدمة جو جرين بلاس هذه المهمة وتمهد الطريق أمام أنظمة إدارة سلسلة توريد أكثر استدامة في المستقبل."

وحول هذا الموضوع علق توماس ماك، الرئيس العالمي للشحن الجوي في دي إتش إل جلوبال فورواردينغ قائلا:" تطلق كل طائرة وسفينة غازات من عادمها في الغلاف الجوي ذاته، ولا يحدد مسار الوقود الحيوي أو وسيلة النقل المستخدمة فيه." وأضاف:" من وجهةٍ نظرٍ تكنولوجية، فإن خدمة "جو جرين بلس" حالياً هي أبسط طريقة مستدامة لخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في مجال النقل. وباعتبارنا أحد الرواد في مجال الخدمات اللوجستية في العالم، فإننا نرى أن تولي زمام المبادرة هي جزء من مسؤوليتنا كي يصبح النقل أكثر مراعاة للبيئة ويجب أن نكون مثل يحتذي به."

ترتكز خدمة "جو جرين بلس" على مبدأ الإزاحة: فكلما زاد استخدام هذه الميزة من قبل المتعاملين كلما زاد استخدام الوقود البديل أو التكنولوجيا النظيفة - مما يجعل سلاسل النقل أكثر مراعاةً للبيئة خطوةً بخطوة. وتبعاً لهذا المبدأ، تُتشرى الكمية المناسبة من الوقود الحيوي لعمليات الشحن الجوي أو البحري ذات الصلة وتُستخدم في سُفن وطائرات الشركاء. وقد قامت دي إتش إل جلوبال فورواردينغ مؤخراً بطلب كمياتٍ كبيرة من وقود الطائرات المستدام عبر شركتي الطيران Air France KLM Martinair Cargo و United Airlines’ Eco Skies Alliance. كما يسهم الحد من الانبعاثات الكربونية للمتعاملين في دي إتش إل على الوصول إلى الأهداف المناخية. فمع آلية "الحجز والطلب"، يمكن لدي إتش إل أن توفر فوائد الانبعاثات الكربونية المنخفضة (انبعاثات النطاق 3) لعملائها.

واضعة نصب أعينها الوصول إلى صفر من الانبعاثات الكربونية بحلول العام 2050 ("Mission 2050")، تسعى مجموعة دوتش بوست إلى إجراء عملياتٍ نظيفة لحماية المناخ. ويمثل تقديم خدمة "جو جرين بلس" الجديدة جزءاً من خارطة طريق المجموعة لتحقيق الاستدامة على المدى المتوسط لعام 2030 ويسهم في تحقيق هدفٍ أولى بتغطية 30 بالمئة على الأقل من الوقود المستدام. ولخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بما يتماشى مع اتفاق باريس للمناخ، ستُنفق المجموعة 7 مليارات يورو على الوقود المستدام والتكنولوجيا النظيفة بحلول العام 2030.

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دي إتش إل - الشركة الكبرى للخدمات اللوجستية حول العالم

دي إتش إل هي العلامة التجارية الرائدة على مستوى العالم في فطاع الخدمات اللوجستية. وتوفر أقسامنا في دي إتش إل محفظةً استثماريةً لا تُضاهى من الخدمات اللوجستية التي تتنوع ما بين خدمة شحن الطرود محلياً ودولياً، والشحن عبر التجارة الإلكترونية، وحلول التنفيذ، والنقل السريع الدولي البري والجوي والبحري، لإدارة سلسلة الإمداد الصناعية. ومع تواجد قرابة 400000 موظف في أكثر من 220 بلداً وإقليماً حول العالم، تعمل دي إتش إل على ربط الأفراد والشركات بشكلٍ آمن وموثوق، مما يتيح تدفقاً مستداماً للتجارة العالمية. ومع الحلول المتخصصة الموجهة لأسواق النمو والصناعات والتي تتضمن التكنولوجيا وعلوم الحياة والرعاية الصحية والهندسة والصناعات التحويلية والطاقة والنقل الآلي والبيع بالتجزئة، تحتل دي إتش إل مكانةً حاسمة بصفتها "الشركة الكبرى للخدمات اللوجستية حول العالم."

نبذة عن دي إتش إل

دي إتش إل - شركة خدمات لوجستية للعالم دي إتش إل هي عالمة تجارية رائدة على مستوى العالم في مجال الخدمات اللوجستيات. وتوفر مجموعة أقسام دي إتش إل محفظة استثمارية ًل مثيل لها من الخدمات اللوجستية التي تتنوع ما بين خدمة شحن الطرود على المستوى المحلي والدولي، والشحن عبر التجارة الإلكترونية، وحلول التنفيذ، والنقل السريع الدولي البري والجوي والبحري، وإدارة سلسلة الإمداد الصناعية. وفي ظل وجود قرابة 400,000 موظف في أكثر من 220 دولة وإقليم على مستوى العالم، تعمل شركة دي إتش إل على ربط الافراد والشركات بشكٍل آمن وموثوق من أجل التمكين المستدام لتدفقات التجارة العالمية. ومن خلال توفير الحلول المتخصصة لأسواق النمو والقطاعات التي تشمل التكنولوجيا وعلوم الحياة والرعاية الصحية والطاقة والمركبات والبيع بالتجزئة استطاعت دي إتش إل أن تكون "شركة الخدمات اللوجستية للعالم".

دي إتش إل هي جزء من مجموعة دوتش بوست دي إتش إل. وحققت المجموعة أرباحاً بلغت أكثر من 66 مليار يورو عام 2020. وفي ظل ممارسات الشركة المستدامة والالتزام تجاه المجتمع والبيئة، تقدم المجموعة مساهمةً إيجابية في العالم تهدف مجموعة دوتش بوست دي إتش إل إلى تقديم خدماتٍ لوجستية بصافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.