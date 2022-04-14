· المشروع البالغة تكلفته 900 مليون درهم يقدم أسلوب حياة فريداً للمستثمرين والمقيمين

· بيع 788 وحدة تضم مزيجاً من الفلل ووحدات التاون هاوس المكونة من ثلاث وأربع وخمس غرف

[دبي - الإمارات العربية المتحدة] - أعلنت دبي الجنوب للعقارات، أحد كبار المطورين الرئيسيين في الإمارة، عن تعيين شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده، لتطوير مجمع فلل "النبض الشاطئ" في المنطقة السكنية بدبي الجنوب. وبعد أشهر قليلة من إطلاق المشروع ذاته في سوق التملك الحر، تمكنت دبي الجنوب للعقارات من بيع 788 فيلا سكنية وتاون هاوس بنجاح، بعد إطلاقها عبر ثلاث مراحل. ويمثل هذا الإنجاز استمرارًا للنتائج الرائعة المماثلة التي حققها المطور، ما يؤكد الطلب المتزايد على الوحدات داخل المنطقة السكنية في دبي الجنوب.

ويمتد مشروع "النبض الشاطئ" البالغة كلفته 900 مليون درهم على مساحة مبنية للوحدات تتراوح من 2,600 إلى 4,800 قدم مربع للمساحة المعيشية، وستكون معززة بالحدائق الخاصة التي تتراوح مساحتها من 1,700 إلى 5,000 قدم مربع. ويضم المشروع 788 وحدة سكنية في مزيج يجمع بين الفلل ووحدات التاون هاوس، تتكون من ثلاث وأربع وخمس غرف. وتضم كل واحدة من الفلل غرف نوم رئيسية وغرفة للخادمة ومطبخ مغلق مجهز بالكامل وحديقة خاصة و 3 مواقف مغطاة خاصة للسيارات، وغرف واسعة للمعيشة ومكتب إلى جانب المساحة الواسعة على السطح. ويتميز المشروع بوجود بحيرة شاطئية صناعية بعرض 200 متر تقريباً لتوفر واجهة بحرية، إضافة إلى حمام سباحة نصف أولمبي.

وتخطط دبي الجنوب للعقارات للبدء بتشييد المشروع في الربع الثاني من العام الجاري 2022، مع استكمال المراحل الأولية المقررة في الربع الثالث من العام 2024.

وسيضم مجمع "النبض الشاطئ" المحاط بأسوار العديد من المرافق المهمة أيضاً، ومن أبرزها نادي اللياقة البدنية المجهز وفق أحدث الطرز، إضافة إلى صالة رياضية، وملعب للإسكواش، وجدران التسلق، مع وجود

صالة خاصة أخرى، ومسبح بمقاسات نصف أولمبية، وحديقة لممارسة رياضة اليوغا، واستوديوهات للتمارين الرياضية، مع تخصيص نادي للأطفال وحديقة مائية. وتشمل المرافق الإضافية مسبحاً للأطفال وحدائق للتزلج ومسارات للجري وعدداً من المطاعم والمقاهي وسوبرماركت، وتنتشر في أرجائه المساحات الخضراء والمناطق المفتوحة المخصصة لملعب للتنس وتنس الشاطئ وتنس البادل، بالتوافق مع مهمة دبي الجنوب الهادفة إلى تعزيز نمط حياة سكانها عبر مشاريعها الناجحة.

وقال متحدث رسمي من دبي الجنوب للعقارات: "إن بيع المشروع بالكامل يؤكد ثقة المستثمرين والعملاء في مشاريعنا وقدرتنا على الوفاء بوعودنا. لقد اكتسبت المنطقة الكثير من الزخم، ويتضح ذلك من خلال العدد المذهل لزوار إكسبو 2020 دبي، خاصة في ظل الإعلان عن إعادة توجيه أجزاء كثيرة من موقع المعرض، يضاف إلى ذلك البنية التحتية المتطورة حول الموقع ذاته المرتبط مباشرة بـدبي الجنوب. ويعتبر "النبض الشاطئ" مشروعاً فريداً قائماً بذاته، لاسيما الجوانب المتعلقة بالمرافق والخدمات المتنوعة التي يتميز بها، لتسهم جميعها في إثراء أنماط حياة السكان، حيث يمكن للناس العيش واللعب".

وتستضيف المنطقة السكنية في دبي الجنوب أكثر من 25,000 نسمة، يتمتعون بأسلوب حياة فريد بفضل المرافق التي يوفرها المشروع. وتم حتى الآن تسليم أكثر من 1,400 شقة ووحدة تاون هاوس في "النبض" الذي يتميز بوجود المساحات الخضراء ومسارات الجري وركوب الدراجات وثماني صالات رياضية وحمامات السباحة والحدائق، ما يجعله مكاناً مثالياً للموظفين والعائلات للعيش والمرح.

وتعتبر دبي الجنوب موطنًا لمجمع متكامل من العقارات السكنية والتجارية ومحلات التجزئة المتاحة بنظامي التملك الحر والاستئجار. ويلبي المشروع طيفًا متنوعًا من أنماط الحياة، كما صمم لتوفير بيئة معيشية حيوية، بما يتماشى مع استراتيجية دبي الجنوب لدعم ازدهار المشاريع للحياة الحضرية في دبي، والإسهام في نموها الاقتصادي.

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