· تشكيلة فريدة من وحدات البنتهاوس والمنازل الفائقة الفخامة تزدان بها الطوابق العليا لمشاريع "صفا ون" و "صفا تو" و"كافالي تاور"

· تقدم المجموعة تجربة حصرية تواكب أعلى معايير الفخامة وأسلوب الحياة العصري

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت داماك العقارية عن إطلاق مجموعة "سكاي لوفتس كوليكشن" التي تضم عدداً من وحدات البنتهاوس والشقق السكنية الفائقة الفخامة في ثلاثة من أرقى مشاريعها وأكثرها طلباً، وهي: "صفا ون دي غريسوغونو" و"صفا تو دي غريسوغونو" و"كافالي تاور".

يجسد هذا المفهوم الجديد جانباً آخر من الابتكار، الذي لطالما تميزت به شركة داماك الرائدة في قطاع العقارات الفاخرة. تعليقاً على ذلك، قال نايل ماكلوغلين، نائب رئيس أول في شركة داماك العقارية: "إن إطلاق ’ذا سكاي لوفتس كوليكشن‘ يمثل نهجاً جديداً ومبتكراً للشركة ويعزز من مكانتها في فئة العقارات الفائقة الفخامة، لتقدم للمستخدمين النهائيين والمستثمرين منازل عصرية توفر أعلى درجات الرفاهية. تتميز هذه المجموعة بخصائصها الفريدة، حيث اعتمدنا في تطويرها على توظيف العديد من السمات الجمالية لتواكب أفضل التصاميم العالمية، مع توفير أرقى المرافق والخدمات وأكثرها تميزاً في دبي".

وتضم مجموعة "ذا سكاي لوفتس" وحدات سكنية حصرية في "صفا ون"، المشروع المكون من برجين توأمين والذي يحمل التوقيع الحصري للعلامة السويسرية الفاخرة "دي غريسوغونو"، حيث يشمل ذلك الوحدات التي تقع في الطوابق الممتدة من 40 إلى 61 ضمن هذين البرجين، وهو ما سيتيح للسكان الوصول إلى الحديقة الاستوائية والغابة المطيرة في الطابق العلوي، إضافة إلى المسبح الشاطئي الموجود ضمن المنصة التي تربط بين البرجين.

وستوفر داماك أيضاً مجموعة استثنائية أخرى من الوحدات الفائقة الفخامة ضمن "ذا سكاي لوفتس" في مشروعها الآخر "صفا تو"، الذي أطلقته مؤخراً بالتعاون مع "دي غريسوغونو" أيضاً. تقع هذه الوحدات في الطوابق الممتدة من 73 إلى 84، وتوفر للمقيمين إمكانية الوصول إلى غابة الضباب الفريدة من نوعها في الطابق 85، بالإضافة إلى المرصد في قمة البرج، فضلاً عن تجارب المغامرات السعيدة، مع وجود مجموعة استثنائية من المطاعم والمقاهي. وسيكون بمقدور القاطنين في هذا البرج الوصول إلى حوض السباحة العائم في الطابق 60، والمسبح الشاطئي الاصطناعي وصالة اللياقة البدنية الواقعة في الطابق 11.

واستكمالاً لمجموعة "ذا سكاي لوفتس"، سيتم توفير عدد من وحدات البنتهاوس في كافالي تاور من داماك، بما في ذلك البنتهاوس الأكثر ارتفاعاً في نخلة جميرا والمناطق المحيطة بها. توجد هذه الوحدات في الطوابق العليا الممتدة من 68 إلى 71 من البرج، وتوفر للمقيمين مرافق خدمية وترفيهية على أعلى مستوى في الطابقين 59 و60، بما في ذلك حوض السباحة الضخم في "سكاي غاردن"، التي تعتبر أعلى حديقة في دبي، إضافة إلى صالة متطورة للياقة

البدنية، وردهة فاخرة تضم غرفة مخصصة لتناول الطعام وصالة السيجار. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن السكان أيضاً من الاستمتاع بمرافق البرج الأخرى مثل "شاطئ ماليبو الاصطناعي" وملعب مخصص لتنس البادل وصالة للياقة البدنية، وغيرها من المرافق والخدمات المميزة.

