أبوظبي- وقّعت مجموعة "حديد الإمارات أركان" (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز EMSTEEL)، أكبر شركة لإنتاج الحديد ومواد البناء في دولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم مع شركة "الجزيرة للمنتجات الحديدية" (AJSP) الرائدة في مجال تصنيع منتجات الحديد في سلطنة عمان، وذلك لإرساء منظومة تعاون استراتيجية تتيح لهما الاستفادة بشكل أكبر من خبراتهما المشتركة واغتنام الفرص الجديدة في القطاع.

يأتي توقيع الاتفاقية بالتزامن مع تأسيس شركة "الجزيرة للمنتجات الحديدية" منشأة لدرفلة المقاطع الإنشائية المتوسطة في مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (كيزاد) إلى جانب سعيها لإطلاق مطحنة أنابيب وقضبان دائرية من السبائك المعالجة حرارياً.

وكجزء من الاتفاقية، ستتيح "حديد الإمارات أركان" الفرصة لتوريد المنتجات شبه النهائية، بما في ذلك مربعات الحديد والألواح والأعمدة لمصنع شركة "الجزيرة للمنتجات الحديدية" المرتقب في أبوظبي أو مصنعها الحالي في مدينة صحار في سلطنة عمان. كما سيتعاون الطرفان لترويج وتسويق المنتجات النهائية التي تتضمن المقاطع الإنشائية الخفيفة والمتوسطة التي تصنعها "الجزيرة للمنتجات الحديدية" والمقاطع الإنشائية الثقيلة التي تصنعها "حديد الإمارات أركان".

وبهذه المناسبة قال سعادة المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "حديد الإمارات أركان": "نفخر بالتعاون مع شركة رائدة في القطاع مثل شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية المعروفة بالتزامها الراسخ بتصنيع منتجات الحديد فائقة الجودة. وتتيح هذه الاتفاقية تعزيز حصة الشركتين في السوق، ودمج معارفهما وخبراتهما المشتركة، واغتنام فرص النمو الجديدة والتقدم لعطاءات المشاريع القادمة. ومن خلال تسخير رؤيتنا المشتركة ومواردنا خبراتنا في إزالة الكربون من القطاع، سنغدو مؤهلين لتحقيق نمو ونجاح لا مثيل لهما في منظومة أعمال الحديد الديناميكية".

من جانبها قالت الشيخة أمل بهوان، رئيس مجلس إدارة "شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية": "يسعدنا أن نتعاون مع ’حديد الإمارات أركان‘، أكبر مجموعة لتصنيع الحديد ومواد البناء في دولة الإمارات، لتعزيز عروضنا وقدرتنا على تقديم منتجات الصلب المتنوعة للعملاء في جميع أنحاء العالم. ومما لا شك فيه أن تضافر جهودنا المشتركة ستتيح الاستفادة من خبرات مجموعة حديد الإمارات أركان الفريدة وحضورها الواسع في السوق لتحقيق التميز في مجال التصنيع وذلك بالارتكاز على السمعة الراسخة لشركة الجزيرة للمنتجات الحديدية".

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نبذة عن مجموعة حديد الإمارات أركان:

تعد مجموعة حديد الإمارات أركان شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: (EMSTEEL) وأكبر شركة لتصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعتمد المجموعة على تقنيات متطورة لتزويد الأسواق المحلية وأكثر من 70 سوقاً حول العالم بمنتجات عالية الجودة، لتوفر لعملائها مجموعة متكاملة من منتجات وحدتي تصنيع الحديد ومواد البناء في الدولة.

وتلعب المجموعة دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" من خلال تقديم منتجات رائدة لدعم الصناعات المحلية، وخلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين، وتعزيز ممارساتها المستدامة. كما تعد من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع الحديد والصلب منخفض الكربون، وتتميز بتطبيق أعلى معايير السلامة العالمية في بيئة العمل. واستُخدمت منتجات الحديد ومواد البناء التي تصنّعها المجموعة في إنجاز أبرز المشاريع الإنشائية في دولة الإمارات، بما فيها برج خليفة وقصر الإمارات وأبراج الاتحاد وجزيرة ياس وغيرها.

وتمتلك "القابضة" (ADQ) حصة الأغلبية في حديد الإمارات أركان، وتعتبر "القابضة" إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، وتمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في وحدات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.emiratessteelarkan.com

نبذة عن شركة "الجزيرة للمنتجات الحديدية":

تأسست شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية في عام 1996، وهي شركة معروفة لإنتاج الصلب مدرجة في بورصة مسقط. تقوم الشركة بتشغيل مصانع الأنابيب والقضبان التجارية بمقدار 600 ألف طن سنويًا في مدينة صحار، سلطنة عمان. كما تقوم الشركة بإنشاء مصنع جديد للمقاطع الحديدية متوسط الحجم في مدينة كيزاد الواقعة في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام أحدث التقنيات. وسيكون هذا أيضًا أول مصنع درفلة في دول مجلس التعاون الخليجي وهو قادر على إنتاج السكك الحديدية. مما سيعزز التوسع في حجم الشركة بشكل كبير في قطاعات البناء والنفط والغاز والبنية التحتية في المنطقة وخارجها.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت: https://jazeerasteel.com/