دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت دايكن، الشركة الرائدة في تطوير وتصنيع منتجات التدفئة والتهوية وتكييف وتنقية الهواء والتي تمتلك خبرة عريقة تتجاوز القرن، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة الشعلة الرائدة في مجال توفير خدمات التبريد المؤقت وتأجير المعدات في الإمارات. وتأتي هذه الشراكة بهدف تقديم حلول تبريد شاملة وعالية الأداء، مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لمنطقة الخليج.

ستوفر هذه الشراكة التي تجمع بين القدرات التصنيعية العالمية لشركة دايكن وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد الموفرة للطاقة، والتميز التشغيلي لشركة الشعلة وشبكة التأجير الواسعة التي تمتلكها، حلولاً متكاملة تشمل تزويد الأنظمة وتركيبها وخدمات الصيانة. ويأتي هذا التعاون استجابة للطلب المتزايد على حلول التبريد المؤقت في منطقة الخليج والذي يعزى إلى الزيادة الكبيرة في الفعاليات الضخمة، وتطور البنية التحتية، ونمو القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الإنشاءات والطاقة والرعاية الصحية والفعاليات الثقافية. وعلى ضوء هذا النمو السريع، أصبحت القدرة على توفير أنظمة تبريد سريعة وموثوقة ومنخفضة التكلفة أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وفي تعليقه على الشراكة، أكد مهند المشايخ، رئيس قسم الحلول في دايكن الإمارات أن هذه الشراكة تجمع بين شركتين رائدتين في هذا المجال تتمتعان بالكثير من نقاط القوة والمزايا التنافسية. وأضاف: "إن التزام دايكن بالابتكار المستدام، إلى جانب الخبرة المحلية لشركة الشعلة وتوسع نطاق خدماتها، سيمكننا من تقديم قيمة مضافة واستثنائية للعملاء".

من جانبه، أشار فينايا كومار ناير، المدير العام لشركة الشعلة في الإمارات، إلى أن دايكن والشعلة سيقدمان حلول تبريد قابلة للتطوير وموثوقة وصديقة للبيئة لتلبية احتياجات التأجير القصيرة والطويلة الأجل، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تدعم الهدف الاستراتيجي لشركة دايكن المتمثل بتوسيع حضورها في قطاع حلول التأجير، والمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية في دولة الإمارات.

لمحة عن دايكن للصناعات المحدودة

دايكن هي شركة رائدة عالميًا في مجال HVAC-R ومقرها اليابان. بخبرة عالمية تزيد عن 100 عام ووجود في 170 دولة، تعتبر دايكن من الشركات الرائدة في تصنيع حلول HVAC-R المتقدمة المعروفة بكفاءتها العالية وموثوقيتها وأدائها في شتى ظروف المناخ.

وتعنى شركة دايكن الامارات بالتخطيط والترويج والمبيعات وخدمة ما بعد البيع ودعم مختلف منتجات تكييف الهواء والمضخات الحرارية ومعدات التبريد في جميع أنحاء دولة الامارات.

لمحة عن شركة الشعلة

الشعلة شركة رائدة في دولة الإمارات متخصصة في تأجير معدات الطاقة، والمعدات الثقيلة، والمركبات، والآلات، وخدمات التبريد المؤقت في منطقة الخليج، منذ أكثر من 49 عامًا. تقدم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات المميزة والحلول المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء في جميع أنحاء الإمارات، وسلطنة عمان، والسعودية.

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