المشروع ينسجم مع أهداف برنامج الإسكان في رؤية المملكة 2030 لزيادة نسب تملك المنازل بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلن تحالف شركة حسن علام القابضة وتلال العقارية، عن توقيع اتفاقية لتطوير اول مشروع متعدد الاستخدامات مع NHC بوجهة خزام في شمال مدينة الرياض وذلك خلال فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي في الرياض 2025.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور كل من معالي المهندس ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير البلديات والإسكان، وحسن علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة، وعمرو علام الرئيس التنفيذي المشارك لشركة حسن علام القابضة، ومحمد علام، الرئيس التنفيذي لشركة "حسن علام العقارية" وشريف صادق، الرئيس التنفيذي لشركة "جروفا للتطوير" ومحمد البطي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، والسيد عبدالرحمن البسام الرئيس التنفيذي لشركة تلال العقارية، وعبدالله العثمان، رئيس مجلس الإدارة لشركة تلال العقارية.

وسيتم تنفيذ المشروع عبر ذراع التطوير الجديدة التابعة لحسن علام القابضة، شركة "جروفـا للتطوير"، مستفيدة من خبرة المجموعة الواسعة الممتدة لعقود في تنفيذ العديد من أبرز مشاريع البنية التحتية على مستوى المنطقة؛ وقد تأسست "جروفا للتطوير" لتوظيف خبرات المجموعة في تطوير وجهات استثنائية في مجالات العقارات والضيافة والوجهات الثقافية، واضعة معايير جديدة في مجالات التصميم والتجربة والقيمة المستدامة على المدى الطويل. وفي المقابل، ستكون “تلال العقارية”، باعتبارها أحد أكبر الشركات العقارية في المملكة، الشريك المحلي لمجموعة حسن علام القابضة في تنفيذ هذا المشروع الريادي.

تُعد شركة حسن علام العقارية إحدى الركائز الأساسية لخبرات مجموعة حسن علام القابضة في مجال التطوير العقاري، حيث تضع في صميم رؤيتها بناء مجتمعات متكاملة تراعي خصوصية الأفراد وتلبّي تطلعاتهم.

ومن خلال مسيرة طويلة من التميّز، أثبتت الشركة مكانتها كمطور عقاري يتميّز بخصوصية الطرح ودقة التنفيذ، عبر محفظة متنوعة تشمل مشاريع سكنية راقية، ومجمعات متعددة الاستخدامات، ومنازل شاطئية

فاخرة، صُمّمت بعناية لتواكب نمط الحياة العصري للعائلات الباحثة عن جودة عالية وتجارب معيشية متميزة في أبرز الوجهات في مصر.

وقال المهندس حسن علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة: "يمثل هذا الإنجاز محطة مهمة تعكس ثقتنا بقطاع العقارات السعودي والتزامنا بالاستثمار طويل الأمد في المملكة. على مدى عقود، نفذنا مشاريع بارزة تُعزّز الترابط بين المجتمعات والبنية التحتية وفرص النمو. ومن خلال شراكتنا مع NHC ، ننقل هذا الإرث إلى الرياض لبناء مجتمعات مستدامة تُسهم في تحسين جودة الحياة.

وقال محمد علام، الرئيس التنفيذي لشركة "حسن علام العقارية: "تمثل خزام وجهة فريدة ضمن المشهد العمراني سريع التطور الذي تتميز به مدينة الرياض، وتعكس حجم الفرص المتنامية في مختلف أنحاء المملكة. وفي هذا السياق، يأتي هذا المشروع ليؤكد التزامنا الدائم بالسوق السعودية، التي تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الإقليمية للتطوير والاستثمار."

وقال شريف صادق، الرئيس التنفيذي لشركة "جروفا للتطوير": "يأتي تطوير المشروع الجديد في وجهة خزام تجسيدًا لالتزام "جروفا" بابتكار وجهات عصرية ومستدامة، ترتقي بتجربة المعيشة الحضرية، وتعكس معايير الجودة والتميّز التي تقوم عليها مجموعة حسن علام القابضة. ونسعى من خلال هذ المشروع إلى رسم ملامح المشهد العمراني المتطور في مدينة الرياض، وتعزيز جودة الحياة فيها بما يواكب تطلعاتها المستقبلية."

ومن جانبه، علق السيد عبدالرحمن البسام الرئيس التنفيذي لشركة تلال العقارية، قائلاً: "تجسّد شراكتنا مع حسن علام القابضة وNHC تكاملاً بين المعرفة المحلية العميقة والقدرات الإقليمية المتميزة. وتكمن قوة تلال في قدرتها على تطوير مشاريع نوعية كبرى تلبي احتياجات الأسر السعودية المتجددة. وسيمثل حي خزام نموذجاً لما يمكن تحقيقه عندما تتلاقى الرؤية الوطنية مع الابتكار في القطاع الخاص – مجتمعاً نابضاً بالحياة، مستداماً، ومصمماً لخدمة الأجيال القادمة.

