أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت "حديد الإمارات أركان" (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز: EMSTEEL)، أكبر شركة وطنية مُدرجة عاملة في قطاع تصنيع الحديد والصلب ومواد البناء والتشييد، عن دخولها في شراكة مع شركة "إيتوشو كوربوريشن" (المدرجة في بورصة طوكيو بالرمز: 8001) وشركة "جي إف إي ستيل كوربوريشن"، التابعة لشركة "جي إف إي هولدينجز" (المدرجة في بورصة طوكيو بالرمز: 5411) لدراسة إمكانية إنشاء مجمع لإنتاج الحديد في أبوظبي ليكون هذا المجمع جزءاً رئيسياً من سلسلة التوريد العالمية للحديد منخفض الانبعاثات الكربونية.

وستعمل "حديد الإمارات أركان" مع الشركتين اليابانيتين لإجراء دراسات الجدوى اللازمة فيما يخص إنشاء مصانع متكاملة لإنتاج الحديد في موقع مناسب للمشروع في أبوظبي بحيث يلبي الطلب المتزايد على منتجات الصلب الصديقة للبيئة. وفي إطار الخطة الأولية، سيتم شراء خام الحديد عالي الجودة وتوريده إلى أبوظبي لإنتاج الحديد. ومن المتوقع أن يدخل المجمع الصناعي الجديد حيز الإنتاج اعتباراً من النصف الثاني من عام 2025 وسيتم توريد منتجاته بشكل رئيسي للعملاء في آسيا، بمن فيهم شركة "جي إف إي ستيل" اليابانية.

وسيتم إنتاج الحديد في البداية من خلال عملية معززة باستخدام الغاز الطبيعي لاختزال خام الحديد وتتضمن الخطة أيضاً اعتماد مصادر الطاقة المتجددة في عمليات التصنيع بالمجمع، وكذلك استخدام الهيدروجين الأخضر مستقبلا.

وفي هذه المناسبة، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان: "يسعدنا قيادة جهود الحد من الانبعاثات الكربونية على مستوى قطاع تصنيع الصلب في منطقة الشرق الأوسط بما يدعم الجهود العالمية المكثفة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويعتبر تعاوننا مع ’جي إف إي ستيل‘ و’إيتوشو‘ الأول من نوعه في المنطقة. وفي حال تحولت عملية اختزال خام الحديد باستخدام الهيدروجين إلى تقنية معتمدة في إنتاج الصلب، ستعمل حديد الإمارات أركان على تسخيرها بسرعة من أجل تعزيز جهودها لتقليل الانبعاثات الكربونية. فعلى المستوى العالمي، حوالي 80٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن صناعة الصلب هي نتيجة استخدام فحم الكوك في أفران الصهر أثناء عملية اختزال خام الحديد. ومع ذلك، فإن البصمة الكربونية لمجموعة حديد الإمارات أركان تعتبر في الواقع أقل بكثير من نظيراتها العالمية بفضل استخدامها للغاز الطبيعي والتقنيات المتقدمة للاختزال المباشر للحديد. وإن استخدام الهيدروجين سيجعل منتجات الصلب عالية الجودة التي نقدمها أكثر صداقة للبيئة، كما سيدعم جهود متعاملينا لتحقيق الاستدامة في أعمالهم".

من جهته، قال جون إينوماتا، رئيس العمليات لقسم المعادن والموارد المعدنية بشركة إيتوشو كوربوريشن: "نحن سعداء أيضًا بأن نكون جزءًا من الشركاء الأساسيين في هذا المشروع الحيوي الذي يهدف لإنشاء سلسلة توريد حديد ذات انبعاثات كربونية منخفضة للحد من البصمة الكربونية والمساهمة في صناعات الحديد والصلب الخضراء. وستتولى إيتوشو مسؤولية الحصول على خام الحديد عالي الجودة من خلال سلسلة التوريد التي قامت ببنائها عبر أنشطة التجارة والاستثمار على مدى عقود طويلة، في حين ستساهم شركة حديد الإمارات أركان من خلال تجربتها الناجحة في تشغيل مصنع الاختزال المباشر والتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه في إنتاج الحديد الأخضر، ومن جهتها ستقوم جي إف إي ستيل كوربوريشن بإستخدام الحديد المنتج من خلال هذا المشروع لصناعة الصلب وتعزيز الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون."

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نبذة عن مجموعة حديد الإمارات أركان:

تعد مجموعة حديد الإمارات أركان شركة مساهمة عامة (مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز EMSTEEL)) وأكبر شركة لتصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتستفيد المجموعة من تقنيات مصانع الدرفلة المتطورة لتزويد الأسواق المحلية والدولية بمنتجات نهائية عالية الجودة بما في ذلك لفائف أسلاك الحديد وحديد التسليح والمقاطع الإنشائية الثقيلة والألواح الإرتكازية. بالإضافة إلى ذلك، تنتج المجموعة كل من الأسمنت والبلوك والأنابيب وغيرها من مواد البناء التي تساهم في تعزيز قطاع تصنيع الحديد الصلب ومواد البناء والتشييد في الدولة.

وتعتبر المجموعة كذلك أكبر منتج للمقاطع الإنشائية الثقيلة والضخمة، والمصنّع الوحيد للألواح الارتكازية المدرفلة على الساخن في الشرق الأوسط، ورابع مصنّع في العالم يحصل على شهادة جودة الأنظمة من الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين اعترافاً بقدرتها على تزويد المؤسسات النووية بحديد التسليح. وتعد المجموعة أيضاً أول شركة لصناعة الحديد الصلب في العالم تقوم بالتقاط انبعاثاتها من ثاني أوكسيد الكربون، وأول شركة تصنيع في الشرق الأوسط يتم اعتمادها وفق معايير نظام (LEED) للأبنية الخضراء.

وتلعب المجموعة دوراً ريادياً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" من خلال تقديم منتجات رائدة للصناعات المحلية، وخلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين، وتعزيز ممارساتها المستدامة. وتنضوي مجموعة حديد الإمارات أركان تحت مظلة الشركة القابضة العامة ("صناعات")؛ وبذلك تعد جزءاً من "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

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