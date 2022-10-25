تبلغ مدة الاستثمار أربع سنوات وسيتم تخصيصه لافتتاح مختبرات لأبحاث العناية بالجمال وتطوير 20 منتج جديد للعناية بالجمال على مدار السنوات الأربع المقبلة

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت شركة دايسون اليوم عن التزامها بتخصيص نصف مليار جنيه إسترليني لتوسيع وتسريع نطاق أبحاثها وتطوير تقنياتها عبر محفظة العناية بالجمال، مع خطط لإطلاق 20 منتج جديد للعناية بالجمال خلال السنوات الأربع المقبلة. وبالتوازي مع هذا الإعلان، كشفت الشركة عن نتائج دراستها الخاصة حول أبحاث العناية بالشعر، التي تعتبر الأكثر شمولًا على الإطلاق، وتهدف لتحسين مستويات فهم أنواع الشعر وسلوكيات تصفيفه والتصورات السائدة حول أنواع الشعر وصحة الشعر حول العالم.

ولطالما كانت شركة دايسون حريصة على الاستثمار في التقنيات الرائدة، فقبل ست سنوات، أحدثت الشركة ثورة في عالم العناية بالشعر مع إطلاق مجفف الشعر Dyson Supersonic™، الذي يستخدم تدفق الهواء السريع والمنظم والتحكم الذكي بدرجة الحرارة لتجفيف الشعر بسرعة والحفاظ على صحته وقوته في نفس الوقت. ومنذ ذلك الحين، طوّرت دايسون مجموعة واسعة من أدوات تصفيف الشعر المصممة لتبسيط عمل تصفيفات رائعة لجميع أنواع الشعر، مع تقليل تعريضه للتلف الناتج عن الحرارة المفرطة. ويمكن أن يعزى أداء أدوات تصفيف الشعر من دايسون إلى سنوات طويلة من الأبحاث والدراسات، التي شملت بنية الشعر وصولًا إلى آليات تدفق الهواء، مع التركيز على فهم تأثير الضرر الحراري والميكانيكي والكيماوي.

الأبحاث هي جوهر أعمال شركة دايسون

تمتلك شركة دايسون أربع مجمعات للتكنولوجيا، تضم مئات المختبرات التي يستفيد منها 6000 مهندس وعالم يعملون لدى الشركة، وضمن هذه المجمعات تجري عمليات اختبار دقيقة على مدار الساعة للأفكار والتقنيات الجديدة. وبهدف تمكين الشركة من فهم طبيعة مختلف أنواع الشعر، ومواصلة تحديد أفضل الأساليب وأكثرها صحة لتصفيف الشعر، يقوم الفريق بتطوير منصات الاختبار واستخدام أحدث المعدات، إذ أن آلات مثل المجهر الإلكتروني والكاميرات الحرارية وآلات دخان الليزر لدراسة تدفق الهواء، تساعد المهندسين في فهم تأثير تضرر الشعر، وأنواع الشعر العالمية وتأثير تدفق الهواء عالي السرعة عليها.

وتركز فرق الأبحاث والتطوير بشكل أساسي على تطوير تقنيات تناسب مختلف أنواع الشعر، فلطالما كان هناك سوء فهم ومغالطة فيما يتعلق بأدوات تصفيف الشعر، لتتمكن من تلبية احتياجات مختلف أنواع الشعر ومنع تلفه نتيجة الحرارة المفرطة. وسيساهم هذا الاستثمار في توفير مختبرات جديدة لزيادة قدرة شركة دايسون على فهم أنواع الشعر العالمية ومسببات التلف، ودعم جهودها المستمرة لتنويع تقنيات العناية بالجمال ضمن محفظتها.

دراسة دايسون العالمية حول الشعر لعام 2022 – دراسة معمقة حول الشعر من جذوره إلى أطرافه

إن عملية التصميم في شركة دايسون تركز بشكل أساسي على فهم المستهلكين، وهي مدعومة بأبحاث وعلوم الشعر، فهذه الدراسة تساعد مهندسي الشركة في اتخاذ قرارات مدروسة وفي تصميم أجهزة تساعد في عمل تصفيفات أفضل، بالاستناد إلى الأدلة العلمية، للحصول على شعر أكثر صحة وتألقًا كل يوم، بغض النظر عن طبيعة الشعر. وقد أفضى شغف الشركة بالعناية بالشعر إلى إطلاق واحدة من أكبر الدراسات العالمية حول الشعر، والتي تتطرق إلى صحة الشعر والتصورات والعادات السائدة، وسلوكيات تصفيف الشعر عبر 23 سوقًا، وتشمل 23,000 ألف شخص، ليتمكن مهندسو دايسون من فهم مشكلات تصفيف الشعر في العالم الحقيقي بشكل أفضل.

