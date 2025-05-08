تشمل عمليات المنشأة قطاعات البترول، والنسيج والمنظفات

استثمار أحدث تقنيات التكنولوجيا الحيوية لتقليل الأثر البيئي للأنشطة الصناعية

تواصل هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، ترسيخ مكانتها الرائدة كوجهة عالمية للاستثمارات النوعية والمبتكرة، مع إعلان شركة "بياه تك كيميكالز انديستريز"عن افتتاح منشأة متطورة ومتخصصة في تطوير وإنتاج الإنزيمات الصناعية في حرة مطار الشارقة الدولي، على مساحة 8,600 قدم مربع، بإجمالي استثمار بلغ 6 مليون درهم، ويعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط.

وتستهدف الشركة من خلال منشأتها الجديدة توسعة مجالات خدماتها إلى قطاعات جديدة مثل البترول، والنسيج، والمنظفات، وتقديم حلول مستدامة وفعّالة من خلال استثمار أحدث تقنيات التكنولوجيا الحيوية، وتحسين كفاءة العمليات، وتقليل الأثر البيئي للأنشطة الصناعية عبر الاعتماد على حلول إنزيمية عالية الجودة، مستفيدة من السمعة المرموقة التي تتمتع بها المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي في أوساط الشركات والمستثمرين العاملين في قطاع الصناعات الكيميائية، ومكانتها كمركز عالمي للأعمال، إضافة إلى البنية التحتية المتطورة التي تتميز بها، والمرافق والخدمات التي تناسب كافة الأعمال والصناعات.

وتم تدشين المنشأة من قبل سعادة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وحمدان الحوسني، نائب رئيس إدارة الموردين في شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك). وحمد سعيد محمد الرواحي، رئيس مجلس إدارة شركة "بياه تك كيميكالز انديستريز"، بحضور عدد من المسؤولين والتنفيذيين من كلا الجانبين، إلى جانب ممثلين من شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك)، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من قادة الأعمال والمستثمرين العاملين في هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي.

معايير عالمية

وتجول سعادة سعود سالم المزروعي يرافقه الحضور في المنشأة الجديدة واطلعوا على خطوط الإنتاج وآليات العمل المتبعة والتقنيات المتقدمة المستخدمة في إنتاج الإنزيمات الصناعية، كما تفقدوا أقسام المنشأة وما تتضمنه من مختبرات للبحث والتطوير وأنظمة ذكية لمراقبة جودة المنتج والتحكم في العمليات الإنتاجية، حيث تستند إلى معايير عالمية في مجال الكفاءة البيئية وجودة العمليات، ما يجعلها نموذجاً رائداً للمشروعات الصناعية المستدامة في الإمارات والشرق الأوسط.

استثمارات نوعية

وأكد سعادة سعود سالم المزروعي، أن إمارة الشارقة تتميز في ظل التوجيهات الحكيمة والدعم المستمر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمرونتها في استقطاب الاستثمارات الصناعية النوعية، ومحافظتها على اقتصاد متنوع وحيوي يشكل عامل قوة لمسيرة تنموية رائدة، مؤكداً أن حرة مطار الشارقة الدولي تشكل الوجهة الأمثل للشركات العالمية الراغبة بالاستثمار والوصول إلى قاعدة واسعة من العملاء والمستهلكين والأسواق المستهدفة، مشيراً إلى أن اختيار شركة "بياه تك كيميكالز إندستريز" لحرة مطار الشارقة الدولي لافتتاح منشأتها المتخصصة في إنتاج تركيبات الإنزيمات، اعترافاً عالمياً متزايداً بأهمية إمارة الشارقة ومناطقها الحرة كمركز عالمي في قطاع الصناعة، ووجهة رائدة للصناعات الكيميائية، التي تعتبر من القطاعات الصناعية المهمة التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والتي تتماشى مع أولويات الدولة في تعزيز التنويع الاقتصادي، مؤكداً أن حرة مطار الشارقة الدولي حريصة على توفير بيئة عمل مثالية واستثنائية تضمن النمو والتطور والازدهار لكل الشركات العاملة بالمنطقة.

التكنولوجيا الخضراء

من جانبه، قال حمد سعيد محمد الرواحي، إن اختيار المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي كمركز لنشاطات الشركة التوسعية وتأسيس منشأتها جاء نتيجة مجموعة من العوامل والحوافز التي توفرها المنطقة، وتخدم أهداف الشركة، مؤكداً أن انخفاض كلفة التشغيل، والموقع الاستراتيجي الهام، والبنية التحتية اللوجستية المتطورة، والسياسات الداعمة للاستثمار، تعتبر من أهم العوامل التي شجعت الشركة على اتخاذ حرة مطار الشارقة الدولي قاعدة لنشاطاتها وعملياتها الإقليمية والعالمية، مضيفاً إن عملياتنا في المنشأة الجديدة ستتضمن دمج التكنولوجيا الحيوية في خطوط الإنتاج المختلفة بما يسهم في تعزيز الكفاءة وتقليل الانبعاثات الكربونية وستركز على قطاعات البترول والنسيج، والمنظفات، مستفيدين من خبرة فريقنا الواسعة، ومع تعزيز وجودنا في هذه المجالات، نخطط للتوسع إلى قطاعات صناعية أخرى تدريجيًا.

التوسع العالمي

ومن المتوقع أن ينمو سوق الإنزيمات الصناعية من 7.9 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 11.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 7.2%.، ويشهد الطلب على الإنزيمات الصناعية نموًا ملحوظًا في قطاعات النسيج، والورق والمنظفات، والأغذية والمشروبات، وتخطط شركة "بياه تك كيميكالز إندستريز" لاستثمار هذا النمو من خلال ترسيخ وجود قوي في الإمارات، ثم التوسع عالميًا.

وتعد هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وجهة استثمارية مميزة في إمارة الشارقة، من خلال الفرص والخدمات التنافسية والبنية التحتية المتطورة المخصصة لدعم الشركات في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية المتنوعة، بالإضافة إلى ما توفره من التسهيلات الجمركية وسرعة إصدار التراخيص وخدمات الشحن والتخليص الجمركي الفوري، وخدمات أخرى تعزز من بيئة الأعمال المتكاملة الداعمة للمستثمرين في مختلف القطاعات.

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