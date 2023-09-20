على هامش فعاليات منتدى "إجنايت" في كوبنهاغن

يهدف التعاون إلى استكشاف إمكانات مجموعة جديدة من حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنفيذها للتأثير إيجاباً في حياة سكان دولة الإمارات العربية المتحدة ودعم مجتمعات الأعمال

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 سبتمبر 2023: أبرمت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اتفاقية شراكة جديدة مع هواوي، المزود الرائد عالمياً لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تهدف إلى استكشاف مجالات وحلول جديدة لتعزيز الابتكار الرقمي والتكنولوجي في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى تحديد الإمكانيات التي تنطوي عليها مجموعة من الابتكارات التكنولوجية الحديثة ومدى قدرتها على إحداث تأثيرات إيجابية في حياة سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، والعمل على تنفيذ هذه الحلول وتحويلها إلى واقع ملموس. جرى توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات منتدى " DTW23- إجنايت" المنعقد في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: "تماشياً مع مهمتنا كمزود رقمي رائد لخدمات الاتصال وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فإننا ملتزمون باستكشاف أحدث الحلول والابتكارات التكنولوجية ذات القدرة على إحداث تحولات إيجابية في حياة سكان دولة الإمارات العربية المتحدة ودعم مجتمعات الأعمال. ويسرنا توحيد جهودنا مع شركة هواوي عبر هذه الشراكة الجديدة التي تعكس سعينا المستمر لدفع عجلة التحول الرقمي والبقاء في طليعة الابتكار التكنولوجي".

ومن خلال هذه الشراكة، تسعى دو وهواوي إلى تقديم مجموعة جديدة ومتطورة من الحلول والخدمات الرقمية المصممة لإحداث تحولات إيجابية في أنماط حياة السكان ونماذج أعمال الشركات عبر مختلف القطاعات. وستواصل الشركتان العمل معاً وتعزيز أوجه التعاون لتوفير أحدث الابتكارات في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن جانبه قال موريس ما، رئيس وحدة أعمال البرمجيات لشركة هواوي: "تشكل التكنولوجيا الركيزة الأولى والأساسية للارتقاء بجودة حياة الناس في جميع أنحاء العالم. ويمثل تعاوننا مع دو دليلاً على إيماننا بقوة الشراكة والتعاون كمحفزين لقيادة التحول الإيجابي. وسنعمل معاً من خلال هذه الشراكة لتطوير وتوفير مجموعة من الابتكارات غير المسبوقة، وتسخير أحدث التقنيات التي سترسم معالم مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامةً لدولة الإمارات العربية المتحدة".

ويأتي هذا التعاون استكمالاً لسنوات من التعاون المثمر بين دو وهواوي في مشاريع متعددة، بما في ذلك توفير خدمات الهاتف المتحرك والحوسبة السحابية وغيرها من حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي ساهمت في تسريع وتيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف الشركتان حالياً إلى توظيف خبراتهما ومواردهما لتقديم حلول مبتكرة في مجالات مثل الخدمات المالية والأعمال.

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