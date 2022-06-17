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ديار تطلق "تريا": أول أبراجها السكنية الفاخرة في واحة دبي للسيليكون

· "تريا" يقدم أحدث حلول السكن المتوافقة مع عناصر الاستدامة البيئية، والمنازل الذكية، ومرافق شبيهة بالمنتجعات، وحوض سباحة دون حواف، وحديقة على السطح

دبي : أعلنت شركة ديار للتطوير ش م ع (ديار)، إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في دبي والمزودة للخدمات العقارية، اليوم عن إطلاق مشروع "تريا"، أول أبراجها السكنية الفاخرة في واحة دبي للسيليكون، المدينة الحرة التكنولوجية المتكاملة التابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة.

يتألف المشروع العقاري الفاخر من 32 طابقاً والذي يحتل موقعاً مميزاً في منطقة واحة دبي للسيليكون، ويعد من أكبر المشاريع السكنية في هذه المنطقة، حيث سيرتقي البرج بأسلوب الحياة العصرية إلى مستويات جديدة تماماً من خلال أفضل وسائل الراحة ومرافق اللياقة البدنية الشبيهة بالمنتجعات الفخمة، إضافة إلى احتوائه على أحواض سباحة، ونادٍ اجتماعي، ونادٍ رياضي متطور، وجناح لممارسة رياضة اليوغا، وغرف مخصصة للبخار والساونا، وملاعب للسكواش والبادل تنس، وسينما خارجية، ومساحات خضراء.

وبهذه المناسبة، قال سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار: "يسعدنا أن نشرع ببناء أول مشاريعنا السكنية الفاخرة في منطقة واحة دبي للسيليكون التي تتماشى مع جهود إمارة دبي الرامية لأن تصبح من أبرز المدن الذكية في العالم. ومن شأن برج "تريا" أن يقدم قيمة كبيرة لهذه المدينة ويشكل إضافة مميزة لمشاريعنا السابقة في المنطقة، إذ صُمم خصيصاً ليضع الصحة والسعادة ضمن أهم أولوياته عبر توفير المرافق الشبيهة بالمنتجعات وأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المنازل الذكية. وسيقدم المشروع كذلك أسلوب حياة راقياً لسكان

الإمارة، كما سيسهم في تعزيز مكانة دبي بوصفها من أسعد مدن العالم. ويعكس هذا المشروع الرائد ثقتنا المطلقة بقوة التعافي الاقتصادي لدولة الإمارات".

وتعليقاً على المشروع الجديد، قال الدكتور جمعة المطروشي، مدير عام واحة دبي للسيليكون: "يقدم المشروع الجديد من ديار مفهوماً فريداً وكلنا ثقة بأنه سيكون إضافة رائعة لمجتمع واحة دبي للسيليكون النابض بالحياة، كما أنه مكمّل للخدمات الغنية التي تقدمها الواحة والتي تعتبر من الوجهات الرائدة في الإمارات للعيش والعمل والترفيه والدراسة ضمن مجتمع متكامل الخدمات.

وأضاف: "حقق مجتمع واحة دبي للسيليكون نمواً سريعاً منذ إنشائه في 2005، حيث يتجاوز عدد سكان الواحة اليوم 90 ألف نسمة مع ما مجموعه 215 مبنى وأكثر من 890 متجراً تنتشر في أرجاء هذا المجتمع المتطور والنابض بالحياة والذي يشجع أساليب العيش الذكية والمستدامة. وفي هذا الإطار، سيشكل برج ديار الجديد والفخم قيمة إضافية لكل من يتطلع للعيش في مجتمع عصري مستدام وآمن على مدار الساعة مع مجموعة من المرافق السكنية والترفيهية بالإضافة إلى موقعه القريب من المدارس والمنشآت الطبية ومراكز التسوق والمستشفيات والجامعات ومرافق أخرى كثيرة".

يتميز البرج بواجهته الأنيقة من الزجاج والألمنيوم، كما سيوفر مجموعة واسعة من الخيارات السكنية التي تشمل استديوهات عصرية بمساحات فسيحة، وشققاً مؤلفة من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، ووحدات تاونهاوس ودوبلكس، إضافة إلى شقق بنتهاوس راقية. وتحتوي كل وحدة سكنية على نوافذ زجاجية مزدوجة بالكامل من الأرض إلى السقف لتقدم لسكانها إطلالات بانورامية على أفق دبي العمراني.

