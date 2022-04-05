أعلنت شركة حدائق بلازا للاستثمار العقاري، إحدى الشركات الرائدة في السوق العقاري، عن بدأ طرح المرحلة الثالثة للبيع من مشروعها كمباوند "رودس"، السكني والذي يعد ايقونة العاصمة الإدارية نظرا للقيمة التسويقية والاستثمارية له خاصة بعد الانتهاء من 80% من الإنشاءات الخاصة بالمشروع الذي تطوره الشركة في حي R7 باستثمارات تصل لحوالي 4 مليارات جنيه تقريبا وذلك وفق المخطط العام الذي وضعته الشركة مع الالتزام بكافة المواعيد التي فرضها جهاز العاصمة الإدارية مع مراعاة الجودة والتميز توافقا مع رؤية الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالالتزام بكافة الأعمال الإنشائية في العاصمة الإدارية وسرعة التنفيذ وتسليم الوحدات لملاكها ليتماشى ذلك مع مخطط الدولة لنقل الوزارات والهيئات والبرلمان إليها .



ومن جانبه أوضح اللواء إيهاب فتح الله رئيس القطاع التجاري بالشركة أن الشركة نجحت في بيع المرحلتين الأولى والثانية، من مشروع "رودس" السكني ، قبل الموعد المحدد لبيعهما نظرًا للإقبال الشديد من العملاء على المشروع فور طرحه للبيع لما تتمتع به من ثقة بين عملائها كما قامت بتسليم الوحدات في موعدها دون تأخير علي الملاك من منطلق التزام الشركة أمام العملاء.



وأضاف الدكتور مهاب وليد المدير التنفيذي للشركة " رودس " يعد ثاني أكبر مشروع سكني في العاصمة الإدارية حتي الأن حيث يقام علي مساحة 100 فدان بإجمالي عدد وحدات قدرها 4135 وحدة ما بين شقق وفيلات دوبليكس بمساحات متنوعة تم تنفيذ وحدات المرحلة الأولي والثانية بالكامل وعددهم 3320 وحدة من إجمالي الوحدات وبناء عليه سيتم فتح باب الحجز للمرحلة الثالثة والشركة تعمل على توفير منتج عقاري ذو جودة وقيمة مضافة لعملائها، ويضاف لأسم الشركة، لذلك تعتمد "أرودس "، على التخصص وإسناد الأعمال لشركات متخصصة في الإدارة والتصميمات للخروج بمنتج فريد ومتميز لم يشهده السوق العقاري من قبل.



ويتميز كمباوند " رودس " بموقعة المتميز حيث أنه يبعد 5 دقائق عن الحي الحكومي ومجلس الوزراء والوزارات ومركز المال و دار الأوبرا والمدينة الطبية وأرض المعارض وناطحات السحاب والنهر الأخضر كما أنه ملاصق لأكبر مدينة ترفيهية في العالم ويقع علي مساحة 420000 متر تقريبا بنسبة بنائية لا تتعدي 22.5 % من المساحة الكلية بالإضافة إلي وجود مجري مائي ترفيهي كبير حول الكمباوند

يذكر أن " رودس" يضم نادي رياضي علي مساحة 25 الف متر مربع به ملاعب كرة قدم وسله ويد وتنس وحمام سباحة اوليمبي وتراك رياضي و ممشي كما يضم مركز طبي متكامل علي أعلي مستوي ومطاعم وكافيهات وفروع لبراندات عالمية ونادي صحي .

وتعد " رودس " واحدة من أفضل الكمباوندات السكنية في العاصمة الإدارية التي تقوم على أعلى درجات الراحة ومقومات الحياة الحديثة، وأهم معايير البيئة الصحية المستدامة، ، إذ تتميز بتخطيط احترافي وبأعلى معايير الجودة في التنفيذ، إلى جانب توفير كل سبل الراحة ورفاهية الإقامة. في مصر والشرق الأوسط بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي الفريد الذي يجعلها في قلب العاصمة الإدارية الجديدة. كما تتمتع ببنية تحتية قوية تتكون من شبكة طرق ومياه وري وصرف صحي ومسارات صرف للأمطار وشبكات كهرباء واتصالات وأنابيب الغاز الطبيعي. لتسبق الشركة، بذلك الجدول الزمني للمشروع، وبالتبعية تسليم العملاء قبل الموعد المتفق عليه مما يعكس مدى جدية الشركة، والوفاء بالتزاماتها قبل العملاء.

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