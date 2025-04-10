دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، اليوم، تجربة حصرية تتضمن جولة استكشافية رقمية غامرة لتسليط الضوء على المواقع الخلابة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي لم تُكتشف بعد، وذلك من خلال تنظيم مُغامرات شيقة لمجموعة بارزة من صانعي المحتوى الرقمي في العالم. وتهدف تجربة " الشبكة المستمرة"، إلى تعزيز معرفة الجمهور بدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال إتاحة المغامرات الاستثنائية وكشف التجارب الملهمة وعرض الوجهات المُفضّلة للجمهور وصُناع المحتوى، مدعومة بسرعات الاتصال الفائقة، والتغطية الواسعة التي تتميّز بها شبكة الجيل الخامس من "دو".

وتزخر دولة الإمارات العربية المتحدة بعدد كبير من المواقع الرائعة التي لا يعرفها الكثيرون، والتي تحكي لزوارها أسرار جمالها ضمن قصصها الشيقة التي تستحق أن تروى. وتسلط التجربة الضوء على كنوز الإمارات وقصصها الشيقة، من خلال تداول جهاز هاتف ذكي، ينتقل من صانع محتوى إلى آخر، ليفتح الباب واسعاً أمام سلسلة من التجارب الواقعية والمُلهمة التي تجوب أنحاء الدولة. ومن بين المغامرات، يمكن للمتابعين والجمهور استكشاف تجارب متنوعة، حيث تسعى "دو" إلى تحطيم الرقم القياسي لأطول بث مباشر عن كنوز الإمارات الخفية عبر منصة "تيك توك" عبر شبكتها للجيل الخامس.

وبهذه المناسبة، قال كريم بنكيران. الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة "دو" : إن "تجربة (الشبكة المستمرة) تهدف إلى ترسيخ المكانة التي تتمتع بها (دو) بوصفها الشبكة المُفضّلة للجمهور وصناع المحتوى، حيث تركز على تعزيز نظرة الجمهور إلى (دو)، باعتبارها أكثر من مجرد مزود لخدمات الاتصالات، بل كشريك في مغامراتهم اليومية. كما تعمل هذه التجربة على تجاوز التوقعات التقليدية من قبل شركة خدمات الاتصالات، إذ تُبرز الدور المحوري لــــ (دو) في تمكين أساليب الحياة الغنية بالتجارب الشيقة والاستكشاف والتفاعل مع النسيج الثقافي المتنوع لدولة الإمارات العربية المتحدة".

ومن المقرر أن تنطلق التجربة يومي 11 و12 أبريل 2025 في مغامرة فريدة من نوعها يُشارك فيها نخبة من أبرز صانعي المحتوى الرقمي، حيث يتبادلون هاتفاً واحداً فيما بينهم لتوثيق التجارب الحقيقية والاستثنائية من متعة التزلج على الكثبان الرملية في المناطق الصحراوية بالدولة، إلى التجديف بقوارب "الكاياك" في أبوظبي، والاستمتاع بركوب المناطيد الهوائية. وخلال ماراثون رقمي يمتد على مدار 48 ساعة، تتنوّع الأنشطة التشويقية بين مغامرات الانزلاق بالحبال في جبال رأس الخيمة، واستكشاف قلعة الفجيرة التاريخية، في تأكيد واضح على مواصلة "دو" التزامها بتقديم تجربة تتجاوز مجرد خدمات الاتصال، لترسخ مكانتها المرموقة كبوابة للتجارب الرائعة التي تستحق المشاركة والتفاعل.

يمكنكم استكشاف خبايا وأسرار المواقع التي لا يعرفها الكثيرون في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع إعادة تعريف المعنى الحقيقي لخدمات الاتصالات.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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