دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، عن تجديد شراكتها الاستراتيجية مع شركة "هواوي"، والتي تهدف إلى تعزيز جهود التوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تمكين الكفاءات الوطنية وصقلها بالمهارات التقنية المتقدمة، وتطوير المواهب الإماراتية في عدد من المجالات التكنولوجية. ويسعى الجانبان من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية إلى زيادة مستوى جاهزية الكوادر العاملة وترسيخ الابتكار في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية، بما يدعم التطلعات الريادية لــ "دو" نحو بناء مستقبل أكثر استدامة.

وترتكز الشراكة بين "دو" و"هواوي"، على تاريخ طويل من التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطوير الشبكات، حيث من المقرر أن تركز "هواوي"، في مرحلتها الجديدة على تزويد موظفي "دو"، بمن فيهم القيادات الواعدة، بالمهارات الأساسية وأحدث التقنيات المتطورة والبرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة في مجالات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وشبكات الجيل الخامس، وحلول الحوسبة السحابية، بما ينسجم مع أهداف "دو" في مجال التحول الرقمي.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي من "دو": إن "هناك رؤية مشتركة للشركتين الرائدتين لدعم استراتيجية التوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نعمل بفخر على مواصلة تعزيز هذه الشراكة طويلة الأمد. ويعكس تجديد التعاون الأهداف المشتركة لبناء جيل جديد من الكفاءات الوطنية القادرة على المنافسة، والمزودة بمهارات رقمية عالمية، بما يسهم في تعزيز التميز التقني داخل الشركة وعلى مستوى المنطقة."

ويشمل نطاق التعاون تنفيذ عدد من المبادرات ضمن خطة التدريب السنوية المشتركة (ATP)، مثل البرامج التخصصية، وبرامج القيادة التنفيذية، وسلسلة من المحاضرات والورشات المتخصصة في تقنيات المعلومات والاتصالات. وتسهم هذه البرامج في رفع كفاءة الموظفين على جميع المستويات، وتعزيز الابتكار، والاستجابة بمرونة للتحديات المتزايدة في هذا القطاع.

ومن جانبه، قال ديفيد تاو، الرئيس التنفيذي من شركة "هواوي" في دولة الإمارات العربية المتحدة: "يُشرفنا التعاون مع (دو) في دعم جهود التوطين والمساهمة في تشكيل مستقبل الابتكار الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال برامج التدريب المُتخصصة وورش تطوير المهارات، نعمل على تمكين موظفي (دو) من اكتساب المعرفة اللازمة في أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بما يعزز من دورهم في منظومة التكنولوجيا المتقدمة في الدولة."

ومنذ عام 2021، قدّمت مبادرات مثل برنامج هواوي لتطوير المتدربين فرصاً للخريجين الجدد لاكتساب المعرفة الأساسية في تقنيات محورية مثل الجيل الخامس والحوسبة السحابية. ويأتي تجديد الشراكة في إطار مواصلة برامج تطوير المواهب في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي أُطلقت في عام 2022، تأكيداً على الرؤية المشتركة بين الجانبين لجذب الكفاءات الإماراتية وتنميتها والحفاظ عليها، باعتبارها عنصراً محورياً في تحقيق أهداف "دو" في مجال التوطين والتحول الرقمي والنمو المستدام.

وخلال المرحلة المقبلة، تواصل "دو" و"هواوي"، التزامهما المشترك بتعزيز الخبرات التقنية التي من شأنها رسم ملامح مستقبل خدمات الاتصالات، وترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة ودعم رؤيتها في أن تصبح مركزاً عالمياً للابتكار والتنافسية.

-انتهى-

#بياناتشركات

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من المعلومات عن "دو": www.du.ae