توظّف دو إمكانات الحوسبة السحابية المتطورة لمنصة "مايكروسوفت آزور" وخدمة "آزور أوبن أيه آي" لتحسين كفاءة تحليلات مركز الاتصال وتسريع أوقات استجابة الموظفين لمتطلبات العملاء، مع التركيز على تقديم حلول مخصصة للعملاء، وتمكين الموظفين من خلال اعتماد أداة "كوبايلوت مايكروسوفت" لتعزيز الإبداع والإنتاجية وتنمية المهارات

تسهم اتفاقية التعاون في تطوير استراتيجية مشتركة لتعزيز الحضور في السوق، مع ابتكار المزيد من حالات الاستخدام الجديدة لتعزيز ريادة دو في مشهد التحول الرقمي على مستوى الدولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (EITC)، اليوم، عن إبرامها اتفاقية تعاون مع شركة مايكروسوفت تهدف إلى إحداث تحولات إيجابية ملموسة في المشهد الرقمي بدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تسخير إمكانات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وسيسهم هذا التعاون في تعزيز قدرات دو على اعتماد تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي في جميع عملياتها لرفع مستوى إنتاجية الموظفين وإثراء تجارب العملاء.

وستعمل دو على تسخير إمكانات خدمات الحوسبة السحابية المتقدمة لمنصة "مايكروسوفت آزور" (Microsoft Azure) وخدمة "آزور أوبن أيه آي" (Azure Open AI Service) لتحسين كفاءة تحليلات مركز الاتصال وتسريع أوقات استجابة الموظفين لمتطلبات العملاء، الأمر الذي سيسهم في تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين. وتهدف دو من خلال تسخير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى توفير حلول مخصصة وفعّالة ترتقي بمستوى تجارب الموظفين والعملاء على حد سواء.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لـ"دو": "يسرنا التعاون مع مايكروسوفت لتدشين عصر جديد من الابتكارات المدعومة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة عملياتنا وتجارب عملائنا. ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى الاستفادة من الإمكانات التي تتمتع بها تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، لدعم استراتيجية أعمالنا ورؤيتنا بالتحول إلى مزود رقمي لحلول وخدمات الاتصال المتكاملة ومواكبة متطلبات المستقبل الرقمي".

وتتمثل إحدى المبادرات الرئيسية التي تنفذها دو في إطار اتفاقية التعاون الجديدة في اعتماد أداة "كوبايلوت مايكروسوفت - Copilot for Microsoft 365"، مساعد الذكاء الاصطناعي لتطبيقات وخدمات مايكروسوفت، والذي يمكّن آلاف الموظفين من التعبير عن كامل إمكاناتهم الإبداعية، وتعزيز مستوى الإنتاجية، وتطوير مهارات جديدة. وتعمل هذه الأداة المبتكرة على تمكين القوى العاملة في دو من مواكبة أحدث التطورات في المشهد الرقمي.

ومن جهتها، قالت سيلفيا كاندياني، نائب الرئيس العالمي للاتصالات والإعلام في مايكروسوفت: "يسعدنا التعاون مع دو لتوسيع نطاق اعتماد خدمات "آزور للذكاء الاصطناعي" إلى قطاع خدمة العملاء، حيث تمكّن خدمات "آزور للذكاء الاصطناعي" موظفي مراكز الاتصال على تسريع عملية التعلم، والعمل على نحو أكثر ذكاءً وكفاءة، وتعزيز مستوى أدائهم ورضاهم الوظيفي، وبالتالي قدرتهم على تقديم خدمات أفضل للعملاء. نحن نؤمن بأن تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي ستعيد رسم ملامح مستقبل العمل، وسنواصل التزامنا بتمكين الموظفين بأفضل الأدوات والموارد لمساعدتهم على تحقيق المزيد من النجاحات في عصر الاقتصاد الرقمي".

وتتمثل أهداف دو من خلال هذا التعاون في دعم وتعزيز استراتيجية أعمالها لتوسيع حضورها في السوق، وترسيخ مكانتها الريادية في طليعة المشهد الرقمي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وستعمل دو من خلال التزامهما المستمر بالابتكار على الاستفادة من الخبرات الواسعة لشركة مايكروسوفت في مجال الذكاء الاصطناعي، لإحداث تحولات إيجابية ملموسة في طريقة إدارة عملياتها وتفاعلها مع عملائها في دولة الإمارات.

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