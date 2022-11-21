"عايدة" هو احتفاءٌ ببحر عُمان الرائع والطبيعة الخلابة، حيث تلتقي المنحدرات العالية بمياه البحر العميقة في مشهد رائع

الرياض، المملكة العربية السعودية: وقعت "دار الأركان"، الشركة العقارية الرائدة في المملكة العربية السعودية؛ اتفاقية مع "منظمة ترامب" في مدينة نيويورك لتطوير منتجع مميز يحمل علامة "ترامب" ويحتضن فيلات سكنية وفندقاً وملعب جولف في مشروع "عايدة". وسيجري تطوير المنتجع ضمن المشروع المذهل الذي يقع فوق تلة على ارتفاع 100 متر وسط العاصمة مسقط، والذي سيكون أحد أكبر المشاريع العقارية متعددة الاستخدامات في العالم ويتمتع بإطلالات مباشرة على البحر.

وبهذه المناسبة، قال يوسف الشلاش، رئيس مجلس إدارة شركة "دار الأركان": "تشتهر ’ منظمة ترامب‘ بمشاريعها التطويرية الحصرية ذات المستوى العالمي، والتزامها الراسخ بمعايير الجودة الفائقة والإتقان والاهتمام بأدق التفاصيل في جميع مشاريعها؛ سواء السكنية أو المنتجعات، أو الفنادق وملاعب الجولف، أو حتى المكاتب التجارية ومنافذ البيع بالتجزئة. ونحن في ’دار الأركان‘ نتطلع دوماً إلى الارتقاء بمشاريعنا الفريدة عبر رفدها بأفضل المرافق والتجارب، ومن خلال شراكتنا مع ’منظمة ترامب‘ سنضفي المزيد من التميز على أول مشاريعنا في سلطنة عُمان وسنضعه على خارطة الوجهات المتميزة عالمياً".

ومن جهته، قال إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي لـ "منظمة ترامب": "كانت أولويتنا في التخطيط لمشروعنا القادم، وتحديد وجهتنا المستقبلية للتوسّع، أن يكون في موقع متميز وبالتعاون مع فريق رائع. وقد وجدنا في ’عايدة‘ ضالتنا فهو مشروع استثنائي بحق في قلب العاصمة العُمانية مسقط، يمتاز بإطلالات خلابة على البحر . وسنقدم بالتعاون مع ’دار الأركان‘ ’منتجع ترامب للجولف‘ الاستثنائي والذي يتضمن الفيلات السكنية فائقة الفخامة إضافة إلى فندق بمستوى عالمي وملعب جولف عصري ومتطور في واحدة من أجمل الوجهات على الإطلاق".

وقال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة "دار الأركان العالمية": "يتربع ’عايدة‘ على قمة عالية تطل على أحد أكثر مناظر الأفق سحراً في العالم. تخيل نفسك تجلس في فيلا وسط هذه الأجواء الفخمة، أو تلعب الجولف وتستمتع في الوقت ذاته بإطلالة ساحرة على البحر- ستكون تجربةً لا تُضاهى بالتأكيد. ونحن واثقون بأن شراكتنا مع ’منظمة ترامب‘ ستعزز الجمال الطبيعي الذي يتمتع به ’عايدة‘، كما ستجذب المستخدمين النهائيين والمستثمرين من جميع أنحاء العالم ليكونوا جزءاً من مشروع أيقوني لا مثيل له".

وسيتم تطوير مشروع "عايدة" بالتعاون مع الشركة العُمانية للتنمية السياحية (مجموعة عُمران)، الذراع التنفيذية للسلطنة لتنمية وتطوير القطاع السياحي العُماني، وتبلغ قيمته 4 مليارات دولار أمريكي، وبمساحة إجمالية تناهز 3,5 مليون متر مربع. ومن المقرر أن تبدأ أعمال تطويره اعتباراً من الربع الأول من عام 2023، وتستمر على مدى 10 سنوات.

وتم تصميم المخطط الرئيسي لمشروع "عايدة" وفق مبادئ تضمن إرساء معايير مبتكرة في التنمية الحضرية، واتباع أسس معمارية تتناغم مع الطبيعة المحيطة الثرية. والأهم من ذلك يتبع المشروع نهجاً مستداماً وصديقاً للبيئة يتناسب مع تضاريس المنطقة وخصائصها البيئية الفريدة، حيث سيتم بناء مساكنه داخل المنحدرات بطريقة سلسلة تجعلها تبدو وكأنها جزء منها.

وسيحتضن منتجع "ترامب" ذو المستوى العالمي ملعباً لاستضافة بطولات الجولف يحمل توقيع أشهر مصممي ملاعب الجولف في العالم، ويتربع على تلة بإطلالات ساحرة على البحر من جميع الاتجاهات. وسيضم الملعب أحدث مرافق الجولف، ونادٍ فسيحاً، وأرقى وسائل الراحة، ليوفر معياراً جديداً وفاخراً للعبة الجولف في منطقة الشرق الأوسط. ومن الجهة الأخرى، سيوفر مشروع "عايدة" أعلى مستويات الضيافة والسكن للمسافرين الباحثين عن الرفاهية والتميز.

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