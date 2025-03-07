المنامة، مملكة البحرين: أعلن خليجي بنك، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، عن إطلاق خدمة جديدة على منصة "حفيز" المصرفية المخصصة لعملاء الشركات، وهي خدمة إنشاء تقارير تأكيد التدقيق.

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية البنك الشاملة لتعزيز تجربة العملاء وتوفير حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات الشركات بشكل فعال وسريع، حيث تعد هذه الخدمة الجديدة الأولى من نوعها في مملكة البحرين، وتهدف إلى تسهيل إجراءات الحصول على تقارير تأكيد التدقيق بشكل فوري دون الحاجة للانتظار من خلال تبسيط العملية واعتماد أحدث التقنيات لإدارة المهام بشكل تلقائي.

تعتبر خدمة إنشاء تقارير تأكيد التدقيق تطورًا نوعيًا يساهم في تسريع إنجاز طلبات العملاء، حيث تُمكنهم من إتمام الطلبات بشكل فوري ودون أي تأخير غير ضروري. وتأتي هذه الخدمة استجابة لحاجة السوق المتزايدة إلى حلول مصرفية فعّالة تعتمد على التكنولوجيا في تسريع الإجراءات وتحسين مستوى الخدمة، ما يعكس التزام البنك المستمر بتحسين الكفاءة التشغيلية وتقديم قيمة مضافة للعملاء.

وفي هذا السياق، صرح السيد أسامة علي نصر، رئيس تقنية المعلومات في خليجي بنك، بالقول: "يحرص خليجي بنك بشكل دائم على تبني أحدث الحلول التقنية التي من شأنها أن توفر للعملاء تجربة مصرفية مميزة، لا سيما عملائنا من الشركات، وهذا ما نحاول تحقيقه من خلال التطوير المستمر لمنصة 'حفيز'. نواصل العمل على تقديم خدمات مبتكرة تلبي تطلعات العملاء وطموحاتهم والمساهمة في تبسيط العمليات المصرفية بهدف تعزيز قدرتهم على التركيز على جوهر أعمالهم."

ومن جانبه، أضاف السيد أحمد محمد بوراشد، مدير إدارة الخدمات المصرفية للشركات وأسواق رأس المال المدين، قائلًا: "يسرنا تقديم هذه الخدمة الجديدة عبر منصة 'حفيز'، وذلك في خطوة استراتيجية نحو تعزيز التفاعل والتكامل الرقمي مع عملائنا من الشركات. نؤمن بأن قدرة الشركات على إتمام معاملاتها بسهولة وسرعة تسهم بشكل كبير في دفع أعمالها إلى المزيد من التنمية والتطور، ونسعى من خلال هذه الخدمة لأن نكون الشريك المصرفي الذي يدعم طموح النمو لدى عملائه."

يأتي هذا الإعلان في إطار جهود خليجي بنك المستمرة في قيادة التحول الرقمي في القطاع المصرفي بمملكة البحرين ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني أو تحميل تطبيقنا المصرفي "حفيز" للاستفادة من هذه التحسينات والخدمات الجديدة وذلك عبر متجر أبل أو جوجل بلي.

للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع مركز اتصالات خليجي بنك على 17540054. تابع حسابات البنك الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على آخر الأخبار والعروض: انستغرام، وفيسبوك، ولينكدإن، ويوتيوب، ومنصة إكس.

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