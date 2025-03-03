الرياض/نيويورك – وقعت اليوم شركة حصانة الاستثمارية مذكرة تفاهم مع شركة واربرج بينكس، الرائدة عالميًا في استثمارات النمو في مجال الأسهم الخاصة، تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين والتعاون في استكشاف الفرص الاستثمارية داخل المملكة العربية السعودية.

وعلى هامش اجتماع الطاولة المستديرة المنعقد في مقر وزارة الاستثمار، بحضور معالي مساعد وزير الاستثمار المهندس إبراهيم المبارك، وقّع مذكرة التفاهم كلاّ من السيد أحمد القحطاني، رئيس إدارة الاستثمار في الأسواق الإقليمية في شركة حصانة الاستثمارية، والسيد جيفري بيرلمن، الرئيس التنفيذي لشركة واربرج بينكس.

تعكس هذه الاتفاقية التزام حصانة الاستثمارية وواربرج بينكس بالاستثمار في القطاعات ذات النمو العالي عبر مختلف فئات الأصول، ومن خلال هذا التعاون، سيوظف الطرفان خبراتهما المشتركة لاستكشاف وتنفيذ فرص استثمارية تدعم النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.

وبصفتها واحدة من أكثر المؤسسات الاستثمارية نشاطًا في المنطقة، تكرّس حصانة جهودها لتحقيق قيمة طويلة الأجل وعوائد مستدامة عبر مختلف فئات الأصول والمناطق الجغرافية. من جانبها، تتمتع واربرج بينكس بسجل حافل يمتد لما يقارب 60 عامًا في تقديم عوائد مستقرة للمستثمرين من خلال نهج استثماري منضبط، وتنويع الاستثمارات، والتركيز على الشركات العالمية ذات التوجهات التنموية. توفر هذه الشراكة مزيجًا من الرؤى الاستراتيجية والوصول إلى استثمارات عالية الجودة، مما يدعم تحقيق أهداف النمو الاقتصادي في المملكة.

في تعليقه على الاتفاقية، صرح السيد هاني الجهني، رئيس إدارة الاستثمار للأسواق الدولية في حصانة، قائلاً: "تربطنا شراكة ممتدة مع واربرج بينكس في الأسواق الدولية، حيث تتمتع الشركة بخبرة واسعة في عدة مجالات تتماشى مع الأهداف الاقتصادية للمملكة، وتحظى بثقة المستثمرين العالميين في إدارة أصولهم."

وأضاف: "نتطلع في حصانة إلى توسيع نطاق تعاوننا لاستكشاف فرص استثمارية محتملة في المملكة، كونها تشهد تحولات اقتصادية تعكس توجهات رؤية السعودية 2030، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين."

من جانبه، قال السيد جيفري بيرلمن، الرئيس التنفيذي لشركة واربرج بينكس: "نرى فرصًا استثمارية استثنائية في الشرق الأوسط، وتعكس هذه الاتفاقية التزامنا المشترك بدعم النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية. إن شراكتنا مع حصانة تعزز علاقاتنا في المنطقة، وتمكننا من تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة ودعم الشركات الطموحة التي تسعى إلى تحقيق مراحل جديدة من النمو والتوسع."

حول حصانة الاستثمارية

تدير حصانة الاستثمارية جميع استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وما يتجاوز عن ترليون ومائتي مليون ريال (320 مليار دولار) من الأصول، كما تدير واحدًا من أكبر صناديق المعاشات التقاعدية في العالم مع مجموعة متنوعة من الاستثمارات المحلية، والإقليمية، والعالمية، عبر فئات الأصول.

وتؤكد استراتيجية الاستثمار في حصانة الاستثمارية على أهمية النمو على المدى الطويل، وتوظف في عملياتها نهجًا شاملًا لإدارة أصولها وتقديم أفضل النتائج الاستثمارية التي تلبي كافة احتياجات الأجيال السعودية من أجل تأمين معاشاتهم التقاعدية المستقبلية.

نبذة عن شركة واربرج بينكس

تُعد واربرج بينكس رائدة في مجال الاستثمار في نمو الأسهم الخاصة عالميًا. ومنذ تأسيسها كشراكة خاصة عام 1966، تتمتع الشركة بالمرونة والخبرة اللازمتين لمساعدة المستثمرين وفرق الإدارة على تحقيق نجاح مستدام عبر مختلف الدورات الاقتصادية.

تمتلك واربرج بينكس اليوم أكثر من 87 مليار دولار من الأصول تحت الإدارة، مع أكثر من 220 شركة ضمن محفظتها النشطة، والتي تشمل استثمارات متنوعة عبر مراحل النمو، القطاعات، والمناطق الجغرافية. كما استثمرت الشركة في أكثر من 1,000 شركة ضمن استراتيجياتها في الأسهم الخاصة، العقارات، وحلول رأس المال.

يقع المقر الرئيسي للشركة في نيويورك، ولها مكاتب في أمستردام، بكين، برلين، هونغ كونغ، هيوستن، لندن، لوكسمبورغ، مومباي، موريشيوس، سان فرانسيسكو، ساو باولو، شنغهاي، وسنغافورة.

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