أبرز نتائج الدراسة:

المفاهيم الخاطئة والتصورات السائدة حول صحة الشعر:

- 7 من كل 10 من المشاركين في الدراسة يعتقدون بأن شعرهم تالف، وكانت القشرة وتساقط الشعر والشيب من أبرز النقاط التي تثير قلق المستهلكين. ولكنّ هذه الأشياء لا علاقة لها بالتلف، 67% من المشاركين في الدراسة يعتقدون بأن شعرهم صحي، على الرغم من التلف.

- يفهم المشاركون تمامًا كيف يكون شكل وملمس الشعر "الصحي"، حيث وصفوه بأنه لامع (36%) وناعم (29%) بينما ربطه 26% بوجود فروة رأس سليمة.

في هذا السياق، قال روبن سميث، كبير الباحثين في مجال الشعر لدى دايسون: "إن القشرة وتساقط الشعر والشيب لا تعتبر تلفًا، ولكنها متعلقة بفروة الرأس ونمو الشعر. إن مصطلح تلف الشعر يشير إلى وجود تكسّر في بنية الشعرة، مما يجعل الشعر يبدو مجعدًا أو باهت اللون ويؤدي لتقطعه، وأفضل طريقة للحصول على شعر صحي هي في الوقاية وتقليل التعرض لمسببات التلف، بما يشمل الحرارة المفرطة التي تضعف بنية الشعر وتجعله أكثر عرضة للتكسر ولتقصف أطرافه".

عادات وسلوكيات تصفيف الشعر:

- الحذر من الغسيل الزائد: كشفت دراسة دايسون العالمية حول الشعر بأن 8 من كل 10 أشخاص يغسلون شعرهم يوميًا أو مرة كل يومين.

- المستهلكون يعودون لعادات التصفيف قبل الجائحة: كشفت دايسون بأن 6 من كل 10 مستهلكين غيّروا عادات تصفيف الشعر في المنزل، و20% منهم على الأقل عاودوا روتين التصفيف ما قبل الجائحة، ويبدو بأن هذا التوجه مستمر.

- 6 من كل 10 أشخاص حول العالم غيّروا عادات العناية بالشعر نتيجة الجائحة، حيث اتجه 17% لتصفيف الشعر أقل من المعتاد، و9% لاستخدام مستحضرات أقل للعناية بالشعر.

- ولكن هناك اهتمام مستمر بتقديم العناية الأساسية اللازمة لتصفيف ورعاية الشعر، حيث تستخدم بخاخات تثبيت الشعر ومستحضرات الترطيب ومحسنات اللمعان وبلسم الشعر العادي بين 3 إلى 4 مرات في الأسبوع.

تابع روب سميث: "إن مرات غسيل الشعر يجب أن تكون بحسب طبيعة شعرك ومستويات نشاطك والبيئة التي تعيش فيها. إن الإفراط في غسيل الشعر قد يسبب ضررًا كبيرًا فهو يزيل الزيوت الطبيعة من فروة الرأس ويعرض الشعر للجفاف. وكقاعدة عامة، يجب غسل الشعر حين تصبح فروة الرأس والشعر دهني الملمس، والشعر الأملس تظهر عليه هذه العلامات بسرعة أكبر نتيجة تجمع الزيوت عليه، بينما الشعر المتجعد أو المموج

والملتف يمتص الزيوت ويحتاج لغسيل أقل. وأنصح بالتعامل مع فروة الرأس برفق واستعمال شامبو مناسب لنوع شعرك. كذلك، من الضروري أخذ مستويات التلوث في بيئتك بعين الاعتبار، وتنظيف الشعر من الملوثات أيضًا، حيث يمكن أن تتسبب بعض العناصر الملوثة والأشعة فوق البنفسجية بزيادة معدلات تلف الشعر.

