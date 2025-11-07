حمد عبيد المنصوري:

تمكين الكوادر الحكومية بتقنيات الذكاء الاصطناعي يشكّل خطوة محورية تسهم في تمكين المجتمع، وتسريع وتيرة صناعة المستقبل، وتعزيز سعادة الإنسان

دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت دبي الرقمية بالشراكة مع مايكروسوفت عن إطلاق مبادرة رائدة تهدف إلى تمكين موظفي الجهات الحكومية من الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي. وتأتي هذه الخطوة عقب إعلان مايكروسوفت عن إتاحة معالجة بيانات Microsoft 365 Copilot محلياً داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

وانطلاقاً من دورها كجهة مسؤولة عن قيادة التحول الرقمي في إمارة دبي وانطلاقاً من ريادتها العالمية في هذا المجال، أعلنت دبي الرقمية عن المباشرة في تنفيذ الخطة المشتركة لتبنّي تطبيق Microsoft 365 Copilot على مستوى الجهات الحكومية في الإمارة. ومن شأن هذه المبادرة المشتركة أن تضع دبي الرقمية في موقع طليعي كواحدة من أوائل الجهات الحكومية التي تنتهج الشمولية في اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي على المستوى المحلي، بما يتيح للموظفين الاستفادة من أدوات ذكية تسهّل سير العمل، وترتقي بكفاءة اتخاذ القرار، وتعزز التعاون المؤسسي، مع ضمان الالتزام بأعلى معايير أمن البيانات والتشريعات التنظيمية.

وفي تعليقه على هذه المبادرة صرح سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية قائلاً: "تأتي شراكتنا مع مايكروسوفت في إطار التزام دبي الرقمية بنهج التعاون والشراكة مع كبريات الشركات العالمية لتحقيق رؤيتها في تسريع وتيرة التحول الرقمي وتسخير التقنيات المتقدمة وخاصة الذكاء الاصطناعي لخدمة الفرد والمجتمع. نحن في دبي الرقمية نؤمن بأن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة تقنية، بل محرّك أساسي للتغيير، إذ يعد عنصراً مهما في بناء المدينة الذكية التي تقدم تجارب رقمية شاملة واستباقية، تجسيداً لمفهوم "المدينة كخدمة" الذي تتبناه دبي الرقمية في مسيرتها نحو المستقبل."

وأضاف سعادته: "يمثل تمكين الكوادر الحكومية بقدرات الذكاء الاصطناعي خطوة محورية نحو تمكين المجتمع، وتسريع وتيرة صناعة المستقبل، وتعزيز سعادة الإنسان. ومن خلال هذه الشراكة، نحرص على تسخير إمكانات التقنيات الذكية التي توفرها مايكروسوفت لدعم منظومة العمل الحكومي في دبي، وتمكين الموظفين من استخدام أدوات ترفع كفاءتهم وتعزز إنتاجيتهم وتدعم ثقافة الابتكار في تقديم الخدمات الحكومية."

ويسهم تطبيق Microsoft 365 Copilot مع إمكانية معالجة البيانات داخل الدولة في تحقيق مزايا مهمة، من أبرزها تقليل زمن الاستجابة، ورفع كفاءة الأداء، وضمان الالتزام الكامل بسياسة الذكاء الاصطناعي الوطنية في دولة الإمارات. وتمثل هذه الخطوة محطة هامة في مسيرة تعزيز الابتكار والإنتاجية في القطاع الحكومي، وترسيخ مكانة دبي نموذجاً لحكومة مستقبلية ذكية يقودها ذكاء اصطناعي آمن ومسؤول.

وقال عمرو كامل، مدير عام مايكروسوفت الإمارات: "تمثل هذه المبادرة خطوة محورية في شراكتنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة. فتمكين معالجة البيانات محلياً لا يقتصر على تسريع وتيرة تبنّي الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، بل يضمن معالجة وحفظ بيانات Copilot داخل حدود الدولة، الأمر الذي ينسجم مع الأهداف الرقمية للإمارات. ونحن فخورون بالمساهمة في دعم رؤية القيادة الرشيدة نحو مستقبل آمن، ومسؤول، وشامل للذكاء الاصطناعي."

وتستند المبادرة إلى استثمارات مايكروسوفت الاستراتيجية في استضافة بيانات Copilot ضمن مراكزها السحابية المتطورة في دبي وأبوظبي، ما يعزز التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمبادئ سيادة الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والابتكار المسؤول. كما تنسجم المبادرة مع الأطر الوطنية مثل خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وسياسة دبي لتأمين الذكاء الاصطناعي، ويتم تنفيذها بالتعاون الوثيق مع مركز دبي للأمن الإلكتروني.

