دبي، الإمارات العربية المتحدة: عرضت سيلزفورس الإمكانيات التحولية الهائلة للقوى العاملة الرقمية المعززة بالذكاء الاصطناعي بالنسبة للمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وذلك خلال فعاليات "إيجنت فورس ورلد تور دبي" الذي انعقد اليوم في مدينة جميرا.

وجمعت سيلزفورس خلال الحدث أكثر من 3,000 مشاركاً من العملاء والشركاء ما يجسد الاهتمام المتنامي والطلب الكبير على حلول القوى العاملة الرقمية القادرة على تعزيز الكفاءة وعملية التحول في المؤسسات العاملة في كل القطاعات.

وشملت قائمة المتحدثين الرئيسيين كلاً من ماركو هيرنانزانز، النائب التنفيذي للرئيس والرئيس التنفيذي لجنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا؛ ومحمد الخوتاني، نائب الرئيس الأول والمدير العام في منطقة الشرق الأوسط؛ ومها علاوي، رئيس هندسة الحلول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ وبولي سمر، الرئيس التنفيذي لشؤون الاعتماد؛ وأولفا خراط، مدير إدارة المنتجات للذكاء الاصطناعي و"إيجنت فورس". وشارك المتحدثون أفكارهم حول استراتيجية الشركة وكيف تسهم أحدث ابتكاراتها في مجال الذكاء الاصطناعي وإدارة علاقات العملاء بمساعدة العملاء على إتمام عملية التحول.

واطلع المشاركون على أفكار معمّقة حول كيفية تنفيذ المؤسسات لعملية التحول باستخدام حلول سيلزفورس بما فيها "إيجنت فورس" (Agentforce) وسحابة البيانات "داتا كلاود" (Data Cloud) و"كاستومر 360" (Customer 360) من أجل دفع عجلة النجاح وذلك على منصة موحّدة وموثوقة. وتناولت الكلمات الرئيسية والعروض التعريفية ومن ضمنها تلك التي تقدم بها عملاء وشركاء سيلزفورس، الدور الذي يؤديه الذكاء الاصطناعي في قطاعات مثل التجزئة والعقارات والسفر والسيارات والتصنيع. كما استعرضت الجلسات كيفية استخدام "داتا كلاود" لبناء قاعدة بيانات موثوقة لمنصة "إيجنت فورس"، وكيفية الانتقال من تقديم تجربة "جيدة" إلى "رائعة" للعملاء، وكيف يمكن للمؤسسات تعزيز خبرات فرق عملها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وشارك أكثر من 15 عميلاً من مختلف أنحاء المنطقة في الحدث، وقاموا بعرض حالات استخدام تحوّلية توضح كيف تمكنوا من تغيير جوانب رئيسية في عملياتهم باستخدام حلول سيلزفورس. وكشف بنك الكويت الوطني عن كيفية استخدامه لبيانات "تابلو" (Tableau) بهدف استخلاص رؤى معمّقة واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وتعزيز الأداء التجاري. بدورها ناقشت مجموعة الدّار للتعليم، الرائدة في قطاع التعليم بأبوظبي، في الجلسة التي عُقدت بعنوان "تحويل التعليم من خلال الذكاء الاصطناعي والأتمتة"، شراكتها مع "ببلسيز سابينت" (Publicis Sapient) من أجل رقمنة خدمات الطلاب، وتبسيط عمليات القبول، وتعزيز تفاعل أولياء الأمور باستخدام حلول أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. من جهتها، استعرضت مجموعة الطاقة الفرنسية "إنجي" (Engie) التي تدير عملياتها حول العالم ومن ضمنها مقرها الإقليمي في دبي، كيفية استخدامها لحل مخصص من "سيلزفورس كلاود" (Salesforce Cloud) من أجل تحويل مبيعاتها في قطاع الطاقة المتجددة في بولندا.

وشملت قائمة الشركات الأخرى التي قدّمت عروضاً تعريفية خلال الحدث كلاً من: الطاير، وماجد الفطيم للتجزئة، ومستشفى زليخة، و"دوكاب"، و"رايفايزن بنك إنترناشونال"، والبحر الأحمر الدولية، و"مرحبا".

وبرزت إمكانيات "إيجنت فورس" والعمالة الرقمية في تحويل العمليات بشكل لافت وذلك خلال جلسات ركّزت على التحوّل في القطاعين العام والخاص، لا سيما في تقديم الخدمات للمواطنين، وفي قطاع العقارات، حيث تساعد سيلزفورس عملاءها على تحسين المبيعات وتعزيز الإنتاجية من أجل الارتقاء بتجربة المشترين وفرق المبيعات.

