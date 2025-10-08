دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب عن توسيع مرافق "وحدات صيانة الخطوط الجويّة" بهدف دعم مشغّلي المطار، بما في ذلك المشغلين الأرضيين للطيران الخاص، من خلال إتاحة الوصول المباشر إلى عملائهم.

وبموجب هذا التوسّع، ارتفع عدد وحدات الصيانة إلى 11 وحدة تغطي مساحة إجمالية تصل إلى 76 ألف قدم مربعة. وقد جرى تصميم هذه الوحدات لتكون مركزاً متكاملاً للحلول في قطاع الطيران، حيث ستوفّر مجموعة واسعة من الخدمات تشمل مستودعات للتخزين والصيانة، ومعدات فنية متخصصة، ودعم هندسي، إلى جانب منطقة راحة عالمية المستوى للطيّارين. كما ستضم المرافق مواقف مظللة مخصّصة، ومكاتب، وعدداً من المزايا الإضافية المصممة خصيصاً لتلبية متطلبات القطاع. ومن المقرر الانتهاء من أعمال الإنشاءات خلال الربع الثالث من عام 2026.

وقال محمد الفلاسي، نائب المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران: "قمنا بتوسيع خدماتنا لتلبية الطلب المتزايد من الشركات على خدمات صيانة الخطوط الجويّة. ويجسّد هذا الإنجاز التزامنا بتطوير مرافق رائدة، وبناء منظومة متكاملة تلبي تطلعات عملائنا. وسنواصل بذل كل الجهود لترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في قطاع الطيران."

ويشار إلى أن مشروع محمد بن راشد للطيران يوفر للشركات العالمية في مجال الطيران فرصاً استثمارية حيث يعدّ منطقة حرة لشركات الطيران الرائدة في العالم وشركات الطيران الخاص وشركات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات والأنشطة المرتبطة بها. ويقع المشروع ضمن دبي الجنوب والتي قامت بتطويره ليكون مركزًا لمختلف أنواع الصيانة ووجهة للتدريب والتعليم، كما يسعى إلى تعزيز الصناعات الهندسيّة بما يدعم رؤية الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للطيران.

