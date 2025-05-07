دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دبي لصناعات الطيران" اليوم استكمالها لعملية الاستحواذ المعلنة سابقاً على 100% من رأس المال القائم لشركة "نورديك أفييشن كابيتال" (Nordic Aviation Capital Designated Activity Company) والشركات الموحدة التابعة لها ("NAC" أو "Nordic Aviation Capital")، وذلك من شركة "إن إيه سي القابضة المحدودة" (NAC Holdings Limited). وتقدّر القيمة الإجمالية لهذه الصفقة بحوالي 2 مليار دولار أمريكي.

وعقب إتمام هذه الصفقة، أصبحت "دبي لصناعات الطيران" الآن تمتلك أسطولاً يتكون من حوالي 750 طائرة مملوكة ومدارة وقيد الطلب، علماً ان أسطول الطائرات المملوكة والمدارة يشمل نحو 650 طائرة مؤجرة لـ 161 شركة طيران في 74 دولة. بالإضافة إلى ذلك، تلتزم "دبي لصناعات الطيران" بالاستحواذ على نحو 100 طائرة من بوينغ وإيرباص وإيه تي آر، ومن وجهات تجارية أخرى.

وأوضح فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران قائلاً "إن أسطول الشركة المكون من 650 طائرة مملوكة ومدارة يضعنا في المرتبة الثالثة عالمياً بين شركات تأجير الطائرات من حيث عدد الطائرات. ومن جانب آخر، سوف تسهم هذه الصفقة في تعزيز مكانتنا الرائدة عالمياً في سوق تأجير الطائرات، مع تحسين قدرتنا على تقديم حلول أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة لعملائنا الحاليين والمستقبليين. كما تتيح لنا هذه الصفقة توسيع علاقاتنا مع الشركات المصنّعة للمعدات الأصلية لتغطي مجموعة أوسع من طرازات الطائرات".

وأضاف تارابور: "نرحب بعملاء مجموعة NAC ضمن عائلة دبي لصناعات الطيران ونتطلع إلى بناء علاقات طويلة الأمد وقائمة على الثقة معهم، كما نثمّن الجهود الكبيرة التي بذلها فريق عمل NAC منذ تأسيس الشركة قبل 35 عاماً. وأود أن أعرب عن بالغ شكري لرئيس مجلس إدارة الشركة، السيد يادين روسوف، والرئيس التنفيذي، السيد نورم ليو، وفريق العمل بأكمله على احترافيتهم والتزامهم".

وكانت "دبي لصناعات الطيران" قد أعلنت عن هذه الصفقة لأول مرة في يناير 2025. و قد حصلت دبي لصناعات الطيران على الاستشارات الخاصة بهذه الصفقة من شركتي Allen Overy Shearman Sterling LLP و KPMG.

نبذة عن دبي لصناعات الطيران

"دبي لصناعات الطيران المحدودة" هي شركة عالمية متخصصة في خدمات الطيران وتزاول نشاطها عبر قسمين هما قسم تأجير الطيران وقسم الهندسة. وتقدم الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها خدماتها لأكثر من 200 عميلاً من شركات الطيران في ما يزيد عن 85 دولة من مواقعها الثمانية في دبي ودبلن وليمريك وعمّان وسنغافورة وميامي ونيويورك وسياتل.

قسم تأجير الطائرات في الشركة والحائز على الجوائز لديه أسطول يضم نحو 750 من الطائرات التي تتراوح بين المملوكة والمدارة وقيد الطلب والمفوض بإدارتها من طرازات "إيرباص" و"إيه تي آر" و "إمبراير" و"بوينغ"، بقيمة 22 مليار دولار، بينما يقدم قسم الهندسة في الشركة خدماته للعملاء في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا من منشأته المتطورة في العاصمة الأردنية عمّان والتي يمكنها استيعاب ما يصل إلى 17 من الطائرات ذات البدن العريض أو الضيق. وقد تم اعتماد الشركة للعمل على 15 طرازاً من الطائرات كما تحظى باعتماد أكثر من 25 جهة تنظيمية عالمية. المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني للشركة: www.dubaiaerospace.com

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