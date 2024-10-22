"مساكن دبي" المعروفة سابقاً بـ "دبي لإدارة الأصول" تسهم في توحيد إحدى أكبر محافظ المجمّعات السكنية المخصصة للتأجير في دبي

بعد ضمّ شركتي "نخيل" و"ميدان" تحت مظلّة "دبي القابضة"،أصبحت محفظة "مساكن دبي" اليوم تشمل 40 ألف وحدة سكنية، وأكثر من 150 ألف مقيم على مستوى إمارة دبي.

المحفظة المتنوّعة تلبّي احتياجات الموظفين والعائلات والشركات، ترسيخاً لمكانة "مساكن دبي" الرائدة في سوق التأجير السكني.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت "دبي القابضة لإدارة الأصول" عن اسم العلامة التجارية الجديد "مساكن دبي" لمحفظتها من المجمّعات السكنية المخصصة للتأجير، والتي كانت تُعرف سابقاً بعلامة "دبي لإدارة الأصول". ويأتي إطلاق اسم العلامة التجارية الجديد في أعقاب ضمّ شركتي "نخيل" و"ميدان" تحت مظلّة "دبي القابضة"، بما ساهم في توسيع نطاق محفظة "مساكن دبي" على مستوى الإمارة. وتُعدّ الهوية المؤسسية الجديدة خطوة بارزة ضمن مسيرة الشركة الناجحة على مدار أكثر من عقدين في رسم معالم قطاع التأجير السكني في دبي، بما يؤكد التزامها بالارتقاء بجودة حياة المقيمين ودعم التنمية المستدامة في دبي.

وباتت محفظة "مساكن دبي" الموحّدة اليوم تضم 40 ألف وحدة سكنية من الوجهات البحرية المتميزة إلى الأحياء السكنية العائلية لما يزيد عن 150 ألف مقيم. ويأتي إطلاق اسم العلامة التجارية الجديد تأكيداً على التزام الشركة بإنشاء مجمّعات سكنية مترابطة، وفقاً لمواصفات ومعايير تلبّي احتياجات المستقبل وخطط النمو الاستراتيجية،

وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان، قال مالك آل مالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة "دبي القابضة لإدارة الأصول": "يُعدّ النمو الاقتصادي السريع والتنمية الحضرية التي تشهدها دبي اليوم خير دليل على الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة، وهما عاملان بارزان يدرك المقيمون والسوّاح والزوّار أهميتهما الكبرى وإمكاناتهما اللامحدودة. ونحن اليوم، بصفتنا شركة كرست جهودها منذ سنوات لدعم طموحات دبي في الارتقاء المستمر بجودة حياة المقيمين، نقف أمام مرحلة محورية تتطلب مواكبة التطور المستمر للإمارة، واستيعاب النمو السكاني المتزايد، وتوفير مستقبل مستدام وحيوي.

وأضاف قائلاً: " يُعدّ إطلاق العلامة التجارية الجديدة لمحفظتنا السكنية المخصصة للتأجير خطوة هامة في مسيرة مجموعتنا، إذ نسعى باستمرار إلى اغتنام الفرص المتاحة في سوق التأجير السكني المتنامي في دبي. وتعزز هويتنا المؤسسية الجديدة دورنا في هذا القطاع الذي يشهد اليوم نمواً ومنافسة قوية، مما يرسّخ مكانتنا كواحدة من أكبر المحافظ السكنية المخصصة للإيجار في دبي. كما تسلط العلامة التجارية الجديدة الضوء على النطاق الجغرافي الواسع لمحفظتنا، وتبرز الدور الذي لعبناه في الماضي ونواصل الاضطلاع به اليوم لتأكيد مكانة إمارة دبي كإحدى الوجهات العالمية المفضّلة للعيش".

تأسست المجموعة في أوائل العام 2000، وشهدت منذ ذلك الحين تغيّرات مستمرّة من خلال عمليات التوسّع الاستراتيجية، لتصبح "دبي لإدارة الأصول". وكان العام 2020 عاماً بارزاً بالنسبة للمجموعة، حيث تمّ دمج "مراس القابضة" تحت مظلّة "دبي القابضة"، ما ساهم في توسيع نطاق محفظة المجمّعات السكنية ومضاعفة أثرها في السوق بشكل ملحوظ. وفي عام 2024، شهدت محفظة المجموعة توسّعاً إضافياً مع ضمّ شركتي "نخيل" و"ميدان" تحت مظلّة "دبي القابضة"، مما عزز مكانة العلامة التجارية الجديدة "مساكن دبي" كواحدة من أكبر محافظ العقارات السكنية المخصصة للتأجير في دبي، مع بصمة جغرافية واسعة تشمل مجموعة متنوعة من المجمّعات السكنية.