أحدث تقنيات دايسون للعناية بالشعر

جهاز تمليس الشعر TMDyson Corrale

يعتبر هذا الجهاز الفريد مناسبًا لجميع أنواع الشعر، ويمتاز بتقنية لوحة الثني التي تعمل على توزيع الحرارة والضغط بنفس الدرجة على جميع خصلات الشعر كل مرة مما يقلل الاعتماد على الحرارة.

وهو مجهز بتقنية بطارية ليثيوم أيون رباعية الخلايا التي توفر تجربة أداء لاسلكي سلس، مما يجعله الأداة الأنسب للمستهلكين الراغبين بالعناية بشعرهم من خلال تقليل التلف الناتج عن الحرارة دون المساومة على النتائج. وهو الرفيق المثالي للراغبين بتصفيف شعرهم في أي مكان وزمان.

يوفر جهاز تمليس الشعرDyson Corrale™ ثلاثة إعدادات دقيقة للحرارة، ويستخدم مستشعرات من البلاتينيوم لقياس درجة الحرارة 100 مرة في الثانية. وتقترن هذه التقنية بمعالج دقيق يتحكم بنظام الحرارة ليوفر درجات حرارة دقيقة.

يتوفر جهاز تمليس الشعرDyson Corrale™ ضمن باقة هدية بلون أزرق فيكنا/ وردي بسعر 329.99 جنيه إسترليني، ضمن متاجر دايسون ديمو وعبر Dyson.co.uk.

مجفف الشعر TMDyson Supersonic

صمم هذا المجفف ليناسب مختلف أنواع الشعر، ويتميز بالسرعة والقوة، إذ يستخدم تدفق الهواء السريع والمركز، ويتميز بثباته في اليد وبنسبة ضجيج أقل من غيره من الأجهزة المماثلة، وبميزة التحكم الذكي بدرجة الحرارة لحماية الشعر من التلف الناتج عن الحرارة المفرطة.

وعلى عكس مجففات الشعر التقليدية، فإن مجفف الشعر TMDyson Supersonic يقيس درجة حرارة الهواء أكثر من 40 مرة في الثانية، لتنظيمها. ويتضمن تقنية دايسون الذكية للتحكم بالحرارة، لمنع التلف الناتج عن الحرارة المفرطة والحفاظ على لمعان الشعر الطبيعي.

يتوفر مجفف الشعر TMDyson Supersonic ضمن باقة هدية بلون أزرق فيكنا/ وردي بسعر 329.99 جنيه إسترليني، ضمن متاجر دايسون ديمو وعبر Dyson.co.uk.

مصفف الشعر TMDyson Airwrap متعدد الوظائف

كشفت دايسون مؤخرًا عن أفضل مصففات الشعر Airwrap أداءً وأكثرها فعالية على الإطلاق، وهوTMDyson Airwrap متعدد الوظائف، حيث تحدى مهندسو دايسون تصميمهم الخاص لتصغير ومضاعفة تأثير كواندا، وتقديم أداة تصفيف قابلة للتعديل بالكامل توفر مجموعة واسعة من تصفيفات الشعر لمختلف أنواع الشعر، من دون تعريضه لحرارة مفرطة.

يتضمن الجيل المقبل من وحدات التصفيف الأسطوانية رأس تبريد دوّار، لتسهيل وتسريع عمل التموجات والتجعيدات، من دون تضرر الشعر بالحرارة المفرطة، والحفاظ على قوته. وفي هذا التصميم، جرى دمج النتائج التي تم تحقيقها باستعمال وحدتين أسطوانيتين في ملحق واحد، بحيث أصبح بإمكان المستخدمين تصفيف الشعر كاملًا، وعمل تموجات وتجاعيد باتجاه عقارب الساعة أو عكسها، من دون الحاجة لتغيير الملحق. وأما ملحقات الفرش المعاد تصميمها، فتوفر دقة عالية في تشكيل الشعر بفضل أداء تقنية كواندا المحسن، بالإضافة إلى مجفف تنعيم الشعر بتأثير كواندا متعدد الوظائف الجديد كليًا. ويجمع الجهاز ملحقين في واحد، حيث يعمل مجفف تنعيم الشعر بتأثير كواندا على إخفاء الشعيرات المتطايرة من أول مرة، من دون تعريض الشعر لحرارة مفرطة، ويتحول إلى مجفف قوي بكبسة زر. أما مشط فك التشابك للشعر المجعد فيساعد في منح الشعر الشكل والحجم والطول أثناء تجفيفه. وقد صمم مشط التشابك بأسنان عريضة ومصقولة حتى ينزلق على الشعر الجاف والمُبلل، بأقل قدرٍ من الاحتكاك أو الضرر.

