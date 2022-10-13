موقع استراتيجي في قلب منطقة الخليج التجاري مع سهولة الوصول المباشر إلى قناة دبي المائية وعلى مسافة قريبة من مركز دبي المالي العالمي وبرج خليفة ووسط المدينة

يوفر البرج المكون من 41 طابقاً مختلف وسائل الراحة والمرافق الترفيهية بما في ذلك: جدران مكسوّة بالحدائق الرأسية وصالة ألعاب رياضية حديثة ومجرى مائي يتدفق ببطء ونافورة مياه وصالون تجميل مع سبا في الهواء الطلق وغيرها

تصاميم عصرية مستوحاة من حجر الفيروز الشهير الباعث على الهدوء مع ديكورات داخلية تحمل توقيع دار المجوهرات السويسرية العالمية دي جريسوغونو

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت داماك العقارية، الشركة الرائدة في قطاع التطوير العقاري الفاخر في الشرق الأوسط، النقاب عن مشروعها الجديد برج "داماك شِيك"، المكون من 41 طابقاً والمصمم لتلبية رغبات الباحثين عن مفاهيم حياة الرخاء والرفاهية والمعيشة الصحية في أجواء فاخرة فريدة من نوعها، والتي تكتمل بوسائل ومرافق الراحة الوفيرة، المستوحاة من الخصائص العلاجية لحجر الفيروز، إلى جانب تصاميمه الداخلية التي تحمل توقيع دار المجوهرات السويسرية العالمية دي جريسوغونو.

يتمتع برج داماك شِيك، الواقع في قلب منطقة الخليج التجاري بدبي، بسهولة الوصول المباشر إلى قناة دبي المائية، كما يوفر إطلالات رائعة على أفق المدينة، إلى جانب قربه من أبرز المناطق الحيوية بما في ذلك مركز دبي المالي العالمي، والأحياء الراقية في وسط المدينة. يضم شِيك تاور شقق سكنية متنوعة المساحات، تتراوح من شقق الاستوديو إلى شقق مؤلفة من غرفة وغرفتي نوم، بالإضافة إلى دور عُلوي يضم شقق بغرفة نوم واحدة مع شرفات فسيحة، في حين تخطط داماك لإطلاق شقق مؤلفة من ثلاث وأربع غرف نوم مع جدران مكسوّة بالحدائق الرأسية الخضراء وأحواض سباحة، وذلك في مرحلةٍ لاحقة.

وبهذه المناسبة، قال نايل ماكلوغلين، نائب رئيس أول في داماك العقارية: "نهدف من خلال إطلاق هذا المشروع الجديد إلى الاهتمام بأدق التفاصيل المتعلقة بالتصاميم والميزات الأخرى، حيث يتخطى شِيك تاور مفهوم المعيشة الفاخرة ليوفر للسكان بعداً آخر يجمع بين مفهوم الصحة والرفاهية بكافة تفاصيله، وتمنحهم أسلوب حياة متكامل ومتجدد".

كما يضم البرج أفضل العلاجات الترميمية وعلاجات التجميل، فضلاً عن وجود صالة ألعاب رياضية متطورة، وتوفر سبعة حمامات تنشيطية مخصصة لاستخراج سموم الجسم أفضل العلاجات الصحية، بالإضافة إلى الحمامات الساخنة والحمامات الباردة وحمامات الملح وحمامات الطين. وسيفتتح البرج لاحقاً صالوناً للتجميل سيكون الأول من نوعه في دبي، والذي سيضم منتجات العناية بالبشرة المصنوعة يدوياً بواسطة خبراء متخصصين، لتلبية كافة متطلبات السكان.

وتعليقًا على المرافق الفريدة التي يضمها البرج، قال ماكلوغلين: "يتمحور إطلاق هذا المفهوم الجديد للرخاء والرفاهية حول ثلاث ركائز أساسية للصحة: ​​العقل والجسم والبشرة، حيث تمت دراسة وتصميم كل جانب من جوانب المشروع بعناية للتركيز على الاستخدام الأمثل للموارد البيئية مثل الضوء والهواء والمناظر الطبيعية، بالإضافة إلى الاستفادة من التهوية المتقاطعة، وبالتالي خلق أجواء مثالية للراحة والرفاهية".

الجدير بالذكر، أن تطوير هذا المشروع، الذي من المنتظر أن يوفر أبرز مقومات الحياة العصرية، سيدعم خطة دبي الحضرية 2024، والتي تركز على الصحة والاستدامة وتحسين جودة الحياة.

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