وتضمّ محفظة "مساكن دبي" الكاملة اليوم "سيتي ووك ريزيدنسز" و"بلوواترز ريزيدنسز" و"رمرام" و"شروق" و"غروب" و"بدرة" و"منازل الخور" و"غروب سكوير" و"ميدان ريزيدنس 1" و"ليان" و"بيتي فيلاز" و"ندّ الشبا فيلاز" و"دبي وورف" و"ميدان هايتس" و"ذا غاردنز" و"غاردن فيو فيلاز" و"غاردن فيو للشقق" و"بوابة الخيل" و"إنترناشيونال سيتي".

اغتنام فرص السوق المواتية

تأتي هذه المرحلة كجزء مهم من مسيرة المجموعة، بالتوازي مع الأداء القوي الذي يحققه قطاع العقارات السكنية في دبي، والذي ما زال يشهد طلباً مرتفعاً مع اقتراب عام 2025. وتؤكد التقارير الصادرة عن القطاع على هذا الأداء القوي، حيث تشير شركة "سافيلز" إلى استمرار تصدر دبي عالمياً في نمو سوق العقارات المتميّزة المعدّة للتأجير. ويعزز هذا النمو السياسات الداعمة التي تنتهجها دبي لتسهيل ممارسة الأعمال ، إلى جانب برامج التأشيرات المتاحة للجميع والاستقرار الجيوسياسي، في ظلّ نمو عدد سكان دبي بأكثر من 25,700 نسمة في الربع الأول من العام 2024 فقط .

يشكّل هذا الطلب المتزايد فرصة ذهبية لنمو محفظة عقارات "مساكن دبي" المتنوّعة والمخصصة للتأجير، والتي تلبّي احتياجات الباحثين عن عقارات سكنية فاخرة والعائلات والموظفين والشركات. ويتمتع المقيمون بمجموعة من المزايا الفريدة، بما في ذلك الخدمات الرقمية المتقدمة التي تسهّل تجديد العقود، طلبات الصيانة، ودفع الإيجار من خلال تطبيق مخصص للمقيمين. كما تُثري مراكز التسوق المجتمعية، والمرافق الرياضية، والفعاليات المختلفة تجربة العيش في مجمّعات "مساكن دبي". إضافة إلى ذلك، يحصل المقيمون على مزايا ذات قيمة مضافة مثل الخصومات والعروض الحصرية من العلامات التجارية الرائدة في مجال البثّ، ومقدمي الخدمات، والمراكز التجارية، والشركاء المختصين.

إعادة إحياء إرث عريق

يتضمن تغيير اسم العلامة التجارية " إلى "مساكن دبي" تحديثاً شاملاً لهوية العلامة البصرية، بما يضمن توحيد جميع الأصول تحت مظلة علامة تجارية مميزة. هذا التحديث يعكس التزام المجموعة الثابت بالابتكار المستمر، ويؤكد على ريادتها في السوق، ويعزز إرثها العريق بصفتها إحدى الجهات الرئيسية الفاعلة ضمن القطاع التنافسي للعقارات السكنية المعدّة للتأجير في دبي.

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نبذة عن "مساكن دبي"

تلعب "مساكن دبي" دوراً ريادياً ضمن قطاع التأجير السكني في دبي، حيث تدير إحدى أكبر محافظ المجمعات السكنية المخصصة للتأجير في الإمارة وأكثرها تنوعاً تحت مظلة "دبي القابضة لإدارة الأصول". وتوفر مجمّعاتها السكنية المتكاملة والتي تضم أكثر من 40 ألف وحدة سكنية، خيارات تلبي احتياجات أكثر من 150 ألف مقيم وتناسب تفضيلاتهم المختلفة، بدءاً من المجمعات الفاخرة في 'بلوواترز' و'سيتي ووك'، وصولاً إلى المجمعات العائلية في 'ذا غاردنز'، 'غاردن فيو فيلاز'، 'رمرام'، 'ليان'، 'غروب'، 'شروق'، و'ند الشبا فيلاز'. تلتزم 'مساكن دبي' بتطوير حضري مبتكر يعزز جاذبية دبي ويساهم في تحقيق رؤيتها للنمو المستدام على المدى الطويل.

لمعرفة المزيد عن محفظة مجمعات "مساكن دبي"، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني Dubairesidential.ae

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