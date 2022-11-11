دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن انضمام مجموعة جديدة من الأعضاء إلى مجلسها للشباب 2022، حيث تُعد هذه المجموعة الدورة الخامسة من التعيينات التي يستقطبها المجلس منذ تأسيسه، والتي تهدف جميعها إلى دعم الشباب وتمكينهم ودفع مسيرة التنمية بما يتماشى مع أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم تعيين نورة ناصر رئيساً لمجلس دو للشباب، وعلياء الشامسي نائباً لرئيس المجلس، بينما انضمت كل من سهيلة الوالي وسعيد الشحي كمستشارين للشباب في المجلس. كما رحب المجلس بأعضائه الجدد وهم بشاير الشحي وعبدالله بوعلي وعبدالله الزرعوني وخميس البلوشي وخالد الصابري ومهرة الشامسي وأبرار الهاشمي وشيخة كمال.

يُشار إلى أن مجلس دو للشباب تأسس في عام 2017 تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات وتوجيهاتها المستمرة بضرورة مواكبة متطلبات المستقبل من خلال إعداد وتجهيز جيل جديد من القادة عبر مختلف القطاعات على المستوى الوطني. وتتمثل مهمة المجلس في تمكين الشباب الإماراتيين العاملين في دو من إطلاق العنان لمهاراتهم وإمكانياتهم المهنية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى جانب إلهام الشباب وتحفيزهم على متابعة مساراتهم المهنية في قطاع الاتصالات. ويوفر المجلس منصة فريدة من نوعها تتيح للشباب التعبير عن آرائهم وتقديم مفاهيم وأفكار جديدة وإبداعية إضافة إلى تعزيز مساهماتهم المجتمعية، كما يوفر المجلس فرصة للمواهب الصاعدة والناشئة لتعزيز مشاركاتهم واستكشاف الفرص والإمكانيات التي يوفرها عالم التكنولوجيا والاتصالات.

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