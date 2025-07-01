مشاريع نوعية ستُسهم في تحويل وجهات رئيسية على الواجهة البحرية والمناطق الحضرية إلى معالم سكنية عالمية المستوى ومتعددة الاستخدامات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم دبي القابضة، شركة الاستثمار العالمية متنوّعة الأنشطة التي تمتلك استثمارات في أكثر من 30 دولة، وسيليكت جروب، المجموعة الرائدة متعددة التخصصات في قطاع التطوير والاستثمار العقاري، بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي في المشروع المشترك، شركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية، عن دخولهما في اتفاقية استراتيجية تهدف إلى تطوير مشاريع استثنائية في نخلة جبل علي وحي دبي للتصميم اللذين يعتبران من أكثر المواقع تميزاً وجاذبية في دبي.

تُشكّل هذه الاتفاقية البارزة أول صفقة استراتيجية لبيع أرضٍ تبرمها دبي القابضة مع مطور عقاري مستقل في نخلة جبل علي، مؤكدة على التزامها بتحقيق قيمة طويلة الأجل عبر محفظتها من المشاريع التطويرية الرئيسية عالمية الطراز. وتدعم هذه الخطوة النوعية رؤية موحدة للطرفين لتطوير مجتمعات حيوية ترتقي بمكانة دبي بوصفها وجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل والاستثمار.

ستقوم سيليكت جروب بتطوير وإنجاز مشروعين تطويريين ضخمين سيُحدثان نقلة نوعية في المشهد العمراني المزدهر لدبي. ففي نخلة جبل علي، ستُنشئ المجموعة وحدات سكنية وفندقية راقية تُرسي معايير جديدة لأنماط الحياة الفاخرة على الواجهة المائية في هذه الوجهة عالمية المستوى. أما في حي دبي للتصميم، فستطور مجتمعاً حيوياً متعدد الاستخدامات، يمزج بسلاسة بين الثقافة والابتكار والحياة الحضرية المعاصرة في قلب أبرز الوجهات الإبداعية في دبي.

وفي هذه المناسبة، قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـدبي القابضة للعقارات: "تمثل نخلة جبل علي مشروعاً تطويرياً استثنائياً من شأنه الارتقاء بسمعة دبي العالمية بوصفها وجهة رائدة للعيش على الواجهة البحرية. ومن خلال تعاوننا مع سيليكت جروب، فإننا نُسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى إنشاء وجهة ساحلية عالمية المستوى، تُرسي معايير جديدة للتجارب السكنية والضيافة الفاخرة. وتؤكد هذه الشراكة مجدداً التزامنا بترسيخ مكانة الإمارة كونها وجهة عالمية مرموقة للحياة العصرية والاستثمار".

بدوره، قال رحيل أسلم، رئيس مجلس إدارة سيليكت جروب: "تواصل دبي ترسيخ مكانتها باعتبارها وجهةً عالمية للاستثمار والابتكار وجودة الحياة. وتمثل هذه الصفقة خطوة مهمة في استراتيجيتنا المستمرة لتقديم مشاريع استثنائية في ممرات النمو الرئيسية. ونتطلع بحماس كبير لما سنقدمه للسوق في كل من نخلة جبل علي وحي دبي للتصميم، وهما موقعان فريدان يتوافقان تماماً مع قيم علامتنا التجارية التي تركز على المواقع البحرية والجودة والرقي وخلق القيمة على المدى الطويل".

تُشكل هذه الصفقة الاستراتيجية استمراراً لتوسع سيليكت جروب المدروس في المشاريع ذات التأثير الكبير والتصميم المبتكر التي تلبي احتياجات جيل جديد من السكان والمستثمرين العالميين، الباحثين عن بيئات غامرة تتجاوز المفاهيم التقليدية للفخامة. ويُنظر إلى كل مشروع ليس فقط باعتباره وجهة مادية، بل مساهمة هادفة في دفع عجلة تطور الهوية الحضرية لدبي.

