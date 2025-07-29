دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن دبي الإسلامي، البنك الإسلامي الأول في العالم والأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إتمام صفقة تاريخية بنجاح لتمويل شراء طائرة جديدة لصالح الخطوط الجوية التركية، الناقل الوطني لتركيا، ضمن خططها الاستراتيجية لتوسيع أسطولها الجوي. وتُعد هذه صفقة التمويل الإسلامي الأولى من نوعها في تاريخ الطيران التركي، ما يُشكّل تحوّلاً نوعيًا يُمهّد الطريق أمام تبني هياكل تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويُسهم في دعم وتعزيز نمو أحد الأساطيل الجوية العريقة والرائدة على مستوى العالم.

وتُمثل هذه الصفقة إنجازًا هامًا في مسيرة دبي الإسلامي المتواصلة لتعزيز آفاق التمويل الإسلامي ودعم حضوره على الصعيد العالمي، وذلك بالمساهمة في تمكين إحدى أبرز شركات الطيران العالمية لاعتماد هيكل تمويلي متوافق تمامًا مع أحكام الشريعة الإسلامية، في خطوة تعكس قوة ومصداقية ومرونة منظومة التمويل الإسلامي في تلبية متطلبات الصفقات المركبة والعابرة للحدود.

وفضلًا عن ذلك، تُعد هذه الصفقة المدعومة بتمويل إسلامي الأولى من نوعها للخطوط الجوية التركية، حيث نجحت من خلالها بإدخال هياكل تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى محفظتها التمويلية، وذلك في إطار استراتيجيتها الشاملة لتنويع خياراتها في هذا المجال. وبالاستفادة من خبرته وريادته في قطاع التمويل الإسلامي، تولى دبي الإسلامي دور الممول لدعم شراء وتشغيل طائرة جديدة من طراز إيرباص A350-941 ضمن أسطول الخطوط الجوية التركية، عبر اتفاقية إجارة تمويل إسلامي تبلغ مدتها 12 عام.

وجرت مراسم توقيع اتفاقية التمويل هذه مؤخراً بين الطرفين في مدينة إسطنبول، بحضور كل من الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي، والبروفيسور أحمد بولات، رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية في الخطوط الجوية التركية، والبروفيسور المشارك مراد شيكر، المدير المالي وعضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية في الخطوط الجوية التركية، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا المؤسستين. وشكّل هذا الحدث محطةً بارزةً في مسار الشراكة بين دبي الإسلامي والخطوط الجوية التركية، مُجسدًا رؤيتهما المشتركة نحو الابتكار في مجال التمويل الأخلاقي، ما يمهد الطريق أمام سبل تعاون مستقبلية على امتداد الأسواق العالمية.

وفي تعليقه على الصفقة، قال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي: "في الوقت الذي تُعيد فيه الأسواق العالمية النظر في أسس التمويل المستدام، تأتي هذه الصفقة لتؤكد بشكل قاطع بأن التمويل الإسلامي لم يعد مجرد نموذج اقتصادي مطروح، بل أصبح منظومة مالية عالمية تتماشى مع تطلعات المستقبل. ويعكس تبني الخطوط الجوية التركية للتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية لأول مرة في تاريخها، واختيارها دبي الإسلامي كمزودٍ لهذا التمويل، قوة مبادئنا وكفاءتنا المؤسسية، وهو دليل واضح على الثقة التي وضعها الناقل الجوي الرائد في قدراتنا. ونحن نثمّن هذه الشراكة الاستراتيجية، ليس فقط لما تمثّله من دعم لمسيرة نمو الناقل الوطني التركي، بل لما تسهم به أيضًا في تعزيز الروابط الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تركيا، لتواصل العلاقة بين البلدين الازدهار والنمو، بفضل رؤيةٍ ثاقبة تقوم على الاحترام المتبادل والطموح المشترك والتعاون الدائم".

من جانبه، قال البروفيسور أحمد بولات، رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية في الخطوط الجوية التركية: "تؤكد هذه الصفقة التزامنا الراسخ بالابتكار المالي وتعزيز قدرات أسطولنا، كما تمثل محطة جديدة في مسار تعاوننا مع أبرز المؤسسات في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي. ونحن فخورون بإتمام هذه الصفقة البارزة بالشراكة مع دبي الإسلامي، ونتطلع إلى توسيع آفاق هذا التعاون في المستقبل".

إلى ذلك، تُعزّز هذه الصفقة مكانة دبي الإسلامي كمؤسسة رائدة عالميًا في مجال التمويل الإسلامي العابر للحدود، وتُبرز في الوقت ذاته الطلب المتزايد على هياكل التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في القطاعات كثيفة رأس المال، مثل قطاع الطيران. كما تعكس الصفقة تركيز دبي الإسلامي المستمر على تقديم هياكل تمويلية مبتكرة، لا تقتصر على تحقيق الأهداف المالية فحسب، بل تُحافظ أيضًا على المبادئ الأخلاقية والأسس الدينية.

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