أحمد الخلافي المدير العام لـــــ "هيوليت باكارد إنتربرايز" يستعرض آفاق الخدمات السحابية واستراتيجيات الذكاء الاصطناعي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، بالتعاون مع علامتها المتخصصة"du Tech" ، وشركة "هيوليت باكارد إنتربرايز"، (Hewlett Packard Enterprise)، الشركة العالمية المُتخصصة في مجال الحلول المُتكاملة لمعالجة البيانات، والمُقيدة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: HPE)، عن تنظيم جلسة مائدة مُستديرة بعنوان "استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية الهجينة والشبكات المتطورة"، وذلك بمشاركة نُخبة من كبار المسؤولين وصناع القرار في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والخدمات المصرفية والمالية، لبحث مستقبل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية الهجينة في القطاع المصرفي.

يأتي تنظيم هذه الجلسة في ظل توجهات أكثر من 90% من المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة نحو اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث ركزت الجلسة على مناقشة التحول الرقمي في مجال العمليات المصرفية، وبحث تعزيز تجارب العملاء، ورفع كفاءة أمن البيانات، ومن خلال استعراض أحدث الرؤى والتوجهات التقنية والاستراتيجيات العملية لكبار صانعي القرار وقادة التقنية في هذا المجال.

كما سلطت المناقشات الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية الهجينة وحلول الشبكات المتطورة في تطوير قطاع البنوك والعمل المصرفي الذكي، لا سيما أن 71% من المؤسسات المالية في الدولة قامت بنشر أو تعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي، مما يرسخ المكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في اعتماد هذه التكنولوجيا داخل القطاع المصرفي.

وقال جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنلوجيا المعلومات والاتصالات من "دو": إن "التكامل بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية الهجينة لم يعد توجهاً اختياراً، بل ضرورة لمواكبة المتطلبات المستقبلية في القطاع المصرفي، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي المساهمة بنسبة تصل إلى 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2030، خصوصاً مع تصدر دولة الإمارات المشهد ومواصلة دورها الريادي في هذا المجال. كما سلطت مناقشات المائدة المستديرة الضوء على وضع رؤية واضحة وخطط عملية أمام قادة القطاع لتسريع خطوات التحول الرقمي. ونحن في (دو)، وبالشراكة مع (HPE)، نلتزم بريادة هذا التحول التقني من خلال دعم العمليات المصرفية وتحسين تجربة العملاء، مع ضمان أعلى مستويات أمن البيانات."

وتضمّن جدول أعمال المائدة جلسات المستديرة حواراً رئيسياً مع أحمد الخلافي، المدير العام لــ "هيوليت باكارد إنتربرايز" في دولة الإمارات العربية المتحدة وإفريقيا، أعقبه عرض متخصص من جيمس بروكس من "هيوليت باكارد إنتربرايز"، تناول فيه موضوع إدارة البيئات السحابية المتعددة وحلول السحابة الخاصة من "HPE" المدعومة بالذكاء الاصطناعي. كما قدّم حسام عثمان، مدير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في "دو"، عرضاً عن أوجه التعاون بين "du Tech" واستراتيجية الذكاء الاصطناعي لدى (HPE)، إذ تناول محور القيمة المُضافة المشتركة بين الجانبين. واختتمت فعالية المائدة المستديرة بعرض قصة نجاح من بنك دبي التجاري قدمها توماس شريان، المدير التنفيذي لتقنية المعلومات في البنك، والتي سلّطت الضوء على أهمية التكامل بين التكنولوجيا المتقدمة وتوجهات القطاع المصرفي.

وشهدت الفعالية حضور عدد من كبار المسؤولين وصناع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات والقطاع المالي والمصرفي، والذين تنسجم أهدافهم مع رؤية "دو"، و"HPE" نحو تطوير القطاع المالي ليصبح أكثر كفاءة ومرونة وذكاء.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من المعلومات عن "دو": www.du.ae

نبذة عن "هيوليت باكارد إنتربرايز" - (Hewlett Packard Enterprise):

تُعد "هيوليت باكارد إنتربرايز" هي الشركة العالمية المُتخصصة في مجال الحوسبة السحابية والحلول المُتكاملة لمعالجة البيانات، والمُقيدة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: HPE)، حيث توفر حلولها في مجال الخدمات السحابية وتقنياتها من الحافة إلى السحابة الفرصة لتمكين المؤسسات من تسريع النتائج المطلوبة واستخلاص القيمة من بياناتها أينما كانت. ومن خلال تاريخها الثري بالإنجازات والذي يمتد لعقود من الابتكار والتطوير لخدمة الأفراد والمؤسسات، تقدم "HPE" حلولاً تقنية فريدة مفتوحة وذكية كخدمة، وتشمل: الخدمات السحابية، الحوسبة، الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي، البرمجيات، والتخزين، مما يساعد العملاء على تطوير نماذج أعمالهم وتعزيز أدائهم التشغيلي.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.hpe.com

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