واختتم ماكلوغلين حديثه بالقول: "من خلال كشفها عن مجموعة ’ذا سكاي لوفتس‘، ترتقي داماك بمفهوم العقارات الفائقة الفخامة إلى مستويات جديدة، وذلك من خلال ثلاثة مشاريع عقارية تحمل توقيع علامات تجارية فاخرة. وفي ظل المنافسة غير المسبوقة في فئة العقارات السكنية التي تحمل توقيع العلامات التجارية العالمية، نفخر بالكشف عن هذا المشروع للارتقاء بعروضنا القيّمة والاستثنائية التي نقدمها، بما يعزز من قدراتنا على استقطاب المزيد من العملاء، ضمن هذه الفئة، الباحثين عن تجارب معيشة حصرية وفاخرة".

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن داماك العقارية

تتبوأ شركة "داماك العقارية" مكانةً مرموقة في سوق العقارات الفاخرة في الشرق الأوسط منذ عام 2002، حيث تمكنت خلال تلك السنوات، من تطوير مشاريع عقارية سكنية وتجارية وأخرى مخصصة للأنشطة الترفيهية وفق أفضل المعايير العالمية. بفضل هذا النجاح، تمكنت الشركة من توسيع أعمالها في الشرق الأوسط، لتمتد مشاريعها إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والأردن ولبنان والعراق والمالديف وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

منذ ذلك الحين، تمكنت داماك من تسليم أكثر من 39,400 وحدة سكنية. كما عززت من مكانتها في قطاع العقارات الفاخرة، من خلال الدخول في شراكات مع بعض العلامات التجارية الأكثر شهرةً على مستوى العالم في مجال الموضة والأزياء، لتقدم بذلك مفاهيم جديدة عن نمط المعيشة الفاخر. تضمنت هذه الشراكات ملعباً للغولف تديره منظمة ترامب، ومنازل فاخرة بالتعاون مع فيرساتشي و كافالي وجست كافالي وروتانا وفنادق ومنتجعات باراماونت ومجموعة فنادق راديسون. ضمن رؤية ثابتة وزخم قوي، تعمل داماك العقارية على بناء الجيل القادم من نمط الحياة الفاخر في الشرق الأوسط.

وإيماناً منها بأهمية المسؤولية المجتمعية للشركات، تحرص داماك على دعم العديد من المبادرات المجتمعية. ففي شهر يونيو من هذا العام، وقعت مجموعة داماك مذكرة تفاهم مع "مؤسسة صندوق المعرفة" لدعم مشروع "مدارس دبي" بقيمة 20 مليون درهم، من خلال دفع الرسوم الدراسية السنوية للطلاب من مواطني إمارة دبي ابتداءً من العام الدراسي 2022-2023.

وتهدف الاتفاقية بشكلٍ رئيسي إلى تحقيق أهداف مشروع "مدارس دبي" القائمة على تقديم تجربة تعليمية حديثة وإعداد جيل جديد يواكب المتغيرات ويتماشى مع متطلبات سوق العمل مستقبلاً.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت مؤسسة حسين سجواني- داماك الخيرية، وهي مبادرة خيرية مشتركة بين مجموعة داماك ومؤسسها حسين سجواني، مبادرة الصفحة البيضاء "جدد حياتك من داماك" بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي،

والتي تهدف إلى مساعدة المتعسرين مالياً والمدانين بأحكام مخففة في المؤسسات العقابية والإصلاحية، حيث تتكفل المؤسسة بالتبرع بمبلغ مليوني درهم وسداد جميع المستحقات المالية المترتبة على هؤلاء النزلاء. تستمر المبادرة على مدار أربعة أشهر، من شهر أبريل إلى يوليو 2022، وسيتم الإفراج عن النزلاء بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وعيد الأضحى المبارك.

كما تبرعت المؤسسة بمبلغ 5 ملايين درهم لدعم مبادرة "المليار وجبة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في شهر رمضان عام 2022، بهدف توفير الدعم الغذائي للفقراء والمحتاجين في 50 دولة حول العالم.

كما دعمت المؤسسة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في توفير الدعم لمليون مبرمج عربي، بهدف خلق مجتمع متمكن قادر على مواكبة التحول الرقمي، من خلال تنمية المهارات وصقل المواهب، حيث حققت المبادرة نجاحاً لافتاً مع تكريم الفائزين والمبدعين في شهر مايو 2022.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع الرسمي لشركة داماك العقارية: www.damacproperties.com

كما يمكنكم متابعة داماك العقارية على فيسبوك وتويتر وإنستغرام ولينكدإن ويوتيوب.

للحصول على معلومات إضافية، يرجى التواصل مع قسم الاتصال المؤسسي، داماك العقارية:

الهاتف الثابت: 0097143732197

البريد الإلكتروني: corporatecommunications@damacgroup.com