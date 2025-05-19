أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: شهدت دار التأمين تحوّلاً كبيراً في نتائجها التشغيلية خلال الربع الأول من عام 2025، حيث سجلت إجمالي دخل شامل قدره 796 ألف درهم، مقارنةً بخسارة شاملة بلغت 6.89 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2024، ما يعكس تحسناً ملموساً في الأداء المالي للشركة.

ويعكس هذا التحسّن النتائج الإيجابية لتنفيذ استراتيجية دار التأمين، والتي ركّزت على الاكتتاب في الأعمال عالية الجودة، وتعزيز كفاءة اختيار المخاطر، وتطوير آليات إدارة المطالبات.

وصرّح محمد القبيسي، رئيس مجلس إدارة دار التأمين، قائلاً: "نبدأ اليوم بجني ثمار القرارات الصعبة التي اتخذناها في السنوات الماضية، فقد تجاوزنا إلى حدٍ كبير الأعباء المالية السابقة والمرتبطة بأعمال تأمين السيارات، إلى جانب الأثر السلبي لاتفاقيات إعادة التأمين غير المواتية في الفترات السابقة. هذه الأرباح ليست مجرد رقم، بل تُعدّ مؤشراً قوياً على عودة دار التأمين إلى المسار الصحيح، وانطلاقتها الجادة نحو تحقيق نمو مستدام".

وسجلت إيرادات التأمين نمواً قوياً بنسبة 45% خلال الربع الأول من عام 2025، ليبلغ 86.79 مليون درهم، مقابل 59.86 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي. و رغم هذا النمو القياسي في الإيرادات، لم تشهد مصروفات خدمات التأمين سوى زيادة طفيفة، حيث بلغت 92.77 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 87.18 مليون درهم في نفس الفترة من العام السابق. وبناءً على ذلك، تحسّنت نتيجة خدمات التأمين (قبل احتساب تسويات عقود إعادة التأمين الصادرة) بمقدار 21.34 مليون درهم على أساس سنوي.

وبعد احتساب تأثير عقود إعادة التأمين، بلغت خسارة خدمات التأمين في دار التأمين 909 ألف درهم، ما يُمثِّل تحسناً ملحوظاً مقارنة بخسارة قدرها 6.75 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2024. كما ارتفع صافي دخل الاستثمارات إلى 1.09 مليون درهم، متجاوزاً بأكثر من الضعف صافي الدخل البالغ 503 آلاف درهم المُسجَّل في نفس الفترة من العام الماضي.

وعلَّق محمد أبو قورة، الرئيس التنفيذي لشركة دار التأمين، على النتائج المالية قائلاً: "مضينا بثبات في تنفيذ استراتيجية التحوّل، والنتائج الحالية خيرُ دليلٍ على نجاحنا. إن تركيزنا على التحوّل الرقمي، وتطوير جودة الاكتتاب، وتعزيز كفاءة الرقابة التشغيلية، يمهد الطريق لتحقيق ربحية مستدامة على المدى الطويل، وأعتز كثيراً بروح الفريق العالية والالتزام الراسخ الذي يتحلى به الجميع".

بفضل الدعم المتواصل من المساهمين، والتوجيه الاستراتيجي لمجلس إدارة دار التأمين، وتفاني فريق عمل دار التأمين، تواصل الشركة تفاؤلها بتحقيق ربحية مستدامة في الفصول القادمة، مستندةً إلى تعزيز قدراتها الرقمية، وتحسين فعّالية إدارة المخاطر، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للعملاء بمرونة أكبر.

نبذة عن دار التمويل ش.م.ع

دار التأمين هي شركة مساهمة عامة (ش.م.ع) تتخذ من أبوظبي مقراً لها، ويبلغ رأس مالها المدفوع 118,780,500 درهم. تقدم الشركة باقة متكاملة من المنتجات التأمينية الشاملة والمبتكرة، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويواكب المتطلبات التنظيمية المحلية. وتشمل محفظة أعمالها حلول تأمين تقليدية ومتخصِّصة، صُمِّمت لتلبية احتياجات متنوعة لمختلف شرائح العملاء. دار التأمين مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) تحت الرمز ((IH.

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