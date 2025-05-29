دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، عن إبرام مذكرة تفاهم مع "ترانسجارد جروب"، المزود الرائد لحلول الدعم المؤسسي وخدمات التعهيد في المنطقة، في خطوة محورية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات متعددة، وتحقيق الشراكة في مجال ترسيخ الابتكار والكفاءة التشغيلية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان أفضل تجارب العملاء، وتوفير العديد من خدمات الاتصالات الجديدة والمُبتكرة.

وعلى مدار أكثر من ثماني سنوات، قدّمت "ترانسجارد جروب" خدمات وحلول على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة التشغيلية لإدارة المرافق في المواقع المختلفة لشركة "دو"، بما في ذلك مقرها الرئيسي في منطقة "دبي هيلز". وتُمثل هذه الشراكة خطوة نوعية في تعزيز مسيرة التعاون بين الجانبين وتوسيع نطاقه، حيث تضع أساس قوي للمشاريع المستقبلية التي تستهدف تطوير خدمات وحلول مبتكرة من شأنها إحداث نقلة نوعية في قطاع الاتصالات.

وبهذه المناسبة، قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لــ "دو": إن "الإعلان عن شراكتنا مع (ترانسجارد جروب)، يمثل علامة فارقة في مسيرتنا الناجحة نحو مواصلة التميز في المجال الرقمي. حيث تنسجم هذه الشراكة تماماً مع التزامنا المستمر بتبني التحول الرقمي ورؤيتنا لتطوير حلول اتصالات فائقة وقادرة على رسم ملامح المستقبل في المنطقة". وستعمل الشراكة بين الجانبين على استكشاف نماذج جديدة ومُبتكرة للتعاون، من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح، بهدف تطوير حلول رقمية تعزز الكفاءة التشغيلية وتدفع عجلة التحولات الكبرى في قطاع الأعمال.

من جانبه، قال ربيع عطية، الرئيس التنفيذي لشركة "ترانسجارد جروب" : إن " التعاون مع (دو)، يُعزز مبادراتنا المتواصلة في مجال التحول الرقمي، وقد عززت الشراكة طويلة الأمد بين الجانبين النجاحات المتواصلة لنا خلال السنوات الماضية، كما أن هذا التعاون سيكون له تأثير إيجابي، على عملياتنا التشغيلية من جانب، وعلى تحقيق أفضل مستوى من العناية بالموظفين في مواقع العمل المختلفة من جانب آخر".

وتسعى الشراكة إلى توظيف ودمج القدرات المتكاملة للجانبين، من خلال الجمع بين التجربة الناجحة لـــ "دو" في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، والخبرة الكبيرة لشركة "ترانسجارد جروب " في مجالات الدعم المؤسسي والتعهيد، ما يُمثل خطوة نوعية نحو بناء منظومة رقمية متكاملة، يمكنها تلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء، ووضع معايير جديدة للتميز والازدهار في قطاع الأعمال.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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