يواصل داتامينا التابع لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة لعب دوره الحيوي كمساهم رئيسي في أمن الإنترنت على مستوى المنطقة من خلال تقديم حلول عالمية المستوى

دبي، الإمارات العربية المتحدة : نال داتامينا، المركز المحايد لنقل وتبادل البيانات ومنصة الاتصال الأسرع نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة والتابع لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، إشادة كبيرة ودرجة عالية في أحدث تقارير المطابقة الصادر عن مبادرة "المعايير المتفق عليها لأمن توجيه مرور البيانات" (MANRS)، وهي مبادرة أطلقتها الجمعية الدولية للإنترنت بهدف تحسين معايير أمن الإنترنت على مستوى العالم. ووفقاً لتقرير الجمعية، تعتمد منصة بروتوكول الإنترنت الخاصة بمركز داتامينا أفضل الممارسات المعترف بها عالمياً على مستوى القطاع لتزويد المؤسسات بأفضل مستويات الحماية والأمن لحركة مرور البيانات الخاصة بها.

وتعتمد مبادرة "المعايير المتفق عليها لأمن توجيه الإنترنت" المدعومة من الشركات العاملة في قطاع نقل وتبادل الإنترنت على أفضل الممارسات المتبعة للتعامل مع التهديدات الشائعة في النظام العالمي الخاص بتوجيه حركة مرور البيانات. وتنسجم أهداف هذه المبادرة على نحو وثيق مع أهداف داتامينا وسعيه المستمر للحد من التهديدات السيبرانية وتحسين مستويات المرونة والأمان في مجال نقل وتبادل الإنترنت، بغية تعزيز حماية عمليات نقل البيانات للشركات والمستهلكين على حدٍ سواء.

وتضع المشكلات التي تنشأ عن كيفية توجيه حركة مرور البيانات، سواءً كانت مشكلات عرضية أو خبيثة، شبكات الإنترنت عرضة لسوء الاستخدام والهجمات والأخطاء. ويعمل داتامينا من خلال اعتماده أفضل المعايير التي حددتها مبادرة "المعايير المتفق عليها لأمن توجيه الإنترنت" على ضمان وصول المعلومات إلى وجهتها المقصودة، كما يتعاون المركز مع شركائه والمراكز الأخرى في تعزيز حماية الأمن العالمي لكل ما ينتقل عبر الإنترنت.

وقال أبو مصطفى، رئيس قطاع المؤسسات الكبيرة والمتوسطة في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: "مع تزايد عدد الشبكات التي يتم من خلالها مشاركة حركة البيانات عبر الإنترنت، تزداد أيضاً التهديدات المرتبطة بكيفية نقل هذه البيانات. وتشكل الدرجة المتميزة التي نالها مركز داتامينا في تقرير المطابقة الصادر عن مبادرة "المعايير المتفق عليها لأمن توجيه مرور البيانات" دليلاً على النجاح الذي حققه المركز في تعامله مع هذه التهديدات بشكل جيد عبر منصة بروتوكول الإنترنت الخاصة به، وبالتالي، يمكن للعملاء أن يثقوا بأن بياناتهم يتم نقلها بأمان إلى الوجهة المقصودة. ويوضح هذا المعيار الأمني العالمي كيف يمكن لعملائنا أن يركزوا جهودهم على تعزيز نمو أعمالهم دون القلق حول متطلبات أمن وحماية البيانات والبنية التحتية التي يحتاجونها".

يُشار إلى أن داتامينا هو عضو في برنامج "المعايير المتفق عليها لأمن توجيه مرور البيانات"، وتأتي هذه الدرجة المتميزة التي حققها المركز في تقرير المطابقة الأخير نتيجة عمليات المراقبة والمتابعة والتحسينات المستمرة التي يجريها، إلى جانب اتباعه أفضل الممارسات التشغيلية. وتوفر منصة بروتوكول الإنترنت الخاصة بـ داتامينا خدمات وحلول عالمية المستوى لأمن البيانات، إضافة إلى مساهمتها في تبسيط الأعمال لشركات نقل الإنترنت والمشغلين وموفري المحتوى من خلال تعزيز تكامل البنية التحتية وتقليل التكاليف المرتبطة ببروتوكول الإنترنت، ما يمنح الشركات وصولاً فعالاً وأقل تكلفة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.

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نبذة عن مركز داتامينا

يقدم مركز "داتامينا"، المركز المحايد لنقل وتبادل البيانات ومنصة الاتصال الأسرع نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة والتابع لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، خدماته للعملاء عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. حاز المركز في عام 2016 جائزة "أفضل ابتكار في مجال تبادل الإنترنت" في النسخة الخامسة عشر من حفل جوائز "جلوبال كارير" المرموقة، التي أُقيمت في لندن. ويحافظ المركز منذ نحو عقد من الزمن على مكانته كمركز رقمي رائد لتبادل ونقل البيانات واستضافة الخدمات السحابية في منطقة الشرق الأوسط. ويتيح "داتامينا" لشركائه التواصل مع منظومة متنامية من الشركاء الإقليميين والعالميين لتعزيز التعاون فيما بينهم وتوسيع نطاق أعمالهم وتنميتها. كما يوفر المركز للعملاء إمكانية الوصول إلى البنية التحتية الرقمية الهامة وتعزيز أوجه التعاون ضمن منظومة متطورة ومتنامية.