وبفضل سجلها الحافل بالإنجازات المتميزة، والذي يتضمن مشاريع مثل سيكس سنسز ريزيدنسز نخلة جميرا وبنينسولا الخليج التجاري، بالإضافة إلى المشروع الذي تم إطلاقه مؤخراً سيكس سنسز ريزيدنسز دبي مارينا، تواصل سيليكت جروب تخطي حدود الجودة والابتكار والتطوير القائم على التصميم. وقد أدى تسليم المجموعة المستمر لوجهات عالية الجودة إلى ترسيخ مكانتها باعتبارها أحد رواد التطوير العقاري وأكثرهم موثوقية في دولة الإمارات.

حول نخلة جبل علي

تمتد الجزر السبع لنخلة جبل علي على مسافة إجمالية تبلغ13.4 كيلومتر، وتضم ست عشرة سعفة، وتتمتع بواجهة بحرية يزيد طولها على 90 كيلومتراً، مما يمثل انطلاقة لمحور نمو جديد في منطقة جبل علي، ويؤكد على التوسع الطموح للإمارة بما ينسجم مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040 وأجندة دبي الاقتصادية (D33). وقد صُمم هذا المشروع الاستثنائي ليحتضن العديد من الأحياء السكنية متعددة الاستخدامات والملائمة للمشاة، والتي توفر إطلالات بانورامية ساحرة على مياه الخليج العربي.

حول حي دبي للتصميم

يعدّ حي دبي للتصميم وجهة عالمية رائدة للإبداع، تستقطب ألمع المواهب في مجالات التصميم من جميع أنحاء العالم. كما يمتاز الحي الإبداعي بموقعه الإستراتيجي وبإطلالاته الرائعة على أفق دبي بما في ذلك برج خليفة، بما يعزز مكانة دبي كأول مدينة مبدعة في الشرق الأوسط ضمن شبكة اليونسكو للمدن العالمية المبدعة.

تجدر الإشارة إلى أن مراحل التصميم والتخطيط لكلا المشروعين قيد التنفيذ حالياً، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالمشروعين والجداول الزمنية قريباً.

لمحة حول دبي القابضة

دبي القابضة هي شركة استثمار عالمية متنوعة تمتلك استثمارات في أكثر من 30 دولة وتضم فريق عمل يتجاوز الـ 45,000 موظف. تأسست دبي القابضة في عام 2004، وهي تسهم في إثراء حياة الملايين من سكان دبي وزوّارها عبر

محفظتها الواسعة التي تزيد قيمتها على 280 مليار درهم إماراتي، داعمةً بذلك مسيرة نمو وتنويع اقتصاد دبي ضمن 10 قطاعات رئيسية مختلفة، بما في ذلك العقارات، والضيافة، والترفيه، والإعلام، وتكنولوجيا المعلومات، والتصميم، والتعليم، والتجزئة، والصناعة والخدمات اللوجستية، والعلوم.

تتكون محفظة دبي القابضة من سبع شركات رئيسية هي:

دبي القابضة للعقارات، وهي أحد أبرز مُطوّري المشاريع المتكاملة الرئيسية في دبي التي تجمع بين الخبرات الواسعة التي تتمتع بها شركات "مِراس" و"نخيل" و"ميدان" و"دبي للعقارات". تقدم هذه المحفظة حلولاً عقارية سكنية مبتكرة في مجال تطوير العقارات وإدارة المشاريع وإدارة المرافق والمناطق؛

دبي القابضة لإدارة الأصول، التي تمتلك محفظة عالمية المستوى تضم أكثر من 20 مُجمّعاً سكنياً و15 وجهة عصرية و10 مراكز تسوق تجارية و18 مركز تسوق سكني، كما تُعد المساهم الاستراتيجي الأكبر في مجموعة تيكوم التي تضم 10 وجهات أعمال متخصصة تلبي احتياجات ست قطاعات اقتصادية حيوية قائمة على المعرفة؛

دبي القابضة للضيافة، التي تمتلك وتدير 53 فندقاً إضافةً إلى العلامات التجارية الفندقية الفاخرة بما فيها جميرا، شركة الفنادق الفاخرة العالمية والعلامة التجارية الرائدة في مجال الضيافة والتي تدير 31 فندقاً عالمي المستوى، كما تضم محفظة دبي القابضة للضيافة مجموعة متنوعة من وجهات الطعام والشراب ذات المفاهيم المختلفة الحائزة على الجوائز؛

دبي القابضة للترفيه، هي أكبر الشركات الإعلامية والتّرفيهية في المنطقة واكثرها تنوعاً، حيث تضم عدداً من أبرز المنتزهات والمعالم مثل القرية العالمية، وعين دبي، ودبي باركس آند ريزورتس، وذا فيو بالم، بالإضافة إلى مؤسسات الإعلام ومناطق الترفيه الرائدة مثل روكسي سينما، وكوكاكولا أرينا، وشبكة الإذاعة العربية؛

دبي القابضة للاستثمارات، وهي الذراع المسؤولة عن تطوير وتنفيذ استراتيجية الاستثمار للمجموعة وكذلك إدارة محفظة متنوعة تضم استثمارات إستراتيجية ومالية في الأسواق العامة والخاصة، على الصعيدين المحلي والدولي بهدف تحقيق التنوّع في أصول واستثمارات المجموعة مع تحقيق عوائد مجزية معدلة حسب المخاطر. وتستثمر الشركة في بنك الإمارات دبي الوطني، ومركز ورسان لمعالجة النفايات، وشركة دو، وأزاديا، ونورد أنجليا، وغيرها، بالإضافة إلى المشاريع المشتركة وشراكاتها الإستراتيجية مع بروكفيلد، وإعمار، والدار، وتبريد، وغيرها،

دبي القابضة لإدارة الأراضي التي تعمل على إدارة الأراضي المتاحة للتطوير لدى دبي القابضة، ودعم التزامها بالتنمية الحضرية المستدامة، والتنويع الاقتصادي، بما يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040.

التي تعمل على إدارة الأراضي المتاحة للتطوير لدى دبي القابضة، ودعم التزامها بالتنمية الحضرية المستدامة، والتنويع الاقتصادي، بما يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040. دبي القابضة لإدارة المجمّعات وهي شركة متكاملة تركز على إنشاء وإدارة مجمّعات مستدامة وحيوية، وتلتزم بتعزيز الشعور بالانتماء والتواصل بين أكثر من 1.2 مليون نسمة يعيشون في 58 مجمّعاً رئيسياً تحت إدارتها في جميع أنحاء دبي.

نُبذة عن سيليكت جروب

تأسست سيليكت جروب عام 2002 في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة رائدة حائزة على جوائز مرموقة في مجال التطوير والاستثمار العقاري، وتتميز بمحفظة أعمالها المتنوعة التي تغطي قطاعات العقارات والضيافة والتجارة. نجحت المجموعة منذ انطلاقتها في تسليم ما يزيد عن 7,000 وحدة سكنية فاخرة ضمن مشاريع تطويرية عالمية المستوى حائزة على جوائز مرموقة، تتنوع ما بين السكنية والتجارية والفندقية ومساحات التجزئة، على مساحة تفوق 20 مليون قدم مربعة. كما تعمل المجموعة حالياً على تطوير 6,000 وحدة جديدة، لتبلغ القيمة التطويرية الإجمالية لمشاريعها أكثر من 35.2 مليار درهم. وبالإضافة إلى التطوير العقاري، تدير سيليكت جروب استثمارات نشطة عبر فئات أصول متنوعة، وتركز على تعزيز القيمة طويلة الأمد لمحفظتها الاستثمارية.

حول شركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية

تُعد شركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية ذ.م.م شركة استثمارية خاصة مقرها في أبوظبي. تركز الشركة على قطاع العقارات، حيث تنشط في الاستثمار والتطوير والإدارة لمحفظة متنوعة من المشاريع السكنية والتجارية متعددة الاستخدامات داخل دولة الإمارات وعلى المستوى الدولي. وتؤدي الشركة دوراً محورياً في دعم مشاريع عقارية استراتيجية تسهم في دعم النمو الاقتصادي طويل الأمد لدولة الإمارات وتطوير المشهد الحضري فيها.

إلى جانب تركيزها الأساسي على العقارات، تحتفظ الشركة باستثمارات استراتيجية في مجالات الملكية الخاصة وفئات أصول متخصصة، مع التزام واضح بتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل.

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