الدوحة: حصل ثلاثة أطباء من خرّيجي وايل كورنيل للطب – قطر على شهادة الاختصاصات الطبية القطرية (البورد القطري) ضمن الدفعة الأولى التي حصلت على البورد المرموق التي تألّفت من 39 طبيباً وطبيبة. ويمثل البورد القطري محطة مهمة في مسار النهوض بالكفاءة الطبية في قطر.

وهؤلاء الأطباء هم الدكتور نافيد إقبال (دفعة 2016) الطبيب المقيم في طب الطوارئ بمؤسسة حمد الطبية، والدكتورة أنجيلا دندن طبيبة الزمالة في الطب النفسي بمؤسسة حمد الطبية، والدكتورة سحر مهاديك الطبيبة المقيمة في طب التخدير بمؤسسة حمد الطبية (وهما من دفعة 2019). وقد تسلموا شهاداتهم خلال مراسم رسمية أقيمت بحضور سعادة الدكتورة حنان الكواري وزيرة الصحة العامة، والدكتور سعد الكعبي مدير إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة، وسعادة الدكتور حجر أحمد حجر البنعلي وزير الصحة العامة السابق، وعدد آخر من المسؤولين والمديرين.

وللحصول على البورد القطري، يتعيّن على الأطباء المتدربين إكمال تدريب مكثف يمتد لفترة تتراوح من أربع إلى ست سنوات، حسب تخصصاتهم، ومن ثم اجتياز ثلاثة امتحانات. ويُمنح البورد القطري في أربعة تخصصات هي: طب الأسرة، طب التخدير، طب الطوارئ، والطب النفسي.

وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة ثريا عريسي نائب العميد للشؤون الأكاديمية وشؤون المناهج في وايل كورنيل للطب – قطر: "نعتز ونفتخر بخرّيجينا لحصولهم على هذا البورد المرموق الذي استلزم منه تفانياً استثنائياً لأعوام عدة. ويُظهر هذا الإنجاز براعة خرّيجينا الذين تلقوا تدريباً مكثفاً بمؤسسة حمد الطبية أعدّهم بالشكل الأمثل لهذا الإنجاز المتميّز في تخصصاتهم الطبية، مثلما يؤكد هذا الإنجاز قدرتهم على توفير أفضل رعاية طبية لمرضاهم، متمنين لخرّيجينا دوام التوفيق والمزيد من الإنجازات والإسهامات في عالم الطب وفي خدمة مجتمعاتهم".

يُذكر أن برنامج البورد القطري للتخصصات الطبية تأسس في عام 2020 ويطبّق أفضل المعايير العالمية، ويضطلع بدور بالغ الأهمية في النهوض بكفاءة ومعايير المهن الطبية في قطر. واليوم بإمكان الأطباء المزاولين لمهنة الطب في قطر الحصول على بوردَين هما البورد القطري والبورد العربي.

نبذة عن وايل كورنيل للطب - قطر

تأسست وايل كورنيل للطب - قطر من خلال شراكة قائمة بين جامعة كورنيل ومؤسسة قطر، وتقدم برنامجاً تعليمياً متكاملاً مدته ست سنوات يحصل من بعدها الطالب على شهادة دكتور من جامعة كورنيل. يتمّ التدريس من قبل هيئة تدريسية تابعة لجامعة كورنيل ومن بينهم أطباء معتمدين من قبل كورنيل في كل من مؤسسة حمد الطبية، مستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي، مؤسسة الرعاية الصحية، مركز الأم والجنين وسدرة للطب. تسعى وايل كورنيل للطب - قطر إلى بناء الأسس المتينة والمستدامة في بحوث الطب الحيوي وذلك من خلال البحوث التي تقوم بها على صعيد العلوم الأساسية والبحوث الإكلينيكية. كذلك تسعى إلى تأمين أرفع مستوى من التعليم الطبي لطلابها، بهدف تحسين وتعزيز مستوى الرعاية الصحية للأجيال المقبلة وتقديم أرقى خدمات الرعاية الصحية للمواطنين للقطريين وللمقيمين في قطر على حدّ سواء.

http://qatar-weill.cornell.edu/

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال:

حنان اللقيس

مدير إداري مشارك للإعلام والنشر

وايل كورنيل للطب – قطر

hyl2004@qatar-med.cornell.edu

#بياناتشركات



-انتهى-

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا