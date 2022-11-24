"هذا التسهيل الجديد يؤمّن للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وسيلة فعالة من حيث التكلفة وسهلة للحصول على تمويل فوري في أقل من 24 ساعة."

أبوظبي : أطلقت اليوم دار التمويل، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أول قرض فوري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم المتواجدة في الإمارات العربية المتحدة، مقابل حيازاتهم من الذهب أو الاستثمارات المتعلقة بالذهب.

وفي حين أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تمثل الغالبية العظمى من الشركات في الإمارات العربية المتحدة، فإن الحصول على قرض مصرفي لا يزال من أكبر التحديات والعقبة الرئيسية أمام تطورها. والهدف من قرض الذهب من دار التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم هو مساعدة رواد الأعمال الباحثين عن تمويل في الحصول عليه بطريقة سريعة وسهلة وفعالة من حيث التكلفة لتلبية احتياجات أعمالهم المتنوعة.

وفي شهر يناير 2022، أصبحت دار التمويل أيضًا أول مؤسسة مالية مُرخص لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تقدم قروض الذهب للأفراد في كل الإمارات العربية المتحدة. وبناءً على تجربتها وخبرتها الراسخة الآن في هذا القطاع، وسّعت المجموعة نطاقها لتقدّم منتج مشابه ومصمم خصيصًا لتلبية الاحتياجات الخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وصرّح السيد رامان، الرئيس التنفيذي لدار التمويل، قائلاً: "في ظل تطوّر أسواق السلع، وجدت دار التمويل فرصة للعملاء للاستفادة من أسعار الذهب والحصول على بديل للقرض النموذجي المتعارف عليه حيث يمكن لهم استبدال الذهب الخاص بهم بقيمته التجارية مقابل المال - دون الحاجة لبيعه. ونحن فخورون للغاية اليوم بأن نكون رواد قطاع جديد آخر ضمن قطاع الخدمات المالية سريع النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة، كوننا أول مؤسسة مالية مرخصة في المنطقة تقدم قروض الذهب لكل من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم".

وقروض الذهب الجديدة من دار التمويل ستسمح لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم باقتراض ما يصل إلى مليون درهم إماراتي نقدًا، باستخدام الذهب كضمان، سواء على شكل مجوهرات أو عملات معدنية أو سبائك. ويتم تحديد قيمة الذهب بناءً على سعر سوق الذهب في اليوم الذي يتقدّم فيه بالطلب. وفقًا لذلك، يتم احتساب مبلغ قرض الذهب الممنوح من دار التمويل.

وأضاف رامان: "يعكس هذا المنتج الجديد على الابتكار المستمر وتقديم حلول مالية إبداعية، قابلة للتكيف، وسريعة تلبي احتياجات عملائنا. الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تعتبر العمود الفقري لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وتلعب دورًا مهمًا في تطوير القطاع الخاص في بلدنا. لذلك، تلتزم دار التمويل بدعمها بشكل أكبر من خلال تسهيل حصولها على الموارد اللازمة التي تساعدها على تحقيق إمكاناتها الكاملة، بالإضافة إلى تعزيز النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقروض الذهب بطبيعتها مدعومة بأصول آمنة وملموسة، مما يجعلها في متناول يد أي نوع من العملاء، بغض النظر عن تاريخ الائتمان أو خطة العمل أو استراتيجية نمو الأعمال، طالما أن المقترض يمكنه توفير الذهب المناسب كضمان للقرض، ويكون مسجل في دولة الإمارات العربية المتحدة، إما كشركة صغيرة ومتوسطة الحجم أو كفرد. ولدى قرض الذهب أيضًا نسبة فائدة أقل مقارنةً بقروض الأعمال الأخرى.

ولأن دار التمويل مرخصة ومنظمة من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى كون دار التمويل شركة مساهمة عامة تخضع لتنظيم ورقابة هيئة الأوراق المالية والسلع، فتعتبر قروض الذهب من قبل المجموعة آمنة بدرجة أكثر لمالكي الذهب مقارنةً بخيارات الائتمان المماثلة التي توفرها المؤسسات غير المرخصة في السوق.

الميزات والمزايا الرئيسية:

تقدم قروض الذهب من دار التمويل خيارات سداد متعددة لفترات تتراوح بين 6 و 48 شهرًا. المزايا تشمل:

• نسبة فائدة أقل من القروض التجارية الأخرى

• مال فوري جراء معاملات سريعة

• لا قيود على طريقة استخدام المال

• خيارات سداد مرنة ومبكرة

• وثائق أساسية بسيطة

• ضمان الذهب - مودع في مؤسسة مرخصة مع تأمين مناسب

بالإضافة إلى قروض الذهب، تدعم دار التمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم منذ إنشائها في عام 2004 من خلال مجموعة متنوعة من الحلول المالية البديلة، بما في ذلك تمويل رسوم الضمان وفترات سداد مرنة تصل إلى 48 شهرًا وأسعار فائدة تنافسية وقروض للأعمال تصل إلى مليون درهم إماراتي. وفي نوفمبر 2022، دخلت المجموعة أيضًا في شراكة مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع لتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من المعلومات حول دار التمويل، اضغط على الرابط التالي: www.fh.ae

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عن دار التمويل

تأسست دار التمويل في مارس 2004، وهي مؤسسة مالية مقرها في أبوظبي، ولها شبكة من الفروع في أبوظبي ودبي والشارقة.

إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتمثل الأنشطة الرئيسية لدار التمويل في التمويل التجاري والخدمات المالية والاستثمارات. وهي من الرواد في مجال الخدمات المالية لابتكاراتها في خدمات الدفع الفوري والحلول المالية الرقمية العالمية المستوى.

دار التمويل مرخصة ومنظمة من قبل البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من المعلومات وطلبات لإجراء مقابلات، يرجى الاتصال بـ:

ابهمانيو غوبالكا

القائم بأعمال رئيس قسم التسويق والاتصالات

دار التمويل

رقم الهاتف: 000 6194 2 971+

رقم الهاتف المحمول: 2642 908 52 971+

البريد الإلكتروني: abhimanyu.gopalka@fh.ae www.fh.ae