يتوفر مصفف الشعر TMDyson Airwrap متعدد الوظائف ضمن باقة هدية بلون أزرق فيكنا/ وردي بسعر 479.99 جنيه إسترليني، ضمن متاجر دايسون ديمو وعبر Dyson.co.uk.

إحصائيات علم الشعر:

- لكل شعرة أعصابها وإمدادات الدم والعضلات الخاصة بها.

- يمكن لكل شعرة حمل وزن يصل إلى 2 كيلوغرام.

- تموت الشعرة حين تخرج من فروة الرأس، ولا يمكن علاجها بعد التلف.

- التغييرات الحادة في درجات الحرارة تغيّر شكل الكيراتين في الشعر، وعند حرارة 150 سيليسيوس، يتحول الكيراتين من النوع a إلى كيراتين من النوع B بمرور الوقت، مما يضعف الشعرة ويفقدها اللمعان والحيوية.

- ينمو على فروة الرأس شعر بطول 11 كيلومتر سنويًا. ويصل عدد شعرات الإنسان بين 80,000 و150,000 وسطيًا. ويعتبر الشعر ثاني أسرع أنسجة الجسم نموًا، بعد نقي العظام.

- الشعر اللامع هو شعر صحي. فالشعرة التي تتمتع بصحة جيدة تعكس المزيد من الضوء، بينما تبدد المسام الموجودة في الشعر التالف الضوء، لتقلل من لمعانه.

- الشعر الآسيوي أكثر خشونة من الشعر الأوروبي، والشعر الخشن يحافظ على التصفيفة أكثر لأن الشعرة تكون أسمك. ومع ذلك فهو أكثر عرضة للتجعد، وبالتالي يكون تصفيفه أصعب.

#بياناتشركات

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للاستفسارات الإعلامية:

لمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع وكالة ويبر شاندويك - Dyson@webershandwick.com

نبذة عن شركة دايسون:

دايسون هي شركة تقنية عالمية تعمل في مجالات الهندسة والبحث والتطوير والتصنيع والاختبار في المملكة المتحدة وماليزيا وسنغافورة والفلبين. وبدأت الشركة في منزل صغير في "كوتش هاوس" بالقرب من مدينة "باث" في المملكة المتحدة، ونمت "دايسون" باستمرار منذ إنشائها في عام 1993. وتمتلك الشركة اليوم حرمين للتكنولوجيا في المملكة المتحدة يمتدان على مساحة 800 فدّان في ملمسبري وهولافنغتون ويقع مقرها الرئيسي في سنغافورة. ومنذ تأسيسها، استثمرت دايسون أكثر من مليار جنيه إسترليني في مكاتبها ومختبراتها في ويلتشاير، التي كانت الموطن الأول لعمليات البحث والتصميم والتطوير المتعلقة بتقنيات دايسون المستقبلة. ولاتزال دايسون شركة عائلية يعمل لديها أكثر من 14 ألف موظف حول العالم بينهم فريق قوي مكّون من 6000 مهندس وعالم. وتبيع الشركة منتجاتها في 84 سوقًا في أكثر من 350 متجر دايسون ديمو حول العالم، 50 منها جرى افتتاحها في العام 2021، بما في ذلك متجر دايسون ديمو بتقنية الواقع الافتراضي الجديد.

وفي العام 2020، استثمرت دايسون 2.75 مليار جنيه إسترليني في أعمال تطوير منتجات وتقنيات ثورية. وتضم الشركة فريقًا عالميًا من المهندسين والعلماء ومطوري البرامج الذين يركزون على تطوير خلايا بطاريات الحالة الصلبة والمحركات الرقمية الكهربائية عالية السرعة وأنظمة الاستشعار والرؤية والروبوتات وتقنيات تعلّم الآلة واستثمارات الذكاء الاصطناعي. ومنذ اختراع أول مكنسة كهربائية بدون كيس - DC01- في عام 1993، ابتكرت دايسون تقنيات لحل المشكلات للعناية بالشعر وتنقية الهواء والروبوتات والإضاءة وتجفيف الأيدي.