ومن المقرر أن يصبح برج "تريا" مشروعاً سكنياً متكاملاً في قلب واحة دبي للسيليكون، حيث ستضم الوحدات السكنية أحدث حلول السكن الصديقة للبيئة مثل تقنيات المنازل الذكية، والأضواء الموفّرة لاستهلاك الطاقة،

والتجهيزات المنزلية من أفضل العلامات التجارية، والتصاميم الداخلية الراقية وغيرها الكثير. تبلغ المساحة مساحة البناء في المشروع أكثر من مليون قدم مربعة ويتمتع بارتباط ممتاز مع الطرق الرئيسية بحيث يتيح لسكانه إمكانية النفاذ المباشر إلى شارع الشيخ محمد بن زايد وطريق العين.

من جانبه، قال ناصر عامر، نائب الرئيس للمبيعات في شركة ديار: "يعد برج تريا من المشاريع العقارية البارزة في محفظتنا المتنامية من المشاريع السكنية عالمية المستوى. ونحن متحمسون لبناء هذا المشروع الفريد ونتطلع إلى تزويد المستثمرين والمستخدمين النهائيين بفرصة مميزة للاستثمار العقاري وخطة دفع جذابة تمتد لستة سنوات. وكما هو الحال بالنسبة إلى جميع مشاريعنا حتى الآن، فإننا ملتزمون بتسليم برج "تريا" في الوقت المحدد له، ونتطلع إلى إحراز تقدم سريع في هذا المشروع الفاخر والاستثنائي".

ويعد "تريا" أحدث إضافة إلى محفظة شركة ديار التي تشمل مشاريع ريغاليا، وبيلا روز، وميدتاون، وفندق ميلينوم البرشاء.

ومن الجدير بالذكر أن "ديار للتطوير" هي شركة مدرجة في سوق دبي المالي يمتلك فيها "بنك دبي الإسلامي" حصة الأغلبية. وتعد الشركة إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في دبي وتمتلك وحدات عقارية منتشرة في عدد من المناطق البارزة ونطاقات التوسع العمراني المتميزة في الإمارة. وقد تمكنت "ديار للتطوير" خلال مسيرتها الطويلة من تقديم محفظة شاملة من العقارات التجارية والسكنية تتمتع بأعلى مستويات الخدمة والجودة.

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نبذة عن شركة "ديار للتطوير":

تعد شركة "ديار للتطوير"، التي تتخذ من دبي مقراً لها، إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة والملتزمة بالابتكار وخدمة العملاء. ومنذ تأسيسها في عام 2002، نجحت الشركة في تسجيل نمو هائل وسريع لتصبح واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري على مستوى المنطقة برأسمال قدره 4.38 مليار درهم.

وتتمتع ديار بمكانة قوية تؤهلها للعب دور محوري في نمو وتطور قطاع العقارات بالمنطقة. وساهمت عبر رؤيتها العميقة للسوق وخدماتها العالمية المستوى في مجال إدارة العقارات، في تعزيز قيمة استثمارات مساهميها وضمان مكانة ريادية متقدمة للشركة في المشهد العقاري بالمنطقة.

وتجمع ديار بين التميز والرؤية الحكيمة لتقدم مساحات عيش مثالية، كما تولي عملائها الأولوية الكبرى في استراتيجياتها. وتعد الشركة مزوداً رائداً للحلول المتكاملة والشاملة في مجال التطوير العقاري، وتتضمن مجالات أعمالها خدمات التطوير العقاري المتكاملة وخدمات إدارة العقارات في مختلف أنحاء دولة الإمارات. كما توفر "ديار" خدمات إدارة المرافق للمباني السكنية والتجارية. ويحرص فريق إدارة جمعيّة الملاك على ضمان رفاهية مجتمعات "ديار" من خلال تقديم أفضل الخدمات.

وتلتزم الشركة بقانون حسابات الضمان العقاري (Escrow) وغيرها من القوانين ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مسجلة لدى هيئة التنظيم العقاري تحت الرقم المرجعي 07/15.