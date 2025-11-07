شراكة نوعية في مجال وتعزيز الذكاء المادي تهدف إلى تطوير الحوكمة الرقمية، ودفع الابتكار المستدام، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية في قطاع الطاقة في إمارة بوظبي

الشراكة تسرّع وتيرة تبنّي الذكاء الاصطناعي والذكاء المادي لدعم التحوّل الرقمي في قطاع الطاقة في إمارة أبوظبي، من خلال تمكين الفرق وتعزيز تبادل المعرفة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "أنالوج" تهدف إلى تطوير وتعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة والذكاء المادي لدعم التحوّل الرقمي ودفع النمو الذكي والمستدام في قطاعي الطاقة والمياه.

وتم توقيع المذكرة خلال مراسم أُقيمت على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2025)، بحضور سعادة المهندس أحمد السيد محمد الشيباني، المدير العام للشؤون التنظيمية– بالإنابة في دائرة الطاقة في أبوظبي ، وأليكس كيبمان، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة "أنالوج".

وتعكس مذكرة التفاهم رؤية الطرفين المشتركة لتعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي والذكاء المادي في دفع مسيرة التحوّل الرقمي لقطاع الطاقة، وتُقرّ بالدور المتنامي لهذه التقنيات في الأنظمة الذكية بما يعزز الكفاءة ويسهم في تحسين صنع القرار، ودعم أهداف دولة الإمارات في مجال الاستدامة والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وبموجب المذكرة، سيتعاون الطرفان لترويج وتحسين مجموعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة ضمن منصة AD.WE بما يعزّز التحوّل الرقمي ويُسهم في تمكين الفرق بقدرات متقدمة في البيانات والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة العمليات وتحسين جودة الخدمات في قطاع الطاقة. وسيتم تحقيق ذلك من خلال تطبيق أُطر الذكاء المادي التي تربط بين البيئات الرقمية والمادية، بالاستفادة من نماذج العالم الفعلي، والروبوتات والوكيل العصبي من "أنالوج" حيث يتجاوز الذكاء الفعلي مفهوم الذكاء الاصطناعي التقليدي من خلال تمكين الأنظمة مثل الروبوتات وأجهزة الاستشعار من الإدراك والفهم والتفاعل في الوقت الأصلي. وهو يجمع بين الذكاء الاصطناعي والروبوتات والذكاء الوكيلي لإنشاء أنظمة تفاعلية قادرة على تحويل المعلومات إلى إجراءات فورية وفعّالة.

وقال سعادة المهندس أحمد السيد محمد الشيباني، المدير العام للشؤون التنظيمية– بالإنابة في دائرة الطاقة في أبوظبي: "تشهد الأنظمة الذكية تحولًا متسارعًا في قطاع الطاقة. وتمثل شراكتنا مع "أنالوج" خطوة محورية للاستفادة من الذكاء الاصطناعي والذكاء المادي في تعزيز قدراتنا الرقمية وتسريع تقدّمنا نحو تحقيق أهداف الاستدامة بما يتماشى مع استراتيجية الطاقة لدولة الإمارات."

ومن جهته، قال أليكس كيبمان، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة "أنالوج": "يحدث التحوّل القادم في قطاع الطاقة، عندما يصبح الذكاء جزءاً من العالم نفسه. فكل توربين وكل عقدة في الشبكة وكل قطرة ماء ستتمكن من الاستشعار والتنبؤ والعمل بانسجام مع البيئة المحيطة بها، حيث يجسّد الذكاء المادي تلك الحالة الإدراكية الجديدة، كما سيُعد الطريقة التي سيبدأ بها العالم في التفكير معنا، حتى نتمكن من تحويل البيانات إلى فهم، والبنية التحتية إلى أنظمة تفاعلية، تتعلم وتتطور في الوقت الأصلي. ومن هنا تتصدر أبوظبي مشهد هذا التحول، من خلال بناء منظومة طاقة تتعلم بالسرعة نفسها التي يتغير بها العالم. ومعاً، نصنع مستقبلاً بلا حدود."

وستدعم هذه الشراكة مسار التحوّل نحو العمليات المدعومة بالذكاء المادي وفي ذات الوقت، تعزيز الحوكمة الرقمية وتطوير استراتيجيات البيانات. كما سيعمل الطرفان على استكشاف إنشاء مختبر للذكاء الاصطناعي والذكاء المادي لتطوير حلول مبتكرة مصممة خصيصاً لقطاعي الطاقة والمياه. وبالتوازي، ستركّز الشراكة على بناء قاعدة معرفية تُعزّز الشراكات البحثية والتعاون وتبادل المعرفة على مستوى القطاع.

وتعكس مذكرة التفاهم، التزام إمارة أبوظبي الاستراتيجي بريادة الجيل التالي من تقنيات الذكاء التي تجمع بين البيئتين الرقمية والمادية، وتطوير منظومة ابتكار رقمي متقدّمة تعزز التعاون وتبادل المعرفة على مستوى القطاع، وترسّخ دور دائرة الطاقة في قيادة جهود الاستدامة وصياغة مستقبل طاقة أكثر ذكاءً وكفاءة في دولة الإمارات.

نبذة عن دائرة الطاقة - أبوظبي

تأسست دائرة الطاقة - أبوظبي في عام 2018 برؤية تتمثل في بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع مستدام وبيئة آمنة. وتتولى الدائرة مسؤولية وضع السياسات واللوائح التنظيمية والاستراتيجيات التي تسهم في دعم تحول قطاع الطاقة في الإمارة، وتطوير وبناء الكفاءات والقدرات الوطنية، بالإضافة إلى تحقيق منظومة طاقة ذات كفاءة عالية. كما تعمل دائرة الطاقة على ضمان حماية مصالح المستهلكين والتقليل من آثار قطاع الطاقة على البيئة، مع ضمان توفير خدمات طاقة موثوقة وآمنة وبأسعار مناسبة من خلال تبني أحدث التقنيات الذكية والمبتكرة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني doe.gov.ae أو متابعة قنواتنا على وسائل التواصل الاجتماعي للاطلاع على آخر الأخبار والمستجدات.

