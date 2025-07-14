الإمارات العربية المتحدة،: أعلنت "دار جلوبال"، المطور العالمي الرائد للمشاريع العقارية الفاخرة والمدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، عن ترسية عقد الأعمال الرئيسية لمشروعها المرموق "ذا أستيرا، إنتيريورز من أستون مارتن" على "شركة الخليج آسيا للمقاولات"، وهي مقاول عام مرموق في دول مجلس التعاون الخليجي يتمتع بخبرة واسعة في القطاع وعمليات مستمرة في المنطقة.

تبلغ القيمة الإجمالية لعقد الأعمال الرئيسية 201,462,000.00 درهم إماراتي. تمثل هذه الترسية الهامة علامة فارقة محورية في تطوير مشروع "ذا أستيرا"، الذي تبلغ قيمته الإجمالية للتطوير 900 مليون درهم إماراتي (200 مليون جنيه إسترليني)، ويمثل أول دخول لعلامة "أستون مارتن" في مجال التصميم الداخلي لمشروع تطوير عقاري في الشرق الأوسط.

يقع مشروع "ذا أستيرا" في جزيرة المرجان الخلابة برأس الخيمة، وسيضم مزيجاً من الشقق والفيلات الفاخرة، ويمزج بسلاسة بين جماليات التصميم المميزة لـ "أستون مارتن" والتزام "دار جلوبال" الراسخ بتقديم تجارب معيشة استثنائية.

سيشمل نطاق عمل "شركة الخليج آسيا للمقاولات" أعمال البناء الشاملة للمشروع بأكمله، من الهيكل الإنشائي إلى التشطيبات، مما يضمن أعلى معايير الجودة والحرفية والتسليم في الوقت المحدد. ستكون خبرتهم المثبتة وتجربتهم الإقليمية الواسعة أساسية في تحويل التصميم الأيقوني والرؤية الفاخرة لمشروع "ذا أستيرا" إلى واقع ملموس.

بعد الانتهاء بنجاح من أعمال الدعم والحفر والأساسات التي نفذتها شركة "ستروميك الإمارات للأساسات"، يشير بدء الأعمال الرئيسية إلى تسارع كبير في مرحلة بناء المشروع. يعد هذا التعيين خطوة رئيسية نحو تحقيق "ذا أستيرا" كمشروع بارز على بحر العرب، يجمع بين التصميم البريطاني الأيقوني والهندسة المتطورة والحرفية، ويرتقي بتجربة المعيشة للمقيمين في المستقبل.

نبذة عن "دار جلوبال"

تُعد دار جلوبال ش.ع.م مطوراً عقارياً عالمياً متخصصاً في تطوير المشاريع السكنية الفاخرة في أبرز المدن العالمية وأكثرها جذباً.

وتلبي "دار جلوبال" تطلعات المواطنين العالميين الباحثين عن استثمارات عقارية متميزة، أو منازل ثانية، أو أسلوب حياة فاخر، حيث تحوّل العقارات إلى أدوات تحفيز اقتصادي، وتفتح آفاقاً واسعة للمستثمرين والدول التي تعمل فيها.

وقد تعاونت "دار جلوبال" مع أكثر من 10 علامات تجارية فاخرة من الطراز العالمي، من ضمنها "منظمة ترامب"، "أستون مارتن"، "أوتوموبيلي لامبورغيني"، "فندي"، "إيلي صعب"، "ماريوت ريزيدنسز"، "ميسوني"، "معوّض"، "باغاني أوتوموبيلي"، و"W Hotels". وتوفر هذه الشراكات فرصاً استثمارية فريدة في مدن عالمية، ما يعزز من نمو الثروة وحمايتها في آنٍ معاً.

مدرجة في بورصة لندن، لا تكتفي "دار جلوبال" بتطوير المشاريع العقارية، بل تقود تحولات اقتصادية حقيقية عبر جذب العملاء العالميين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن خلال ضخ رؤوس الأموال، وتعزيز الثقة، وتقديم الخبرات، تساهم "دار جلوبال" في تطوير البنية التحتية المحلية والارتقاء بالجاذبية العالمية لكل وجهة.

تتواجد "دار جلوبال" في 14 مدينة عالمية ضمن 9 دول، ويغطي محفظتها الاستثمارية المملكة المتحدة، إسبانيا، اليونان، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عُمان، ودولة قطر. كما تتوسّع الشركة في قطاع الضيافة الفاخرة من خلال تطوير فنادق مميزة في دبي، جزر المالديف، وسلطنة عُمان.

ولدعم عملائها الدوليين، أنشأت "دار جلوبال" مكاتب للمبيعات وخدمة العملاء في نيويورك، لندن، ماربيا، أثينا، دبي، جدّة، الرياض، مسقط، والدوحة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.DarGlobal.co.uk .

-انتهى-

#بياناتشركات