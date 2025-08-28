الشارقة، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة دار الود للإنشاءات، إحدى الشركات الرائدة في تطوير البنية التحتية في إمارة الشارقة، عن تحقيق تقدم ملحوظ في مجموعة من المشاريع الحيوية ضمن المنطقة الشرقية، مما يعزز من دورها الريادي في دعم الاتصال المستدام وتحسين جودة الحياة في كل من خورفكان وكلباء.

تُبرز المشاريع التي تنفذها دار الود مدى تنوعها وتأثيرها الاستراتيجي. تعمل في منطقة خورفكان على تنفيذ مشاريع ضخمة في مجال الطرق وتحديث البنية التحتية، بما يشمل تطوير "الطريق الدائري الغربي"، وترقية طريق الكورنيش، وإعادة تأهيل الطرق الحيوية التي تربط المناطق المختلفة بهدف تخفيف الازدحام ودعم النمو الصناعي والسكني.

ومن جانب آخر، تُركز دار الود في منطقة خورفكان على مشاريع ذات بُعد اجتماعي وتنموي، تشمل إنشاء مرافق ترفيهية عامة مثل مسارات الجري المطاطي، إلى جانب تحسين شبكات الخدمات والطرق. أما في منطقة الغيل بكلباء، فتمتد جهود الشركة إلى تطوير البنية التحتية للسياحة البيئية، وتنفيذ شبكات الصرف الصحي الحديثة مما يُعزز من جاذبية المدينة واستدامة نموها.

قال طارق مصباح عبد الرحمن المدير العام لشركة دار الود للإنشاءات:"هذه المشاريع تمثل أكثر من مجرد إنجازات هندسية، إنها استثمار حقيقي في مستقبل المنطقة الشرقية من إمارة الشارقة. نحن ندمج التنفيذ الفعّال مع ممارسات الاستدامة لنُسهم في بناء مجتمعات أكثر ترابطاً وقدرة على النمو."

تركز دار الود على تضمين الاستدامة في كافة مواقع العمل، عبر استخدام مواد معاد تدويرها، وتطبيق حلول هندسية صديقة للبيئة تأخذ بعين الاعتبار التحديات الجغرافية للمنطقة. هذا النهج يضمن أن البنية التحتية لا تلبّي الاحتياجات الفورية فحسب، بل تدعم أيضاً الأهداف البيئية والاقتصادية لإمارة الشارقة.

وأضاف عبد الرحمن: " مشاريعنا في المنطقة الشرقية تجسد التزامنا بالتميز في إدارة أعمال متنوعة ومعقدة، بما يعزز مسيرة النمو والتطور المستدام في المنطقة."

من خلال قيادة هذه المشاريع الاستراتيجية، تواصل دار الود لإنشاءات تعزيز مكانتها كشريك موثوق في مسيرة النمو الطموحة لإمارة الشارقة، عبر تنفيذ بنية تحتية تتماشى مع رؤية الإمارة وتلبية احتياجات المجتمع اليومية.

نبذة عن شركة دار الود للإنشاءات:

دار الود للإنشاءات ذ.م.م هي شركة معتمدة ذات خبرة واسعة في تنفيذ مجموعة شاملة من مشاريع البناء وتطوير البنية التحتية، تشمل إنشاء الطرق، تطوير المناطق الحضرية، شبكات الصرف الصحي، إنشاء العبارات، والمباني. تأسست في إمارة الشارقة عام 2007، ونالت تصنيف "مقاول فئة غير محدودة". يضم فريق العمل متعدد الجنسيات لدى DAW نخبة من المهندسين ذوي الكفاءة العالية، مع سجل حافل في إنجاز المشاريع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة. تلتزم الشركة بالتميز في كل مشروع، وتضمن تنفيذه بدقة واحترافية.

-انتهى-

