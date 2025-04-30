دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت شركة "دولار لتأجير السيارات" في الإمارات مذكرة تفاهم استراتيجية مع "دانوب سبورتس وورلد"، أكبر منشأة رياضية داخلية في الشرق الأوسط، وذلك على هامش مشاركتهما في معرض سوق السفر العربي. وتهدف هذه الشراكة إلى تقديم مزايا حصرية لعملاء "دانوب سبورتس وورلد"، بما يعزز نمط الحياة العصري ويوفر حلول تنقل أكثر مرونة وسهولة.

وبموجب المرحلة الأولى من الاتفاقية، سيحصل أعضاء "دانوب سبورتس وورلد" على خصومات حصرية من "دولار لتأجير السيارات"، تشمل 10% على الحجوزات اليومية والأسبوعية، و7% على الحجوزات الشهرية، باستخدام رمز ترويجي مخصص.

وقد وقّع مذكرة التفاهم كل من مروان المُلّا، المدير العام لشركة "دولار لتأجير السيارات" في دبي وعُمان، ومادهوسودان راو، الرئيس التنفيذي لمجموعة دانوب. وتمثل هذه الخطوة انطلاقة لشراكة طويلة الأمد بين الطرفين، تركز على تقديم مزايا حصرية وتجربة سلسة لعملاء كلا العلامتين.

وفي معرض تعليقه على هذه الشراكة قال مادهوسودان راو، الرئيس التنفيذي لمجموعة دانوب: "تهدف ’ دانوب سبورتس وورلد‘ إلى بناء منظومة متكاملة تجمع بين الرياضة وأسلوب الحياة الصحي. وتتيح لنا هذه الشراكة مع ’ دولار لتأجير السيارات‘ توسيع هذه المنظومة إلى ما هو أبعد من حدود منشأتنا. سواء كان الأمر يتعلق بدورة رياضية أو مباراة نهاية أسبوع أو جلسة تدريبية، سيتمكن أعضاؤنا الآن من الاستفادة من وسائل نقل مريحة ومخفضة التكلفة. نحن متحمسون لإطلاق هذا التعاون واستكشاف مزيد من الطرق لمكافأة قاعدة عملائنا الوفية."

من جانبه، قال مروان المُلّا، المدير العام لشركة "دولار لتأجير السيارات" في دبي وعُمان” : تأتي هذه الشراكة في إطار التزامنا بتشجيع أسلوب حياة يتسم بالحيوية والنشاط من خلال حلول تنقل ذكية. ويسرّنا التعاون مع علامة تجارية تشاركنا الشغف ذاته في الارتقاء بتجربة العملاء. فمجتمعهم الحيوي والنشيط يقدّر المرونة والراحة، سواء داخل الملاعب أو خارجها. ومن خلال هذه المبادرة، نعتز بتوفير خيارات تنقل مضافة القيمة تتماشى مع أسلوب حياتهم الديناميكي، ونتطلع إلى توسيع نطاق التعاون ليشمل مزيداً من عروض أسلوب الحياة."

وتجدر الإشارة إلى أن "دانوب سبورتس وورلد" تضم أكثر من 30 ألف عضو نشط، مما يجعلها وجهة رياضية مفضلة لعشاق الرياضة في مختلف أنحاء الإمارات.

وتضع هذه الاتفاقية الأساس لتعاون أوسع بين الجانبين، حيث من المتوقع أن تشمل المراحل القادمة تجارب متكاملة، ومزايا أسلوب حياة، وتكامل برامج الولاء، وعروضاً حصرية مصممة خصيصاً لتعزيز القيمة المقدّمة للعملاء.

كما تؤكد هذه الشراكة، التي تجمع بين علامتين تركزان على الابتكار وتجربة العميل، على أهمية الربط بين حلول التنقل وأنماط الحياة الحديثة، ما يمهّد الطريق نحو تجارب أكثر تكاملاً وراحة.

نبذة عن دانوب سبورتس وورلد

تُعد "دانوب سبورتس وورلد" أكبر منشأة رياضية داخلية في دولة الإمارات، وتمتد على مساحة 200 ألف قدم مربعة في قلب دبي. وتوفر المنشأة بيئة مناخية مكيّفة طوال العام وتضم 9 ملاعب بادل، و8 ملاعب ريشة طائرة، و2 لكرة السلة، و4 ملاعب كريكت داخلية، و3 ملاعب لكرة القدم الخماسية، و2 للبيكل بول، و6 طاولات تنس طاولة، وملعب تنس واحد، ومنطقة ألعاب للأطفال، ومقهى بسعة 120 مقعداً، ومواقف سيارات واسعة، إلى جانب تجهيزات طبية وإسعافات أولية، ما يجعلها وجهة آمنة ومتكاملة للرياضة والترفيه والفعاليات المؤسسية وبناء الفرق.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://danubesportsworld.com/

نبذة عن "دولار لتأجير السيارات"

تُعد "دولار لتأجير السيارات" إحدى الشركات الرائدة في مجال تأجير السيارات، حيث تلتزم بتقديم خدمة عملاء متميزة، مدعومة بأسطول متنوع وحديث من المركبات. تضمن “دولار لتأجير السيارات” تجربة تنقل سلسة وموثوقة، سواء كانت بغرض الترفيه أو العمل، وذلك من خلال شبكة واسعة من الفروع داخل دولة الإمارات وخارجها.

في الإمارات، تفخر “دولار لتأجير السيارات” بشراكاتها الاستراتيجية مع عدد من أبرز العلامات التجارية، بما في ذلك: بيبسي، ماي دبي، هيئة الطرق والمواصلات، زلال، أرامكس، كارفور، وغيرها من الأسماء اللامعة. وبفضل خبرتها في تقديم حلول النقل المتكاملة، تساعد “دولار لتأجير السيارات” هذه الشركات على خفض تكاليف إدارة الأسطول، وتعزيز الالتزام بالأنظمة، وتحقيق الأهداف التشغيلية من خلال تصميم مركبات مخصصة وخيارات تأجير مرنة ومصممة حسب احتياجات كل عميل.

تمتلك “دولار لتأجير السيارات" أحد أكبر الأساطيل وأكثرها تنوعاً في السوق الإماراتي، مما يجعلها الشريك المثالي للشركات التي تحتاج إلى وسائل نقل موثوقة للبضائع القيّمة أو الحساسة، مع إمكانية الاستفادة من عقود تأجير طويلة الأجل تمتد لأكثر من خمس سنوات.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.dollaruae.com

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