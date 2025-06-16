دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة دولار لتأجير السيارات عن إبرام مذكرة تفاهم استراتيجي مع "الإمارات لدعم الطرق"، التابعة للإمارات للمزادات، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانتها كشركة رائدة إقليمياً في قطاع تأجير السيارات.

وبموجب هذه الشراكة، ستوفر "الإمارات لدعم الطرق" خدمات دعم شاملة على مدار الساعة، تشمل الاستجابة الفورية في حالات تعطل المركبات، وإعادتها إلى الخدمة، والتعامل مع الحوادث، بما يضمن سرعة التدخل وتقليص فترات التوقف وتحسين تجربة العملاء بشكل ملموس.

وفي إطار هذه الشراكة، ستكون "الإمارات لدعم الطرق" الشريك المعتمد لتقديم خدمات الدعم الميداني الفوري لعملاء "دولار"، ما يتيح لها تعزيز كفاءة عملياتها التشغيلية والارتقاء بجودة الخدمة المقدّمة.

وفي معرض تعليقه على الشراكة قال مروان الملا المدير العام لشركة "دولار" لتأجير السيارات في الإمارات وسلطنة عُمان":"تعكس هذه الشراكة التزامنا الراسخ بتقديم حلول مبتكرة تتمحور حول احتياجات العميل. من خلال التعاون مع شركة الإمارات لدعم الطرق، سنتمكن من توفير استجابة أسرع وخدمة أكثر سلاسة، ما يجعل تجربة عملائنا على الطريق أكثر أمناً وراحة وموثوقية."

من جهته، قال سعادة عبد الله مطر المناعي، رئيس مجلس إدارة "الإمارات لدعم الطرق": "نحن ملتزمون بتقديم خدمات دعم موثوقة وسلسة لعملائنا وشركائنا على حد سواء. ومن خلال شراكتنا مع 'دولار لتأجير السيارات'، نسعى إلى توفير خدمات مساندة على الطريق على مدار 24 ساعة في جميع أنحاء الدولة، مع ضمان أعلى معايير السلامة وسرعة الاستجابة وتجربة متميزة للعملاء."

وتُعد هذه المبادرة جزءاً من استراتيجية "دولار" لتعزيز قدراتها التنافسية وتوسيع نطاق خدماتها، عبر بناء شراكات فعّالة ترتقي بجودة الخدمات وتزيد من مستويات رضا العملاء في سوق يشهد تنافساً متنامياً.

نبذة عن "الإمارات لدعم الطرق":

تُعد الإمارات لدعم الطرق الشركة الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وواحدة من أبرز الأسماء الموثوقة في دولة الإمارات في مجال إصلاح المركبات والخدمات الطارئة على الطرق. تقدم الشركة خدماتها الاحترافية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع في جميع إمارات الدولة، وتشمل: سحب المركبات، تبديل البطاريات، إصلاح الإطارات، تزويد الوقود الطارئ، وخدمات الفتح في حالات الإغلاق.

وقد حققت الشركة نمواً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، مدفوعةً بتركيزها على رضا العملاء والتميّز التشغيلي. وتضم أسطولاً يتجاوز 750 مركبة إنقاذ مجهّزة بالكامل، إلى جانب مركز دعم يعمل على مدار الساعة لضمان سرعة الاستجابة وتغطية شاملة على مستوى الدولة.

وتتبنّى الشركة أحدث التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسريع عمليات التوجيه، وتحسين المسارات، وتحليل البيانات التشغيلية، بما يعزّز الأداء ويرتقي بجودة الخدمة باستمرار.

كما توفر "الإمارات لدعم الطرق" تطبيقاً ذكياً يتيح للعملاء طلب الخدمات وتتبع مركبات الدعم في الوقت الفعلي والحصول على المساعدة بسهولة، مما يعكس التزامها بالابتكار والراحة في العصر الرقمي.

وتلبي الشركة احتياجات الأفراد والمؤسسات على حد سواء، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والموثوقية والتطور التقني، ما يجعلها الشريك المفضل لملايين السائقين في الإمارات والمنطقة الأوسع.

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