وأكد الأستاذ محمد البطي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، أن هذه الشراكة تمثل امتدادًا لاستراتيجية NHC الهادفة إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي ونقل الخبرات الدولية وأفضل الممارسات العالمية إلى السوق السعودي، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتنوّع منتجاته، وتحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة في المشاريع العقارية.

وأضاف: “من خلال هذه الاتفاقية، تواصلNHC فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين الدوليين ليكونوا جزءًا من تجربة تعيد تعريف التطوير العقاري، وترتقي بتجربة السكن إلى مستويات أفضل، ضمن مستهدفات في تطوير وجهات عمرانية حيّة تسهم في رفع جودة الحياة وتحفّز النمو الاقتصادي.”

يمتد المشروع المخطط له على مساحة تزيد عن 228,000 متر مربع، وبقيمة استثمارية تتجاوز 3.3 مليار ريال سعودي، مساهماً في تحقيق أهداف برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030، الذي يستهدف رفع نسبة تملك المنازل إلى 70% بحلول عام 2030 من خلال شراكات فعّالة بين القطاعين العام والخاص بقيادة NHC كما يتماشى التطوير مع جهود مدينة الرياض لتعزيز إنشاء وجهات مستدامة ومتعددة الاستخدامات تدعم جودة الحياة والرفاه الاجتماعي.

عن مجموعة حسن علام القابضة

تأسست مجموعة حسن علام القابضة عام 1936، وتُعد واحدة من أكبر الشركات في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بخبرة تزيد على 90 عاماً من العمل في 10 دول. وتتولى المجموعة تنفيذ مشاريع ضخمة ومعقدة في قطاعات متعددة تشمل الهندسة والإنشاءات والبنية التحتية، بما في ذلك الطاقة والمياه، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والبتروكيماويات.

وباعتبارها أقدم علامة تجارية في قطاع المقاولات بالمنطقة، نجحت المجموعة في ترسيخ سمعتها كشركة موثوقة تعتمد في أعمالها على أفضل الإمكانات التقنية إلى جانب محفظة أعمالها المتنوعة. ومع سجلها الحافل بالإنجازات على صعيد تنفيذ مشاريع البنية التحتية والاستثمارات الكبرى، تمتلك المجموعة، التي تواصل توسعها عالمياً، تعاقدات تتجاوز قيمتها الحالية 6 مليارات دولار أمريكي. كما تحتل المرتبة 45 بين أفضل 250 شركة مقاولات دولية وفقاً لمؤسسة Engineering News-Record (ENR).

لمزيد من المعلومات حول شركة حسن علام القابضة، يرجى زيارة: www.hassanallam.com.

عن شركة تلال العقارية

شركة تلال العقارية هي شركة تطوير سعودية تسعى إلى إعادة تعريف تجربة السكن الحضري من خلال مجتمعات متكاملة التصميم عالية الجودة. منذ تأسيسها، ركزت تلال على إنشاء أماكن تلهم روح الانتماء والتواصل، وتعزز الإحساس الحقيقي بالاستقرار والراحة. وبفضل شبكة قوية من الشركاء التجاريين الموثوقين، تجمع الشركة بين القوة المالية والخبرة العميقة لتطوير مشاريع سكنية ومشروعات متعددة الاستخدامات تعكس أسلوب الحياة العصري مع الحفاظ على الهوية الثقافية للمملكة.

تنطلق رؤية تلال من إيمانها بأهمية الإنسان كمحور رئيسي في التصميم والتخطيط العمراني. فكل مشروع تطوره الشركة يجمع بين المكونات السكنية والتجارية والفندقية والترفيهية بطريقة تعزز جودة الحياة وتدعم أهداف رؤية السعودية 2030 للنمو المستدام وزيادة نسب التملك السكني.

ومن خلال مشاريعها السكنية التي تقدم اكثر من 4،000 وحدة سكنية مثل بيوت تلال النرجس، الفرسان، الدمام، المكيمن وقمرة، بالإضافة لمشاريعها متعددة الاستخدامات كمشروع قلب الخبر. تواصل الشركة بناء وجهات نابضة بالحياة ومستدامة تشكل ملامح المستقبل العمراني في المملكة. وتتمثل رسالة تلال في بناء مجتمعات تزدهر فيها العائلات وتُصنع فيها قصص النجاح للأجيال القادمة.

لمزيد من المعلومات حول شركة تلال العقارية، يرجى زيارة: www.tilalre.com