حصل معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات" على شهادة المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة (ISO/IEC 17025:2017) في مجال تحديد هوية اللؤلؤ والأحجار الكريمة وتصنيف الألماس وكفاءة القياس والمعايرة، وذلك بعد تصديقها وتوثيقها من مجلس الاعتماد الوطني (ANAB)، ليكون بذلك أول مختبر في مجال فحص اللؤلؤ في العالم يحصل على هذا الاعتماد الدولي في هذا المجال.

ويعتبر هذا الإنجاز إحدى ثمار الدعم المستمر الذي يحظى به معهد "دانات" من شركة "ممتلكات" القابضة كونه إحدى الشركات التابعة لها، كما يعكس الإنجاز التقدم الذي وصل إليه مختبر دانات على صعيد تقديم نتائج قياس ومعايرة موثوقة ودقيقة ومعترف بها دولياً، بما يعزز الاعتراف بعملياته على المستوى العالمي، ويؤكد التزامه بأعلى معايير الجودة والممارسات في كفاءة نظام الإدارة وطاقم العاملين وتجهيزات المختبر والظروف البيئية وطرق الفحص والمعايرة وطرق أخذ العينات وتداولها والتعامل مع المواد وتوثيق جودة النتائج وإصدار التقارير والشهادات.

ونال مختبر "دانات" هذه الشهادة الاعتمادية الدولية بعد سلسلة من الإجراءات التي اشتملت على مراجعة فنية دقيقة لأعمال المختبر، والتدقيق على جميع العمليات الخاصة بإجراء الفحوصات المخبرية للتأكد من كفاءتها ومطابقتها لكافة متطلبات الاعتمادية الدولية، بالإضافة إلى التأكد من استيفاء الأجهزة المختبرية لكافة المعايير الدولية في صناعة اللؤلؤ والأحجار الكريمة.

وبهذه المناسبة، قال السيد ياسر الشريفي رئيس مجلس إدارة معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات": "نفتخر بتحقيقنا لهذا الإنجاز والذي يعد تتويجاً لجهودنا في مختبر "دانات"، ونجاحنا في الامتثال لأفضل المعايير والممارسات الدولية في مجال القياس والمعايرة، كما ويشهد هذا الإنجاز على تفاني فريق عملنا وعملهم الجاد والدؤوب في تحقيق أعلى مستويات الجودة والموثوقية في خدمات الفحص والتصنيف المقدمة، ونحن نتطلع باستمرار لمواصلة سعينا لكسب ثقة عملائنا المحليين والدوليين بصفتنا أفضل مختبر لفحص اللؤلؤ في العالم".

وأضاف: "إن حصولنا على شهادة الآيزو في كفاءة مختبرات الفحص والمعايرة يضمن للجهات الطالبة للاختبار وخدمات الفحص والقياس بأن جميع الاختبارات لدينا تمت في ظروف قياسية وباستخدام طرق تقنية معتمدة وتم التحقق منها بالموارد البشرية المؤهلة، وهو ما يمنحنا فرصةً مثالية لزيادة التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية وتعزيز الميزة التنافسية للمعهد على مستوى العالم، بما يؤكد مكانة مملكة البحرين كمركز عالمي بارز وموثوق في خدمات فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة".

من جانبها قالت السيدة نورة جمشير الرئيس التنفيذي لمعهد اللؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات": "أتقدم بخالص الشكر والامتنان لفريق عمل "دانات" حيث ما كنا لنصل إلى هذا الإنجاز المميز بدون الجهود والتعاون والتفاني الذي يبذله طيلة هذه السنوات. إن نجاحنا في الوصول إلى هذا المستوى العالمي من الاعتمادية والكفاءة في ست سنوات فقط منذ تأسيس المعهد يعكس التزام إدارة وفريق "دانات" بتقديم أفضل الخدمات وترسيخ ريادة المعهد في قطاع اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمجوهرات".

وأضافت: "في حين تستغرق المختبرات الأخرى سنوات طويلة لتحقيق هذا الإنجاز، نفخر أننا في "دانات" وصلنا إليه في وقت قياسي، وذلك في إطار السعي الدؤوب الذي ننتهجه للارتقاء بمستوى جميع خدماتنا للوصول إلى الجودة المرجوة، ولضمان أعلى مستويات الأداء في العمل والتحقق من مطابقة خدماتنا للمواصفات والمعايير الدولية، بما يؤكد مكانتنا وتنافسيتنا في قطاع الأحجار الكريمة العالمي".

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-انتهى-

نبذة عن دانات:

تأسس معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة (دانات) في عام 2017، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث تم تأسيسه كشركة بحرينية مملوكة بالكامل لشركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، وصندوق الثروة السيادية للمملكة.

تتمثل رؤية (دانات) في تعزيز مكانته كأفضل المعاهد والمختبرات في العالم لخدمات فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة والتأكد من طبيعة تكوينهم، بالإضافة للبحث العلمي، ويعمل المختبر وفقاً لأفضل المعايير العالمية في المجال، حتى أنه أصبح نموذجاً ومرجعاً للمعنيين بهذه الصناعة حول العالم.

ويعمل المختبر على ضمان وحماية وتعزيز ثقة التاجر والمستهلك باللؤلؤ والأحجار الكريمة والمجوهرات، ويقدم خدمات عدة منها فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة وإصدار الشهادات ذات المعايير العالمية ومن بينها شهادة فحص الأحجار الكريمة، وشهادة فحص الألماس، وشهادة البطاقة، وتقارير مرموقة ومعتمدة، فضلاً عن تقديمه دورات تدريبية وتوعوية.

وقد عزّز المعهد من سمعة المملكة ومكانتها كإحدى أهم دول العالم في مجال استخراج وتجارة اللؤلؤ الممتد على مدى أكثر من أربعة آلاف عام وحتى الآن، كما يلعب دورا حيويا في ضمان وحماية وتعزيز الثقة العامة في اللآلئ والأحجار الكريمة والمجوهرات من خلال الحفاظ على أعلى معايير الصناعة والمعرفة العلمية والأخلاقيات المهنية.