وأشار محمد الخوتاني إلى أن الذكاء الاصطناعي والعمالة الرقمية سيؤديان دوراً أكبر في تمكين المؤسسات من رفع الكفاءة وتعزيز الابتكار وتحسين خدمة العملاء ودعم الرؤى الوطنية. وقال: "تحرص المؤسسات في الشرق الأوسط على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي من أجل تحويل عملياتها وتحقيق النجاح وسط المنافسة القوية. ويتطلع العملاء إلى اغتنام فرص النمو ودعم الرؤى الوطنية، لكن لا يزال العديد منهم رغم ذلك في حيرة من أمرهم حيال الذكاء الاصطناعي وكيفية نشره بفعالية. لقد شكّل حدث اليوم فرصة مثالية لعرض مواطن قوة "إيجنت فورس" في تحويل المؤسسات من خلال وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين يدعمون القوى العاملة البشرية ويحققون مستويات جديدة من الكفاءة وتجربة العملاء".

ونظراً لأن مهارات الذكاء الاصطناعي أصبحت حيوية لنجاح التحوّل الرقمي داخل المؤسسات، فقد أبرمت سيلزفورس مؤخراً شراكة مع مجموعة شلهوب الرائدة في بيع وتوزيع السلع الفاخرة في دبي، لإطلاق برنامج تدريبي يهدف إلى تمكين المرأة داخل الشركة. وحمل البرنامج اسم "برنامج شلهوب وسيلزفورس لريادة المرأة والابتكار في قطاع التكنولوجيا" والذي انطلق تحت شعار "نساء يقُدن الابتكار الرقمي: الذكاء الاصطناعي، والبيانات، والحوسبة السحابية من أجل المستقبل"، واحتفل بتخرّج أكثر من 60 امرأة مشاركة وذلك خلال فعالية "إيجنت فورس ورلد تور" بعد إتمامهن لدورة مكثفة استمرت لأربعة أسابيع. وركّز البرنامج على مجالات عدة من ضمنها التكنولوجيا والقيادة، والموقع المحوري للعميل، والتنوع والعدالة والشمول، إضافة إلى المهارات المستقبلية والتطور المهني.

وألقى ممثّلون من مجموعة شلهوب وسيلزفورس كلمة رئيسية خلال فعالية "إيجنت فورس ورلد تور" لتسليط الضوء على نجاحات البرنامج في تمكين النساء من قيادة التحوّل الرقمي.

وتتمتع سيلزفورس بموقع راسخ يتيح لها دعم جهود التحوّل في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، وذلك بعد افتتاحها لمكتب جديد في دولة الإمارات في أكتوبر 2024، والتزامها باستثمار مبلغ 500 مليون دولار أمريكي في المملكة العربية السعودية في وقت سابق من العام نفسه.

وتسعى المؤسسات إلى نشر الذكاء الاصطناعي، لكنها لا تمتلك بالضرورة المعرفة الكاملة أو الأدوات المناسبة للقيام بذلك بفعالية. وكان تقرير سيلزفورس حول توجهات الذكاء الاصطناعي في أنظمة إدارة علاقات العملاء الأحدث، قد أظهر أن ما يقارب نصف فرق خدمة العملاء وأكثر من 40% من مندوبي المبيعات وثلث فرق التسويق، أفادوا بأنهم نشروا الذكاء الاصطناعي بالكامل من أجل دعم أعمالهم، ومع ذلك يشير 77% من قادة الأعمال إلى تحديات مستمرة قد تعرقل نشرهم لهذه التكنولوجيا، حيث تتعلّق هذه التحديات بموثوقية البيانات وأخلاقيات استخدامها.

وفي الأثناء، يتزايد إدراك المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة للحاجة إلى حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي لتخليص الموظفين من عاتق المهام الروتينية والمتكررة التي تؤثر سلباً على الإنتاجية، إذ يقضي مندوبو المبيعات في دولة الإمارات في المتوسط 27% فقط من أسبوع العمل في التفاعل مع العملاء، ما يدفع المؤسسات إلى اعتبار الذكاء الاصطناعي حلاً واعداً. وكان تقرير حالة المبيعات الأحدث من سيلزفورس قد أظهر أن 75% من فرق المبيعات في دولة الإمارات إما قامت بنشر الذكاء الاصطناعي بالكامل أو تقوم بتجربته حالياً، ما يشير إلى طلب متزايد على الحلول التي تسهّل عمليات اعتماد هذه التكنولوجيا المتطورة بفعالية.

حول سيلزفورس:

تمكّن شركة سيلزفورس الشركات من جميع الأحجام والقطاعات من التواصل مع عملائها بطريقة جديدة كليًا من خلال قوة الذكاء الاصطناعي + البيانات + إدارة علاقات العملاء.

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